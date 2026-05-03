Llamada también Pagoda o Glorieta Antonio Malvagni Foto: Turismo Buenos Aires

En una de las postales más emblemáticas del barrio de Belgrano, rodeada de árboles centenarios y barrancas naturales, se levanta una construcción que parece salida de otra época. La glorieta de Belgrano, ubicada en el histórico paseo de Barrancas de Belgrano, es mucho más que un elemento decorativo: es un símbolo de la Buenos Aires del siglo XIX, cuando la ciudad comenzaba a pensarse como una gran capital moderna, abierta a la cultura y al encuentro social.

A simple vista, su estructura liviana y elegante invita a detenerse. Pero detrás de esa imagen romántica se esconde una historia rica, vinculada al crecimiento urbano, la música y la vida social porteña.

Dónde está la glorieta de Belgrano

La glorieta se encuentra en Barrancas de Belgrano, uno de los espacios verdes más importantes del barrio, delimitado por las calles La Pampa, Virrey Vértiz, Echeverría y 11 de Septiembre, a pocos metros de la estación Belgrano C del Ferrocarril Mitre. Su ubicación estratégica la convierte en un punto de encuentro cotidiano para vecinos, estudiantes y turistas que recorren la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires.

Fue construida en 1910 y su nombre rinde homenaje a Antonio Malvagni, creador y director de la Banda Municipal de Buenos Aires Foto: Wikipedia

Barrancas de Belgrano, además, fue diseñada por el prestigioso paisajista francés Carlos Thays, responsable de muchos de los parques más icónicos de la ciudad. La glorieta se integró armónicamente a ese proyecto urbano que buscaba unir naturaleza, estética y vida social.

El origen de un ícono porteño

La historia de la glorieta se remonta a fines del siglo XIX, cuando Belgrano aún conservaba perfil de pueblo y funcionaba como un centro residencial elegido por familias acomodadas. En ese contexto, surgieron distintos espacios pensados para el esparcimiento público, y la glorieta fue concebida como un escenario para conciertos al aire libre.

Durante décadas, fue habitual que bandas municipales y militares ofrecieran allí espectáculos musicales gratuitos, especialmente los fines de semana. Estos eventos no solo cumplían una función cultural, sino también social: eran instancias clave de encuentro entre vecinos en una época en la que no existía el entretenimiento masivo como hoy lo conocemos.

Arquitectura con influencia europea

Desde el punto de vista arquitectónico, la glorieta responde a una estética ecléctica con fuerte influencia europea, muy común en la Argentina de fines del siglo XIX y principios del XX. Su estructura abierta, sostenida por columnas y protegida por una cubierta liviana, permitía que la música se proyectara hacia todo el parque.

Las columnas corresponden a lo que en arquitectura se conoce como estilo de la Revolución Industrial Foto: Wikipedia

Este tipo de construcciones era habitual en plazas de ciudades como París, Madrid o Roma, y su incorporación al paisaje porteño fue parte de un proyecto mayor: convertir a Buenos Aires en una capital cosmopolita, a la altura de las grandes ciudades del mundo.

Del abandono a la recuperación patrimonial

Con el paso del tiempo y los cambios en los hábitos culturales, la glorieta perdió protagonismo. Hubo períodos en los que sufrió deterioro, falta de mantenimiento y escasa actividad. Sin embargo, la persistencia de los vecinos y el reconocimiento de su valor patrimonial impulsaron diversas restauraciones y tareas de puesta en valor.

Fue escenario para la ficción en la historieta "El Eternauta", de Héctor Oesterheld y de varios actos políticos y culturales Foto: Wikipedia

En la actualidad, la glorieta volvió a ocupar un lugar central en la vida del barrio. Si bien ya no cumple exclusivamente la función musical original, sigue siendo escenario de actividades culturales, encuentros vecinales y expresiones artísticas espontáneas.

Un símbolo que conecta generaciones

La glorieta de Belgrano no es solo un resto del pasado: es una pieza viva de la memoria urbana. Para muchos vecinos, representa la infancia, los paseos familiares y las historias transmitidas de generación en generación. Para quienes la descubren por primera vez, es una joya inesperada que revela otra forma de vivir la ciudad.

En una Buenos Aires marcada por el vértigo y la transformación constante, la glorieta se mantiene firme, recordando que preservar el patrimonio también es una forma de construir futuro.

Tal vez por eso, detenerse frente a ella no sea solo una pausa en el camino, sino una invitación a escuchar lo que la ciudad todavía tiene para contar.