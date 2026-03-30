Tiene 15 años y narra la tristeza de la Guerra de Malvinas:

Guerra de Malvinas Foto: Archivo

La Guerra de Malvinas sigue siendo una herida abierta en la memoria colectiva argentina. A más de cuatro décadas del conflicto bélico de 1982, el dolor, las ausencias y el recuerdo de los jóvenes enviados al frente continúan encontrando nuevas formas de expresión. Una de las más potentes es la música. El rock nacional, en particular, supo transformar la experiencia de la guerra en canciones cargadas de emoción, memoria y reflexión. En ese recorrido aparece “Otoño del 82”, la canción de Airbag que vuelve a poner a Malvinas en el centro desde una mirada íntima y profundamente humana.

Lejos del discurso épico o bélico, el tema apuesta por un relato profundamente humano que interpela desde otro lugar. “Otoño del 82” fue interpretada por primera vez el domingo 23 de julio de 2013 en el Teatro Vorterix, y antes de tocarla, Patricio Sardelli ofreció una breve introducción que ayudó a comprender el espíritu de la canción: “Es una carta de un héroe de Malvinas que relata todo lo que está pasando, con todos los sentimientos expuestos. Es una historia real del padre de un amigo que cuando era muy chico, 13 o 14 años, siempre nos contaba la historia de su padre y su tío, caído en el Belgrano”.

Soldados argentinos en Malvinas Foto: Archivo

Esa carga emocional se refleja en una letra que conmueve por su honestidad y por la crudeza del relato.

Otoño del 82 en vivo. Video: YouTube Airbag

“Otoño del 82”, la canción de Airbag dedicada a los Veteranos y Caídos de Malvinas

“Otoño del 82” forma parte del disco Vorágine, una de las obras más introspectivas de Airbag, donde la banda profundiza en climas oscuros y relatos atravesados por la emoción. Dentro de ese álbum, la canción se destaca como un homenaje explícito a los Veteranos y a los Caídos en la Guerra de Malvinas, consolidándose como una de las composiciones más respetuosas y sensibles del rock nacional sobre el conflicto.

La letra describe el frío, la espera, el miedo y la soledad en las islas. La voz que narra no termina de comprender qué ocurre a su alrededor, y ese desconcierto refuerza el mensaje central: la guerra irrumpe de forma absurda en una etapa donde deberían existir la escuela, los amigos y los proyectos de futuro. El recurso de narrar desde la mirada de un chico de 14 años funciona como símbolo de los miles de jóvenes que fueron enviados al combate sin preparación ni contención emocional.

Pato Sardelli interpretando "Otoño del 82" en vivo Foto: captura video

Desde lo musical, Airbag construye un clima sobrio y contenido. No hay estridencias ni golpes de efecto: cada acorde acompaña la historia con respeto. La canción avanza como un relato íntimo, casi cinematográfico, que invita a detenerse y reflexionar. En tiempos de consumo acelerado, “Otoño del 82” se planta como un acto de memoria activa, especialmente significativo para las nuevas generaciones.

Malvinas en el rock nacional: 10 canciones sobre la guerra de 1982

La Guerra de Malvinas atravesó a la música argentina desde distintos planos. Incluso antes de 1982, la causa ya estaba presente en el imaginario cultural. Estas son 10 canciones que, desde el rock nacional y otros géneros populares, dialogan con Malvinas, la guerra y sus consecuencias:

“Otoño del 82” – Airbag

Incluida en Vorágine, es uno de los homenajes más actuales y emotivos a los Veteranos y Caídos.

“Sólo le pido a Dios” – León Gieco

Himno antibélico que quedó para siempre ligado a Malvinas y a la memoria colectiva.

“No bombardeen Buenos Aires” – Charly García

Retrato urgente del miedo cotidiano en una ciudad atravesada por la dictadura y la guerra.

“La hermanita perdida” – Atahualpa Yupanqui

Escrita mucho antes de la Guerra de Malvinas, expresa desde el folklore argentino el reclamo histórico de soberanía. Tras 1982, la canción adquirió una potencia simbólica aún mayor.

“Héroes de Malvinas” – Ciro y Los Persas

Reconocimiento directo y emotivo a los excombatientes argentinos.

“El Banquete” – Virus

Crítica indirecta al clima cultural y político que rodeó al conflicto.

“El visitante” – Almafuerte

Mirada cruda y descarnada sobre las secuelas que deja la guerra en quienes regresan.

“La canción del soldado y Rosita Pazos” – Fito Páez

Relato sensible sobre los jóvenes enviados al frente y las historias mínimas interrumpidas por la guerra.

“Fusilados por la cruz roja” – Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota

Denuncia frontal al sinsentido y la violencia del conflicto.

“Amor En Otras Palabras” – Juan Carlos Baglietto

Reflexión poética sobre la derrota, la dignidad y la memoria.

Malvinas sigue viva en la música argentina. Cada canción es un gesto de memoria y un puente entre generaciones. En ese entramado, “Otoño del 82”, desde Vorágine, se consolida como una obra que emociona y recuerda. Porque mientras haya canciones que cuenten estas historias, el olvido no tiene lugar.