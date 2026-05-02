Feria de Mataderos Foto: Foto generada con IA Canal 26

En el oeste de la Ciudad de Buenos Aires existe un lugar donde la historia no se guarda en vitrinas: se cocina a fuego lento, se baila al compás del bombo y se transmite de generación en generación. La Feria de Mataderos no es solo un paseo cultural, sino una de las expresiones vivas más auténticas de la identidad argentina en pleno ámbito urbano.

Cada domingo y feriado, este rincón porteño se transforma en una postal criolla que remite a los orígenes del país, cuando el campo y la ciudad todavía caminaban de la mano.

El origen de la feria: cultura popular como política de Estado

La Feria de las Tradiciones Populares Argentinas fue inaugurada oficialmente en 1986, durante la intendencia de Julio César Saguier, en un contexto de recuperación democrática donde el acceso a la cultura popular se volvió una prioridad. La idea fue clara desde el inicio: crear un espacio permanente para difundir las tradiciones del interior del país en la Capital Federal, sin intermediarios ni folclore artificial.

El lugar elegido no fue casual. La feria se instaló sobre la avenida Lisandro de la Torre, frente al antiguo Mercado Nacional de Hacienda, una institución clave del modelo agroexportador argentino durante gran parte del siglo XX.

Mataderos: un barrio nacido del trabajo y la carne

El barrio de Mataderos comenzó a tomar forma a fines del siglo XIX, cuando en 1899 se inauguró el Mercado de Hacienda, trasladado desde el barrio de Parque Patricios. Con él llegaron frigoríficos, mataderos, obreros, carreros y comerciantes vinculados a la industria cárnica, que fue durante décadas uno de los motores de la economía nacional.

Feria de Mataderos. Foto: Gobierno de la Ciudad.

Durante buena parte del siglo XX, Mataderos fue un barrio de frontera entre lo urbano y lo rural. El sonido de los animales, los carros cargados y el trabajo manual formaban parte del paisaje cotidiano. Esa identidad profundamente ligada al campo es la que hoy la feria rescata y resignifica.

El Mercado de Hacienda y su legado simbólico

El Mercado Nacional de Hacienda funcionó en Mataderos hasta 2001, cuando fue trasladado a Cañuelas. Su cierre marcó el fin de una era, pero no borró la memoria colectiva del barrio. Muy por el contrario, reforzó la necesidad de conservar ese ADN cultural.

La feria, en ese sentido, actúa como heredera simbólica de aquel pasado: mantiene viva la relación entre la ciudad y las tradiciones rurales que construyeron la Argentina moderna.

Sabores con historia: locro y cocina regional

El locro ocupa un lugar central en la feria, no solo como plato típico, sino como símbolo histórico. De origen prehispánico, este guiso fue adoptado y transformado durante la época colonial, hasta convertirse en emblema de las fechas patrias argentinas.

Junto al locro conviven empanadas regionales, humitas, tamales, asado, tortas fritas y pastelitos. Cada receta cuenta una historia vinculada a la migración interna, a las economías regionales y a las costumbres transmitidas en familia.

El gaucho, de figura histórica a símbolo cultural

La presencia del gaucho en la Feria de Mataderos conecta directamente con el siglo XIX, cuando esta figura fue central en la construcción del territorio nacional. Lejos del estereotipo, el gaucho representó trabajo, autonomía y resistencia cultural.

Feria de Mataderos. Foto: Gobierno de la Ciudad.

En la feria, los atuendos tradicionales, las destrezas criollas y la música folklórica no funcionan como espectáculo turístico, sino como expresión genuina de pertenencia.

Folklore vivo: música y danzas que atraviesan generaciones

Zambas, chacareras, gatos y cuecas se suceden durante toda la jornada, interpretadas por ballets folklóricos y músicos de distintas provincias. El folklore, nacido en los márgenes y durante años relegado, encuentra aquí un escenario central y masivo.

Niños, adultos y abuelos comparten el baile, reafirmando el carácter intergeneracional de la feria.

Días y horarios: cuándo visitar la Feria de Mataderos

La Feria de Mataderos funciona todos los domingos y feriados, generalmente de 11 a 19 horas, con entrada libre y gratuita.

En fechas clave como el 25 de Mayo, el 9 de Julio o el 20 de Junio, se realizan ediciones especiales con propuestas históricas y gastronómicas ampliadas.

Un patrimonio cultural vivo en el Oeste porteño

En una ciudad en constante transformación, la Feria de Mataderos demuestra que las tradiciones no son reliquias del pasado, sino herramientas vivas para entender quiénes somos. En el oeste de CABA, la historia argentina sigue respirando entre guitarras, locro y folklore, recordando que la identidad también se construye en comunidad.