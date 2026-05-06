San Juan y Boedo: la Esquina Homero Manzi Foto: Turismo Buenos Aires

Hay esquinas que son coordenadas en el mapa. Y hay otras que son coordenadas en la memoria. En Boedo, donde el barrio se narra con adoquines, murales y cafés, la confluencia de Avenida San Juan y Avenida Boedo funciona como un imán: se llega por curiosidad, pero se vuelve por pertenencia. Allí, sobre la ochava, la Esquina Homero Manzi no es solo un bar: es una especie de santuario civil de la cultura porteña, un lugar donde el tango no se exhibe: se vive.

El dato duro ayuda a ubicarlo, pero no explica su misterio. El sitio oficial de turismo porteño lo sitúa en la confluencia noroeste de San Juan y Boedo, con referencia de dirección sobre Boedo 999; otras menciones periodísticas lo señalan sobre Av. San Juan 3601, algo lógico en una esquina que “pertenece” a dos avenidas a la vez.

Un bar con varias vidas: de “El Aeroplano” a la Esquina Homero Manzi

Antes de llamarse como hoy, este lugar atravesó cambios de nombre que retratan épocas completas de Buenos Aires. Según la reconstrucción histórica difundida por el Gobierno porteño y fuentes enciclopédicas, primero fue El Aeroplano; en 1937 pasó a manos de socios japoneses (los Asato) y se llamó Nippon; en 1948, ya con otros dueños, se convirtió en Canadian; y desde 1981 adoptó la denominación Esquina Homero Manzi.

Allí Homero Manzi escribió “Sur” Foto: Turismo Buenos Aires

Ese recorrido no es decorativo: explica por qué la esquina se siente auténtica. Cambió de rótulo, sí, pero conservó su rol social: ser un living barrial donde el vecino desayuna temprano, el trabajador almuerza apurado y, cuando cae la noche, el tango vuelve a reclamar su turno en la historia. Infobae remarca justamente esa convivencia: un espacio pensado también para turistas, pero con parroquianos del barrio desde la mañana, como un pulso cotidiano que sostiene la identidad.

La pertenencia a Boedo: cuando el barrio entra al salón

Boedo no es un decorado: es una manera de estar en la ciudad. Y la Esquina Homero Manzi funciona como un símbolo de esa pertenencia, incluso para quienes no se sienten “tangueros”. Desde el propio relato institucional y periodístico, se destaca que por sus mesas pasaron figuras centrales de la cultura ciudadana, como Aníbal Troilo u Osvaldo Pugliese, y que la fachada está intervenida por signos de homenaje, como la imagen de Manzi dibujada por Hermenegildo Sábat presidiendo el acceso.

Es mucho más que un café: es identidad barrial Foto: Instagram @esquinahomeromanzi

Pero la pertenencia no se mide solo en celebridades: se mide en rituales. En esa esquina, Boedo se reconoce porque el bar también fue ámbito de encuentro para la corriente literaria de Boedo, vinculada a debates culturales y políticos del Buenos Aires popular, en contraste con otros circuitos intelectuales de la ciudad. En otras palabras: acá no solo se cantó el barrio; se pensó el barrio.

Y hay algo más: el bar es una memoria material. El sitio de turismo recuerda el cierre del 6 de marzo de 1999 y la reapertura en 2001, renovado pero fiel a su “espíritu tanguero”. Esa reapertura lo devolvió al circuito emocional de Boedo: cuando una esquina así baja la persiana, el barrio lo siente como una ausencia familiar.

El mito verdadero: “Sur” y la mesa donde la ciudad se hizo tango

Si Buenos Aires tuviera un puñado de mesas sagradas, una estaría acá. El relato coincide en un punto clave: Homero Manzi escribió en este café, en 1948, los versos de “Sur”, y luego Aníbal Troilo le puso música. No hace falta recitar la letra para entender el impacto: esa obra convirtió a “San Juan y Boedo” en una dirección poética que excede al tránsito.

Homero Manzi, poeta y compositor. Foto: Wikipedia.

Por eso el bar opera como cápsula del tiempo: no es nostalgia vacía, es una identidad activa. En la ochava, Boedo no solo recuerda: repite. Repite el gesto de mirar la esquina, de entrar “a tomar algo”, de escuchar el bandoneón y de sentir que la ciudad todavía tiene lugares donde la historia no está en un museo, sino en el aire.

¿Puede cerrar la Esquina Homero Manzi? El fallo millonario que amenaza a un ícono

La pregunta, hoy, dejó de ser dramática para volverse concreta. Clarín informó que uno de los socios del lugar advirtió riesgo de cierre por una condena laboral cuyo monto total ronda los 150 millones de pesos, originada en un conflicto con una pareja de bailarines que actuaba allí y se consideró despedida cuando el local cerró durante la pandemia.

Según ese reporte, la sentencia fijó en su momento un capital por cada demandante, pero el punto crítico llegó en la liquidación con intereses, que elevó la cifra final de manera desproporcionada para la economía del negocio; la empresa apeló y el expediente debe pasar a la Cámara. Además, se mencionan otros juicios en puerta de más bailarines, un escenario que multiplica la incertidumbre.

En el bar también se desarrollan espectáculos de tango Foto: Instagram @esquinahomeromanzi

El impacto potencial excede al mostrador: se trata de una estructura que sostiene puestos de trabajo y una cadena de proveedores, además de un espectáculo de tango que es motor económico del lugar. Cuando una esquina así peligra, no tiembla solo un comercio: tiembla un pedazo de identidad barrial.

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