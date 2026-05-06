Mesas de madera, mozos de escuela y diarios en papel Foto: Foto generada con IA Canal 26

Hay un sonido que no aparece en Spotify: el crac mínimo de una silla vieja arrimándose a una mesa de madera. En un rincón, alguien todavía abre un diario en papel como si el mundo pudiera ordenarse en dos páginas. Buenos Aires, cuando quiere, sigue siendo esa ciudad.

En tiempos de pantallas ansiosas, estos bares funcionan como máquinas de volver. No solo por la estética; también por la forma de habitar el barrio: la charla sin apuro, la barra con historias, la vitrina que guarda reliquias que no están para decorar, sino para recordar. Muchos integran la lista de Bares Notables, reconocidos por su antigüedad, arquitectura y relevancia cultural para la Ciudad.

Esta es una ruta posible con cuatro paradas que se sienten como un pacto: El Progreso (Barracas), La Cigüeña (Recoleta/Hospitales), El Símbolo (Almagro) y Café Roma (La Boca). Cuatro esquinas que, sin hacer ruido, desafían al tiempo.

1) Bar El Progreso (Barracas): la esquina donde la madera manda

En Barracas, hay una esquina que parece iluminada por una nostalgia propia. Bar El Progreso funciona en un edificio de 1911 y, como bar de encuentro, marca su pulso desde 1942. La dirección es parte de su identidad: Av. Montes de Oca y California (Montes de Oca 1702).

Adentro, “reina la madera”: mesas, sillas, mostrador, barra. El piso damero organiza la escena como un tablero donde se juegan partidas de dominó, burako y conversaciones largas. Y después están las vitrinas: molinillos, balanzas, sifones, juguetes, cajas de fósforos, objetos que cuentan Barracas sin necesidad de subtítulos.

Entre mesas de madera, mozos de escuela y el ritual del diario en papel Foto: buenosairesconnect

La historia familiar también sostiene el hechizo: Aureliano Moreno y María Licinia Tomás llegaron desde Asturias y compraron el fondo de comercio; hoy continúa César Moreno Tomás. El Progreso, además, se volvió una locación codiciada para cine y series por su “mística porteña” y su aire intacto.

Mini historia para guardar: si cruzar una puerta fuera un viaje, acá te depositan directo en otra Buenos Aires: más barrial, más arrabalera, menos apurada.

2) Bar La Cigüeña (Azcuénaga y Marcelo T. de Alvear): el cafetín de guardia

Hay bares que se explican por el barrio. La Cigüeña se explica por su vecindario: la zona de Hospitales (Recoleta), donde médicos, enfermeras, estudiantes y familiares entran y salen con el cansancio a cuestas. Está en el chaflán de Marcelo T. de Alvear y Azcuénaga.

Abrió en 1969 y el nombre no fue capricho: lo eligieron sus dueños españoles por la cercanía con la entonces maternidad Pedro A. Pardo, como un guiño simbólico a la vida que nace y a la espera que desespera.

La estética también se planta: mesas de fórmica verde, boiserie, vidrio a la calle para “leer” la ciudad y un toldo metálico rojizo que ya casi no existe en el centro porteño. Y sí: acá el sánguche no es un capítulo menor. Se habla de decenas de variedades y de una heladera-vitrina que parece joyería de barrio. Abren temprano, al ritmo de quienes hacen guardia.

Los bares de CABA que desafían el paso del tiempo Foto: Instagram @cuisineetvins

Mini historia para guardar: La Cigüeña es refugio funcional: te sostiene cuando lo urgente es humano. En esa esquina, el café no es un lujo: es un paréntesis.

3) El Símbolo (Almagro): de lechería barrial a templo de charla y cultura

Almagro tiene bares que son identidad, pero El Símbolo se ganó el nombre con hechos. Está sobre Av. Corrientes (3787/3797, según reseñas), a pasos del universo Abasto.

Su origen es de postal: nació en 1954 y en sus primeros años fue lechería y heladería, un punto de encuentro para chicos del barrio y chocolatadas. Con el tiempo se transformó en cafetería y despacho de bebidas.

En los años 90, su propietario Eduardo Scoffu lo rebautizó “El Símbolo” porque lo consideraba un emblema del barrio (la fecha exacta varía según la fuente, pero el cambio de nombre y el espíritu coinciden).

Sostienen la liturgia del café y el barrio, con historias que atraviesan generaciones Foto: Tripadvisor

Lo que enamora es lo intacto: barra, mesas, sillas, espejo de tres caras, reloj con números romanos, caja registradora. Y, por encima del inventario, la mística: por acá pasaron mundos de tango y cultura; se mencionan habitués como Osvaldo Pugliese y hasta figuras de la literatura en distintas crónicas y reconocimientos barriales.

Mini historia para guardar: El Símbolo no compite por ser moderno: compite por ser verdadero. Y eso, en Corrientes, es decir mucho.

4) Café Roma (La Boca): un siglo en la misma esquina

En La Boca, el tiempo no pasa: se apoya. Café Roma está abierto desde 1905 en la esquina de Almirante Brown y Olavarría, con bohemia, ladrillo a la vista y espíritu de puerto.

Nació anexado a un almacén de ramos generales y, con los años, se consolidó como bar; hacia la década del 50 aparece ligado a los españoles Octavio y Prudencio, nombres que sobreviven como parte del mito familiar del lugar.

Esquinas donde la historia se sirve en taza chica y sin apuro Foto: Turismo Buenos Aires

Roma guarda un museo vivo: farol antiguo, televisor de otra era, carteles de chapa del 1900, botellas añejas, vitrinas de madera y vidrio, piso damero. Incluso tuvo un período oscuro: cerró entre 1998 y 2000, y luego “renació” con nuevas manos y restauración.

La historia cultural se cuenta sola: se repite que Gardel cantó allí, y que grandes nombres del arte boquense y del tango lo frecuentaron. Infobae reconstruye, además, la anécdota de “allá por el año once” inmortalizada por Cadícamo, vinculando el bar con el dúo Gardel–Razzano.

Mini historia para guardar: en 2017, Roma quedó segundo en una votación porteña sobre Bares Notables; su mérito mayor es otro: para muchos vecinos funciona como “sede social” de La Boca.