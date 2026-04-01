¿Cómo comenzó la Vigilia por Malvinas? Foto: Instagram @museomalvinasoficial

Cada 1° de abril, cuando el país entra en silencio y la noche se vuelve memoria, miles de argentinos participan de la Vigilia por Malvinas. Se trata de uno de los rituales colectivos más conmovedores de la historia reciente, que une a distintas generaciones para honrar a los caídos y reafirmar el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

Este 2026, al cumplirse 44 años de la Guerra de Malvinas, la vigilia vuelve a multiplicarse en todo el territorio nacional con actos, marchas de antorchas, recitales, minutos de silencio y homenajes a los excombatientes. La consigna se repite de norte a sur: memoria, respeto y soberanía.

Foto de una de las últimas vigilias Foto: Gobierno argentino

Qué es la Vigilia de Malvinas: su origen y los motivos detrás de su realización

La Vigilia de Malvinas nació de manera espontánea en los años posteriores a la guerra, impulsada principalmente por excombatientes y familiares de caídos. Con el tiempo, se consolidó como un acto federal y transversal que trasciende banderas políticas y convoca a toda la sociedad.

Su objetivo central es mantener viva la memoria colectiva, rendir homenaje a quienes combatieron y reafirmar el reclamo argentino por las islas a través de la vía diplomática y pacífica. La vigilia también funciona como un espacio de encuentro y contención para los veteranos, muchos de los cuales enfrentaron durante décadas el silencio y la invisibilización.

A 44 años del conflicto, la Vigilia de Malvinas sigue siendo una de las expresiones más profundas de identidad nacional. No es solo un acto conmemorativo: es una forma de decir, año tras año, que Malvinas no es pasado, sino una causa vigente que atraviesa la historia, la educación y la memoria del pueblo argentino.

A 44 años de la Guerra de Malvinas: estos son todos los sitios donde se realiza la vigilia

La vigilia se lleva adelante tradicionalmente entre la noche del 1° de abril y la medianoche que marca el inicio del 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Entre los principales puntos de encuentro se destacan:

Río Grande y Ushuaia (Tierra del Fuego): el epicentro simbólico de la vigilia. En Río Grande, conocida como la “Capital Nacional de la Vigilia”, miles de personas acompañan a los veteranos desde la tarde hasta pasada la medianoche.

Ciudad de Buenos Aires: Plaza San Martín, el Monumento a los Caídos en Malvinas y distintos centros culturales y espacios educativos.

La Plata: actos en Plaza Islas Malvinas con participación de escuelas y organizaciones sociales.

Rosario: vigilia frente al Monumento Nacional a la Bandera.

Córdoba: homenajes en Plaza San Martín y en el Museo de los Granaderos.

Mendoza: vigilia en el Memorial Malvinas Argentinas y plazas departamentales.

Mar del Plata, Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, Neuquén, Viedma, San Miguel de Tucumán, Salta y Posadas, entre muchas otras ciudades.

En cada punto, el denominador común es el reconocimiento a los veteranos y el recuerdo de los 649 soldados argentinos que perdieron la vida en el conflicto de 1982.

Vigilia Malvinas Foto: Gobierno argentino

El Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur de Buenos Aires también se suma a la vigilia

Uno de los espacios que vuelve a tener un rol central es el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, ubicado en el predio de la ex ESMA en Santiago Calzadilla 1301. Allí se realizan actividades especiales que incluyen charlas con excombatientes, proyecciones audiovisuales, muestras históricas y una vigilia abierta al público. Será de 20 a 00.

El museo propone una mirada integral sobre el conflicto, abordando no solo el aspecto bélico, sino también la historia diplomática, cultural y geográfica de las islas. Durante la vigilia, el lugar se convierte en un espacio de reflexión intergeneracional, especialmente visitado por jóvenes y escuelas.

En 2026, el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, ubicado en el barrio porteño de Núñez, preparó una agenda especial y gratuita para conmemorar el 44° aniversario de la Guerra de Malvinas, con eje en la noche del 1° de abril y el Día del Veterano y de los Caídos, el 2 de abril.

Vigilia del 1° de abril

Durante la noche del martes, el museo se convierte en uno de los puntos centrales de la Vigilia por Malvinas en la Ciudad de Buenos Aires. Entre las principales actividades confirmadas se encuentran:

Encendido de velas y acto simbólico de homenaje a los caídos.

Vigilia abierta al público , con participación de excombatientes.

Espacios de reflexión colectiva , memoria y silencio a la medianoche.

Presencia de agrupaciones patrióticas, incluidos motoqueros malvineros.

Esta ceremonia busca reforzar el carácter colectivo y ciudadano del reclamo de soberanía argentina sobre las islas.

El Museo Malvinas en ABA Foto: Instagram @museomalvinasoficial

Actividades culturales y educativas

Además de la vigilia, el museo ofrece durante esos días:

Charlas y encuentros con veteranos de guerra , que comparten testimonios en primera persona.

Proyecciones audiovisuales y muestras temporales centradas en la historia del conflicto y el reclamo diplomático.

Visitas guiadas especiales , con foco en la sala dedicada a la guerra de 1982 y el Informe Rattenbach.

Actividades pensadas para jóvenes y estudiantes, con enfoque educativo y participativo.

Actividades del 2 de abril

El miércoles 2 de abril, el museo continúa con su programación conmemorativa: