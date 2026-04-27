El 18 de marzo de 1977 se inauguró la Estación Científica “Corbeta Uruguay Foto: Foto generada con IA Canal 26

En el extremo más austral del mapa argentino, donde el océano Atlántico se vuelve hostil y el viento corta la respiración, existió durante años una base argentina que hoy pocos recuerdan. La Estación Científica Corbeta Uruguay, ubicada en las islas Sandwich del Sur, fue mucho más que un conjunto de instalaciones en una isla volcánica: representó una afirmación silenciosa de soberanía, ciencia y presencia nacional en uno de los territorios más aislados del planeta.

Su historia, sin embargo, terminó de manera abrupta en 1982, cuando fuerzas británicas la ocuparon y destruyeron tras la Guerra de Malvinas. Lo que ocurrió allí fue la última acción militar del conflicto, lejos de los focos mediáticos y del relato más conocido de la guerra.

Una presencia argentina en un territorio extremo

La relación de la Argentina con las Sandwich del Sur comenzó mucho antes de 1982. El primer asentamiento se remonta a 1955, cuando se instaló el Refugio Teniente Esquivel en la isla Thule, una iniciativa científica que debió abandonarse por la intensa actividad volcánica de la zona.

La Estación Científica Corbeta Uruguay, en las islas Sandwich del Sur Foto: Instagram @cocoantar

Dos décadas más tarde, en noviembre de 1976, la Armada Argentina retomó la presencia en el archipiélago con un proyecto más ambicioso: la creación de la Base Corbeta Uruguay, inaugurada oficialmente en marzo de 1977. Ubicada estratégicamente en la isla Morrell, la base funcionaba de manera similar a las estaciones antárticas argentinas, con investigaciones científicas, comunicaciones y tareas de observación meteorológica.

La dotación era mínima: entre ocho y diez personas, que pasaban meses en condiciones extremas, aisladas del mundo, cumpliendo una misión que combinaba ciencia y política territorial.

El contexto de la Guerra de Malvinas

Cuando estalló la Guerra de Malvinas en abril de 1982, la base Corbeta Uruguay seguía operando. Tras la rendición argentina en Puerto Argentino el 14 de junio de 1982, el destacamento recibió órdenes claras: continuar funcionando como estación científica y no abandonar el lugar si se producía una intimación británica, invocando el carácter civil y científico de la base.

Versiones indican que despues que las recuperaran apareció un bandera argentina. Foto: Foto generada con IA Canal 26

Durante varios días, la pequeña dotación argentina quedó completamente aislada, mientras el conflicto parecía haber terminado para el resto del mundo.

La Operación Keyhole: el ataque final

Entre el 19 y el 20 de junio de 1982, el Reino Unido lanzó la Operación Keyhole, una acción militar específica para desalojar la base argentina en las Sandwich del Sur. El operativo incluyó una fragata, un rompehielos, buques logísticos y helicópteros, una demostración de fuerza desproporcionada frente a un grupo reducido de militares y un civil argentino.

No hubo enfrentamientos armados ni víctimas. La guarnición argentina fue tomada prisionera y trasladada fuera del archipiélago. Sin embargo, meses después, en diciembre de 1982, fuerzas británicas dinamitaron y destruyeron la base, dejando solo restos de estructuras metálicas sobre el terreno helado.

Un episodio clave, pero poco contado

La destrucción de Corbeta Uruguay tuvo un fuerte impacto simbólico. Fue la última acción bélica de la Guerra de Malvinas y marcó el fin de la presencia permanente argentina en las Sandwich del Sur. Desde entonces, el Reino Unido mantiene el control efectivo del archipiélago, que administra como territorio de ultramar, aunque Argentina continúa reclamando su soberanía junto con Malvinas y Georgias del Sur.

A diferencia de otros episodios del conflicto, la historia de esta base quedó relegada a archivos, documentos militares y el recuerdo de sus protagonistas.

Fue destruida por el Reino Unido en 1982, en el episodio final y menos conocido de la contienda Foto: Facebook / Operacion Malvinas. Para no olvidar.

Memoria, soberanía y territorio

Hoy, más de cuatro décadas después, Corbeta Uruguay sigue siendo un símbolo silencioso de la proyección argentina en el Atlántico Sur. Su historia condensa ciencia, geopolítica, aislamiento extremo y una disputa de soberanía que continúa vigente.

Recordar lo ocurrido en las Sandwich del Sur no es solo un ejercicio del pasado. Es también una forma de entender que la historia argentina no terminó en las Malvinas y que, incluso en los rincones más inhóspitos del mapa, hubo hombres y mujeres sosteniendo una bandera en condiciones límite, lejos de las cámaras y del reconocimiento.