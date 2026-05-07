La pizzería histórica de La Paternal Foto: Instagram @yatastopizza

En una esquina donde el barrio late fuerte, una pizzería emblemática de La Paternal volvió a encender sus hornos y lo hizo respetando cada detalle que la convirtió en un clásico porteño. Con más de siete décadas de historia, Yatasto reabrió sus puertas tras una profunda restauración que devuelve al barrio mucho más que pizzas: recupera memoria, identidad y una forma de comer que no pasa de moda.

Ubicada en avenida San Martín 3201, esquina Álvarez Jonte, una zona de alto tránsito que conecta distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, la pizzería vuelve a ocupar un lugar central en la vida cotidiana del barrio.

Su reapertura no es un hecho aislado. Forma parte de una tendencia que pisa cada vez más fuerte en Buenos Aires: el regreso de las pizzerías tradicionales, esas de masa alta, abundante mozzarella y mesas que invitan a quedarse.

Un clásico barrial con ADN futbolero

Fundada en 1953, Yatasto fue durante décadas el punto de encuentro de los vecinos y de los hinchas de Argentinos Juniors antes o después de los partidos. No importaba la hora ni quién eras: obreros, empleados y familias compartían el mismo ritual alrededor de una pizza al molde y un vermut, en esa esquina inconfundible de La Paternal.

El espíritu de barrio que la hizo inolvidable durante generaciones Foto: Instagram @yatastopizza

El nombre del local no es casual. Surgió de una apuesta ganadora vinculada al caballo Yatasto, una leyenda del turf argentino. Desde sus inicios, el lugar cargó con una mística popular que aún hoy se respira al cruzar la puerta.

Del abandono a la restauración total

Con el paso del tiempo, el local atravesó años difíciles. Cambios de manos, falta de mantenimiento y decisiones estéticas desacertadas fueron apagando su brillo. Hasta que un grupo de emprendedores gastronómicos decidió rescatar el espíritu original sin convertirlo en una postal artificial del pasado.

La obra llevó casi un año y fue integral: cocina, instalaciones, baños y sistema eléctrico se hicieron desde cero. Pero la consigna fue clara: modernizar sin borrar la historia, respetando los elementos que hicieron reconocible a Yatasto para generaciones de vecinos de La Paternal.

Volvió a la vida después de 73 años y enamora con su pizza al molde Foto: Instagram @yatastopizza

Un salón que invita a quedarse

Desde afuera, el neón con el nombre Yatasto vuelve a marcar la esquina de San Martín y Álvarez Jonte. Adentro, el salón es luminoso, sobrio y cálido, con mesas clásicas, sillas tradicionales y detalles que remiten a las pizzerías porteñas de toda la vida.

Nada está puesto al azar: la estética acompaña la idea de permanencia y barrio, sin nostalgia forzada.

Pizza al molde, sin atajos

El corazón de Yatasto sigue siendo el mismo: pizza porteña tradicional, de media masa, esponjosa, con salsa justa y una capa generosa de mozzarella. No hay versiones extravagantes ni ingredientes de moda: el foco está en hacer bien lo que siempre funcionó.

Recupera su esencia con masa esponjosa, abundante mozzarella Foto: Instagram @yatastopizza

La muzzarella lidera los pedidos, seguida por combinaciones clásicas como jamón y morrones o calabresa, todas pensadas para compartir en mesas largas, como se hizo siempre en esa esquina de La Paternal.

Espíritu de bodegón, de la mañana a la noche

Fiel al formato de pizza-café, el local abre desde temprano hasta cerca de la medianoche, acompañando todas las comidas del día. Hay desayunos, almuerzos con menú ejecutivo, platos de bodegón y opciones ideales para la cena informal.

Yatasto no busca reinventarse: busca volver a ser. Y en avenida San Martín 3201 lo está logrando, con vecinos que regresan, nuevos clientes curiosos y una pizzería que vuelve a ocupar su lugar en el mapa emocional de Buenos Aires.