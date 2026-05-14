La increíble historia del avión de Malvinas que se puede visitar en Bariloche:

El Mirage III EA se transformó en símbolo de resistencia, memoria y soberanía Foto: Instagram @acochoviajeros

Hay postales que parecen imposibles hasta que las ves: un caza supersónico Mirage III EA “volando”, en realidad suspendido sobre una torre, frente al lago Nahuel Huapi, con el Centro Cívico de Bariloche como telón de fondo. No es una maqueta ni una escenografía: es una aeronave real, con historia en la Guerra de Malvinas, que hoy funciona como memorial vivo y anzuelo emocional para quienes buscan entender Malvinas más allá de una fecha en el calendario.

El Mirage instalado en la costa barilochense lleva la matrícula I-014 y está asociado a 16 misiones durante el conflicto de 1982, de las cuales cuatro fueron comandadas por el piloto barilochense Jorge Luis Huck.

Qué es el Mirage III EA y cuál fue su rol en la Guerra de Malvinas

El Mirage III EA fue uno de los grandes símbolos de la Fuerza Aérea Argentina: un interceptor supersónico pensado para defensa aérea, con doctrina de operación y mantenimiento que marcó una época. Argentina lo incorporó en la década de 1970 como parte del sistema Mirage, que durante años fue la columna vertebral de la caza interceptora nacional.

Hoy vuelve a volar, pero en paz, sobre el lago Nahuel Huapi. Foto: Archivo

En la Guerra de Malvinas, los Mirage III EA quedaron condicionados por un problema tan simple como brutal: autonomía limitada para operar sobre el Atlántico Sur sin reabastecimiento en vuelo. Por eso, tras los primeros enfrentamientos, su rol se reorientó hacia misiones de cobertura, escolta (por ejemplo a C-130 Hércules y bombarderos Canberra) y “diversión”, es decir, tareas de distracción y engaño para atraer o desordenar patrullas enemigas y facilitar el ingreso de otras escuadrillas.

Ese encuadre táctico explica por qué, aun cuando no siempre estuvieron en el centro del “golpe” final, los Mirage fueron parte de la arquitectura aérea que sostuvo operaciones de altísimo riesgo en 1982. Y por eso, cada aparato que sobrevivió terminó transformándose en un testigo.

Las 16 misiones de combate: el historial de guerra del avión que hoy descansa en Bariloche

La cifra impacta porque es concreta y porque duele: 16 intervenciones vinculadas a una misma matrícula, en un conflicto donde cada salida podía ser la última. El Mirage III EA I-014 quedó asociado a ese número y, con él, a la memoria de quienes despegaron sabiendo que el margen de error era mínimo.

Cuatro de esas misiones fueron comandadas por Jorge Luis Huck, piloto de Bariloche y veterano de guerra, quien además donó al futuro espacio museístico un objeto íntimo y potente: su casco de vuelo de aquellos días, pensado para que nuevas generaciones conecten la épica con lo humano.

Participó en 16 misiones durante la Guerra de Malvinas Foto: Instagram @mindefarg

Ahora bien, detrás del dato hay un matiz histórico clave que vuelve esta historia todavía más singular: el Mirage que se exhibe en Bariloche porta la matrícula I-014, pero no es el “mismo fierro” original que voló esas 16 misiones. Según el propio testimonio de Huck, la aeronave original vinculada a esa matrícula se perdió en un accidente a fines de los años 80. Lo que hoy se ve es una reconstrucción que recupera identidad, estética y memoria operacional.

En términos más amplios, la Fuerza Aérea Argentina consigna que los Mirage III EA realizaron 56 salidas de combate durante el Conflicto del Atlántico Sur, cumpliendo precisamente funciones de cobertura, escolta y distracción. El I-014 se inserta en ese cuadro general como un caso emblemático por su trazabilidad y por el proyecto memorial que lo resignificó.

Cómo llegó el avión de Malvinas a “aterrizar” definitivamente en Bariloche

A veces, el viaje más difícil no es el de guerra: es el de la memoria. La llegada del Mirage a Bariloche implicó logística, ingeniería y una escena urbana que muchos vecinos todavía recuerdan como si hubiera sido un desfile patrio espontáneo.

El avión fue donado por la Fuerza Aérea Argentina, reconstruido previamente en talleres de Río Cuarto (Córdoba) y luego trasladado a la ciudad para integrarse al Memorial Malvinas y al Museo Malvinas, Antártida y Atlántico Sur.

Sobrevivió a uno de los conflictos más desiguales del siglo XX Foto: Instagram @mindefarg

El 20 de agosto de 2025, ya en Bariloche, la aeronave recorrió más de 13 kilómetros desde el aeroclub hasta la zona del Puerto San Carlos, acompañada por vecinos, turistas y estudiantes. La imagen del Mirage avanzando por calles patagónicas, escoltado y aplaudido, funcionó como una especie de ritual civil: el pasado entrando al presente a baja velocidad.

Finalmente, el 26 de agosto se completó el montaje en su ubicación definitiva: la costa del Nahuel Huapi, frente al Centro Cívico, con el avión emplazado sobre una estructura que le da apariencia de vuelo permanente.

Preservación histórica: el proceso de restauración de la aeronave para su exhibición

Nada de esto se sostiene sin restauración. El Mirage fue reconstruido en talleres de la Fuerza Aérea en Río Cuarto utilizando piezas de otros Mirage que habían sufrido accidentes pero que también estuvieron vinculados a Malvinas, y recibió un trabajo de ensamblado y pintura pensado para durar.

Según se informó en el marco del proyecto, la aeronave fue trasladada en dos camiones y luego rearmada en el aeroclub local, en un proceso que combinó mano técnica especializada con un componente emocional: veteranos, equipos de mantenimiento y comunidad empujando hacia el mismo objetivo.

La Guerra de Malvinas. Foto: Román von Eckstein/Pool / Latin

El emplazamiento también fue parte de la “restauración simbólica”. La decisión de ubicarlo sobre el agua no es caprichosa: busca representar los vuelos rasantes que, en la narrativa del conflicto, condensan coraje y creatividad táctica para evitar detecciones. Para hacerlo posible, se proyectó una torre de acero y una base con estructura metálica sobre un cimiento de hormigón de gran volumen (se menciona una base de 20 m³) diseñada para resistir peso y clima.

El resultado es doble: un objeto histórico preservado y, a la vez, un disparador pedagógico. El museo asociado al memorial fue presentado como un espacio cultural y educativo de aproximadamente 350 m², pensado para sostener la memoria y transmitir contexto histórico.

Dónde está y por qué emociona

El conjunto se ubica en la costanera barilochense, frente al Centro Cívico, y el museo fue mencionado con dirección Juan Manuel de Rosas 155 en coberturas locales.

Porque al final, eso es lo que logra esta pieza: no “decora” la costa; interpela. Te obliga a levantar la vista y preguntarte qué significa que un avión de guerra termine convertido en monumento sobre un lago. Y también te deja una certeza: en Bariloche, Malvinas no es un capítulo cerrado, es una conversación abierta.