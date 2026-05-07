Se convirtieron en testigos privilegiados de la vida urbana Foto: Wikipedia

Pocas ciudades del mundo pueden decir que conservaron, en funcionamiento cotidiano, verdaderas reliquias del siglo XX. Buenos Aires lo hizo durante décadas sin darse cuenta del todo. Los coches de madera de la Línea A del Subte, esos vagones clásicos que circularon durante casi cien años, fueron mucho más que un medio de transporte: se convirtieron en una cápsula del tiempo rodante.

Cuando la Línea A fue inaugurada el 1° de diciembre de 1913, la ciudad vivía un período de expansión vertiginosa. Buenos Aires buscaba parecerse a las grandes capitales europeas, y el subterráneo era símbolo de modernidad. Lo paradójico es que esos trenes, hoy considerados antiguos, en su momento representaban la máxima innovación tecnológica disponible.

Inauguración del la Línea A, un hito en Sudamérica

Vagones belgas y lujo urbano

Los coches fueron construidos por la empresa belga La Brugeoise et Nivelles, específicamente para Buenos Aires. Tenían carrocería de madera noble, puertas manuales, herrajes de bronce y bancos lustrados. Incluso contaban con cortinas en las ventanillas, algo impensado hoy en el transporte público.

Una de las grandes rarezas era su doble sistema de circulación: podían andar bajo tierra y también salir a superficie a través de rampas ubicadas en Primera Junta y Plaza de Mayo. De hecho, durante los primeros años convivían con peatones y carruajes, generando escenas urbanas insólitas.

Anécdotas que aún circulan

Entre las historias más recordadas está la de los guardas que anunciaban las estaciones a viva voz, mucho antes de que existieran altoparlantes. Algunos pasajeros habituales reconocían a los conductores por su tono o muletillas, creando vínculos cotidianos que hoy parecen imposibles.

Otra anécdota poco conocida es que, durante los años 30 y 40, los coches eran tan sólidos que resistieron inundaciones y cortes eléctricos sin sufrir daños estructurales graves. La madera, lejos de ser un punto débil, funcionó como aislante térmico y acústico.

También se cuenta que muchos porteños preferían viajar en estos vagones porque “no vibraban tanto” como las formaciones más modernas incorporadas en otras líneas. El traqueteo suave era casi hipnótico.

Atravesando generaciones, crisis y transformaciones que marcaron la historia de la ciudad Foto: Wikipedia

Testigos de la historia argentina

Los coches de la Línea A atravesaron gobiernos, crisis y transformaciones sociales. Circularon durante el primer peronismo, los años de proscripción, dictaduras militares y el regreso de la democracia. Mientras la ciudad cambiaba en la superficie, bajo tierra el tiempo parecía detenido.

Durante décadas, se convirtieron en el orgullo silencioso del subte porteño. Ingenieros ferroviarios de otros países los estudiaban como una rareza: no existía en el mundo otra flota de uso diario con tanta antigüedad.

El retiro que marcó una despedida colectiva

En 2013, exactamente cien años después de su debut, los coches fueron retirados del servicio regular. La noticia generó emoción, nostalgia y debate. Muchos usuarios pidieron que continuaran circulando; otros entendieron que ya no cumplían con las normas de seguridad actuales.

La despedida fue masiva: estaciones llenas, fotos, aplausos y viajes simbólicos. No fue solo el fin de un tren, sino el cierre de un capítulo de la memoria urbana.

Los históricos coches de madera de la Línea A del Subte circularon bajo Buenos Aires Foto: Wikipedia

De vagones a patrimonio cultural

Lejos de desaparecer, varios coches fueron restaurados y preservados. Hoy forman parte del patrimonio histórico de la Ciudad de Buenos Aires. Algunos se exhiben en museos, otros participan en paseos especiales, y unos pocos fueron adaptados como espacios culturales.

Incluso hay proyectos educativos que utilizan estos vagones para enseñar historia, urbanismo y tecnología ferroviaria a nuevas generaciones.

Un legado que sigue viajando

Los coches de madera del Subte A demostraron que la historia no siempre está detrás de vitrinas. A veces avanza sobre rieles, transportando millones de vidas anónimas.

Hoy ya no circulan por los túneles, pero siguen siendo uno de los símbolos más entrañables de Buenos Aires. Porque hay viajes que no terminan nunca: solo cambian de forma.