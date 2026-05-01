Obreros asesinados, una huelga general que paralizó Buenos Aires y el rol central del temido Ramón Falcón Foto: Foto generada con IA Canal 26

Mucho antes de convertirse en una fecha asociada al descanso y a los discursos protocolares, el 1° de Mayo fue en la Argentina sinónimo de sangre, represión y lucha social. La historia del Día del Trabajador en el país tiene uno de sus capítulos más oscuros en 1909, cuando una manifestación obrera fue brutalmente reprimida por las fuerzas del Estado. En el centro de aquel episodio aparece una figura clave y temida: el coronel Ramón Lorenzo Falcón.

Un país que crecía a costa del conflicto social

A comienzos del siglo XX, la Argentina vivía un fuerte crecimiento económico basado en el modelo agroexportador. Sin embargo, ese progreso no se traducía en mejoras para las grandes mayorías. Buenos Aires estaba poblada por miles de inmigrantes europeos que trabajaban en fábricas, talleres y puertos bajo condiciones extremas: jornadas de hasta 12 horas, salarios bajos, trabajo infantil y ausencia total de leyes laborales.

Convirtieron esa jornada en un símbolo de lucha y memoria del movimiento trabajador Foto: Archivo General de la Nación

Frente a ese escenario, el movimiento obrero comenzó a organizarse. Socialistas, anarquistas y sindicalistas impulsaron huelgas y actos públicos. El 1° de Mayo se consolidó como la fecha central para expresar reclamos históricos como la jornada laboral de ocho horas y mejores condiciones de vida.

El 1° de Mayo de 1909: de la protesta a la masacre

Ese año, se convocaron al menos dos grandes actos en Buenos Aires. Uno, de carácter socialista, se desarrolló sin incidentes. El otro, impulsado por organizaciones anarquistas, marchó hacia el centro porteño. La respuesta estatal fue inmediata y violenta.

La represión del 1° de Mayo de 1909 marcó uno de los episodios más oscuros de la historia argentina. Foto: Archivo General de la Nación

La policía avanzó contra los manifestantes a caballo y a tiros. El saldo fue devastador: varios obreros muertos en el acto, decenas de heridos y una ciudad conmocionada. La escena de cuerpos tendidos en la vía pública marcó uno de los episodios represivos más brutales de la historia argentina previa al siglo XX avanzado.

Ramón Falcón: el rostro de la represión

Detrás del operativo represivo se encontraba Ramón Lorenzo Falcón, jefe de la Policía de la Capital. Militar de carrera, Falcón encarnaba una visión de “orden” basada en la mano dura. Para él y para buena parte de la elite dirigente, el movimiento obrero, en especial el anarquista, era una amenaza directa al Estado y debía ser eliminado.

Ramón Falcón

No era la primera vez que Falcón aparecía vinculado a la represión: había participado en acciones contra huelgas, desalojos forzados y persecuciones políticas. Su nombre generaba temor entre los trabajadores y era denunciado en volantes y publicaciones obreras como símbolo del autoritarismo estatal.

La huelga general que paralizó Buenos Aires

Lejos de frenar el conflicto, la masacre del 1° de Mayo provocó una reacción inédita. Las centrales obreras convocaron a una huelga general que paralizó la ciudad durante una semana. No funcionaron los tranvías, cerraron las fábricas y se detuvo el comercio.

Los funerales de las víctimas se transformaron en imponentes manifestaciones de duelo y protesta. La tensión fue constante y el gobierno declaró el estado de sitio en un intento por recuperar el control. Aun así, el mensaje ya estaba dado: el movimiento obrero había demostrado su poder de organización.

El atentado que selló una época

Meses después, el conflicto culminó de manera dramática. Ramón Falcón fue asesinado en un atentado realizado por un joven anarquista, en lo que muchos historiadores interpretan como una consecuencia directa de la represión sistemática ejercida por el Estado.

El crimen no resolvió las tensiones sociales, pero dejó en evidencia el nivel de enfrentamiento que atravesaba a la Argentina de principios del siglo XX, donde la violencia política parecía ser la única respuesta frente a los reclamos de justicia social.

Una memoria que sigue interpelando

Más de cien años después, aquel 1° de mayo sangriento sigue siendo una fecha clave para entender el origen de los derechos laborales en la Argentina. Cada ley conquistada, cada jornada reducida y cada derecho sindical tiene detrás una historia de lucha, persecución y, en muchos casos, muerte.

Recordar lo ocurrido en 1909 no es volver al pasado por nostalgia, sino comprender que los derechos no siempre fueron garantizados y que la protesta social fue, y sigue siendo, una herramienta central de la democracia.