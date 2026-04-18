La primera población fue una posta y almacén, instalada en el año 1855 Foto: Foto generada con IA Canal 26

A la vera de una de las rutas más transitadas de la provincia de Buenos Aires, existe un lugar que parece detenido en el tiempo. No tiene carteles luminosos ni grandes centros comerciales, pero guarda una historia que atraviesa más de un siglo y medio. Para quienes viajan rumbo a la Costa Atlántica, la Esquina de Crotto es mucho más que un punto geográfico: es memoria viva del pasado rural argentino.

Ubicada en el partido de Tordillo, en una región marcada por la llanura infinita y el silencio del campo, la Esquina de Crotto nació oficialmente en 1855, cuando el trayecto hacia el mar era una verdadera odisea. En aquel entonces, el camino no estaba asfaltado ni señalizado: era una huella rústica conocida como el viejo Camino del Tuyú, que conectaba Dolores con los puertos del este bonaerense.

Una posta clave en el siglo XIX

En ese contexto, la Esquina de Crotto se consolidó como una posta estratégica. Allí se levantó un almacén de ramos generales y pulpería que brindaba alimento, descanso y recambio de caballos a quienes atravesaban la región en carretas, galeras o diligencias. El viaje a la costa podía demandar varios días, por lo que estos espacios eran fundamentales para sobrevivir a la travesía.

Durante 3 generaciones fue atendido por miembros de la familia Daguerre Foto: redes

Con el paso de los años, el paraje se transformó en un punto de encuentro social. Gauchos, comerciantes, mensajeros y viajeros compartían historias, noticias y mates en el mismo rincón, convirtiendo al lugar en una referencia insoslayable del interior bonaerense.

El origen de un nombre con peso histórico

La denominación del paraje está estrechamente vinculada a José Camilo Crotto, una figura clave de la política argentina de principios del siglo XX. Gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 1918 y 1921 y uno de los referentes de la Unión Cívica Radical, Crotto fue también un importante estanciero de la zona.

Gobernador de la provincia de Buenos Aires, entre 1918 y 1921, José Camilo Crotto Foto: Wikipedia

Las tierras donde funcionaba la pulpería pertenecieron a su familia, por lo que el sitio comenzó a ser reconocido popularmente como “la esquina de Crotto”. En la jerga de la época, el término “esquina” no aludía a una calle urbana, sino a los tradicionales boliches de campo ubicados en cruces de caminos.

De refugio rural a símbolo del viaje al mar

Aun cuando la modernización transformó la manera de viajar, la Esquina de Crotto nunca perdió su carácter simbólico. Con la construcción y el asfaltado de las rutas provinciales 11 y 63, el paraje quedó en un punto neurálgico del tránsito hacia destinos como Pinamar, Villa Gesell y el Partido de La Costa.

Esquina de Crotto es un paraje rural argentino ubicado en el partido de Tordillo Foto: redes

Miles de autos lo atraviesan cada temporada sin conocer la historia que se esconde detrás de esa rotonda. Sin embargo, la antigua construcción de la pulpería sigue en pie, como un testigo silencioso de otra época. Aunque dejó de funcionar comercialmente hace años, su presencia mantiene viva la identidad del lugar.

Un patrimonio que resiste al paso del tiempo

Hoy, la Esquina de Crotto es uno de los parajes menos poblados de la provincia, pero su valor histórico es incalculable. Representa un capítulo esencial del desarrollo territorial bonaerense y del esfuerzo de quienes, hace más de 150 años, se aventuraban hacia la costa sin rutas ni comodidades.

En un mundo marcado por la velocidad y la inmediatez, este rincón invita a mirar hacia atrás y entender cómo se forjaron los caminos que hoy recorremos casi sin pensarlo. La próxima vez que viajes rumbo al mar, tal vez valga la pena frenar un instante y recordar que, mucho antes del turismo masivo, allí existió una esquina donde todo comenzaba.