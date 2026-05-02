Ocurrió fuera del área de exclusión de guerra pactada durante la Guerra de las Malvinas Foto: Foto generada con IA Canal 26

Cada 2 de mayo, la historia argentina vuelve a detenerse frente a uno de los episodios más crudos de la Guerra de Malvinas. El hundimiento del ARA General Belgrano no solo marcó un antes y un después en el conflicto del Atlántico Sur, sino que también dejó una huella profunda en la memoria colectiva del país. A 44 años del ataque perpetrado por el submarino nuclear británico HMS Conqueror, repasamos datos esenciales para entender por qué este hecho sigue siendo clave en la historia militar mundial.

ARA General Belgrano: qué era y cuál era su importancia en 1982

El ARA General Belgrano era un crucero ligero de la Armada Argentina, una de las naves más emblemáticas de la flota. En 1982 formaba parte de una operación naval destinada a controlar amplias zonas del Atlántico Sur, en el marco de la Guerra de Malvinas. Si bien no era el buque más moderno para la época, sí contaba con un fuerte poder de fuego y una tripulación altamente capacitada.

Su presencia representaba un factor de disuasión clave dentro del conflicto. El Belgrano operaba junto a otros buques argentinos y cumplía un rol estratégico: evitar el avance británico y proteger posiciones argentinas en un escenario bélico que, por entonces, aún dejaba una mínima puerta abierta a una salida diplomática.

Cuántos héroes argentinos perdieron la vida en el ataque

El 2 de mayo de 1982, el HMS Conqueror lanzó tres torpedos contra el ARA General Belgrano. Dos de ellos impactaron de lleno. El resultado fue devastador: 323 marinos argentinos murieron en el acto o en las horas posteriores. Esta cifra representa casi la mitad de todas las bajas argentinas durante la guerra.

El ataque causó la muerte de 323 argentinos Foto: Wikipedia

La mayoría de los tripulantes fallecidos eran jóvenes de entre 18 y 25 años. Muchos de ellos cumpliendo el servicio militar obligatorio. Su sacrificio transformó al Belgrano en un símbolo de heroísmo y al 2 de mayo en una fecha que convoca al recuerdo, al respeto y a la memoria.

Dónde se fabricó el ARA General Belgrano y cuál es su vínculo con Pearl Harbor

Uno de los datos más impactantes de la historia del ARA General Belgrano es su origen. El buque fue construido en Estados Unidos y botado en 1938 bajo el nombre USS Phoenix. Durante la Segunda Guerra Mundial, estuvo presente en el ataque japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 y sobrevivió sin sufrir daños graves.

Décadas después, Argentina lo adquirió y lo rebautizó como ARA General Belgrano. Así, el mismo barco que había resistido una de las ofensivas más recordadas del siglo XX terminó siendo hundido en otra guerra histórica, esta vez en aguas del Atlántico Sur.

HMS Conqueror y los tres disparos que hundieron al ARA General Belgrano

El HMS Conqueror era un submarino nuclear británico de última generación. El ataque al Belgrano se produjo fuera de la zona de exclusión marítima establecida por el Reino Unido, un dato que generó una fuerte controversia internacional y aún hoy despierta debates políticos y jurídicos.

El crucero ARA General Belgrano el 31 de enero de 1982 Foto: Wikipedia

Los torpedos utilizados eran modelos antiguos pero extremadamente efectivos. Dos de los tres disparos fueron suficientes para provocar daños irreversibles. En menos de una hora, el crucero argentino se hundió, dejando a cientos de sobrevivientes a la deriva en balsas en medio de temperaturas extremas.

Impacto en la Guerra de Malvinas: el fin de las negociaciones de paz tras el hundimiento

El hundimiento del ARA General Belgrano cambió el curso de la Guerra de Malvinas. Tras el ataque, Argentina retiró su flota de superficie, mientras que cualquier intento de negociación diplomática quedó prácticamente descartado. El conflicto tomó un rumbo definitivamente militar y escaló hasta su desenlace semanas después.

El hundimiento del ARA General Belgrano fue una acción bélica naval que se produjo el 2 de mayo de 1982 Foto: Wikipedia

Además, el hecho consolidó un precedente histórico: el ARA General Belgrano se convirtió en el único barco en guerra hundido por un submarino nuclear. A 44 años, su historia sigue interpelando al presente y recordándonos el alto costo humano de los conflictos bélicos.

Recordar al Belgrano no es solo mirar al pasado: es ejercer memoria, soberanía y respeto por quienes dieron su vida por la Argentina.