¿Por qué el 10 de junio era feriado? Foto: Foto generada con IA

Cada 2 de abril, la Argentina conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, una fecha grabada en la memoria colectiva por el conflicto bélico de 1982. Sin embargo, la historia del reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas es mucho más antigua y profunda. De hecho, durante décadas el eje simbólico no estuvo puesto en abril, sino en junio, cuando se recordó un decreto clave firmado en 1829 que estableció por primera vez una autoridad argentina formal en el archipiélago.

Entender por qué el feriado no siempre fue el 2 de abril implica mirar hacia el siglo XIX y reconstruir los orígenes jurídicos y políticos de un reclamo que antecede largamente a la guerra. Ese punto de partida tiene nombre propio y una fecha precisa.

El decreto de 1829: la creación de la Comandancia Política y Militar de las Malvinas

El 10 de junio de 1829, el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Martín Rodríguez, firmó un decreto que marcaría un antes y un después en la historia del Atlántico Sur. A través de esa norma se creó la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y las adyacentes al Cabo de Hornos, con asiento en Puerto Soledad.

El decreto no fue un gesto aislado ni improvisado. La Argentina, heredera de los derechos territoriales de España tras la Revolución de Mayo de 1810, buscaba consolidar su presencia en un territorio estratégico que ya era frecuentado por potencias extranjeras, balleneros y comerciantes. La medida establecía jurisdicción, autoridad y administración, elementos centrales del derecho internacional para el ejercicio efectivo de la soberanía.

Este acto jurídico es considerado por historiadores y diplomáticos como el primer ejercicio pleno y formal de soberanía argentina sobre las Malvinas. No solo nombraba una autoridad, sino que también regulaba la explotación de recursos, la convivencia de los habitantes y la defensa del territorio. Todo ello ocurrió 54 años antes de la ocupación británica de 1833, un dato clave en el debate histórico.

¿Quién fue Luis Vernet y cuál fue su rol en la soberanía argentina?

Para llevar adelante la Comandancia creada en 1829, el gobierno designó a Luis Vernet, una figura central y, a la vez, compleja en la historia de las Malvinas. Vernet era un comerciante y empresario de origen germano-francés, radicado en el Río de la Plata, que ya tenía experiencia en la explotación económica de las islas.

Como primer comandante político y militar argentino en Malvinas, Vernet organizó la vida administrativa, impulsó actividades productivas —especialmente la ganadería y la pesca— y buscó imponer reglas para evitar la depredación de recursos naturales por parte de barcos extranjeros. Este último punto fue clave, pero también conflictivo.

Luis Vernet, Malvinas, efemérides 10 de junio

Las restricciones impuestas por Vernet afectaron intereses de Estados Unidos y del Reino Unido. En 1831, una acción naval estadounidense destruyó instalaciones en Puerto Soledad, debilitando gravemente la presencia argentina. Dos años después, en enero de 1833, fuerzas británicas ocuparon las islas y expulsaron a las autoridades nacionales, dando inicio a una ocupación que continúa hasta hoy.

A pesar de ese desenlace, el rol de Vernet es fundamental: representó el ejercicio concreto de soberanía argentina, con población, producción y administración, elementos que refuerzan el reclamo histórico sostenido por el país en foros internacionales.

¿Por qué el 10 de junio es el Día de la Afirmación de los Derechos sobre las Malvinas?

Durante gran parte del siglo XX, y especialmente antes de la guerra de 1982, el 10 de junio fue la fecha central para recordar la cuestión Malvinas. En 1973, esta conmemoración fue oficialmente establecida como el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

La elección del 10 de junio no fue casual: remite directamente al decreto de 1829 y al origen jurídico del reclamo. Mientras que el 2 de abril evoca un episodio bélico, el 10 de junio representa la dimensión histórica, legal y diplomática de la soberanía argentina.

Islas Malvinas. Foto: NA.

Hoy, ambas fechas conviven en el calendario y en la memoria nacional. El 2 de abril honra a los combatientes y a los caídos; el 10 de junio recuerda que el reclamo argentino es anterior, pacífico en su origen y sostenido en argumentos históricos y jurídicos.

Volver a mirar esa historia permite comprender que Malvinas no es solo una herida del pasado reciente, sino también una causa que nace en los primeros años de la construcción nacional. Una historia que comenzó mucho antes de que abril se volviera una fecha imborrable.