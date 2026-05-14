El Chengdu J-20 es considerado el avión de combate más avanzado desarrollado por China hasta la fecha. Foto: RT | Mejorada con Copilot IA para Canal26.com.

China dio un nuevo paso en su carrera por consolidarse como una de las mayores potencias militares del mundo. La producción del caza furtivo J-20 “Dragón Poderoso”, considerado el avión de combate más avanzado del país asiático, logró multiplicar su eficiencia gracias a la implementación de una innovadora “fábrica oscura” en la ciudad de Chengdu.

Este modelo de fabricación, basado en automatización extrema, inteligencia artificial y sistemas robotizados, permitió reducir drásticamente la presencia humana dentro de la planta y elevar la capacidad de producción de una aeronave clave para la modernización militar china.

China busca competir con el Lockheed Martin F-22 Raptor y reforzar su presencia militar en Asia con la producción masiva del J-20. Foto: Zona Militar.

El avance fue revelado por el diario South China Morning Post y expone cómo la industria aeronáutica del gigante asiático busca competir directamente con Estados Unidos en el desarrollo de cazas de quinta y sexta generación.

El J-20 Dragón Poderoso: características del caza furtivo de quinta generación

El Chengdu J-20, conocido como “Dragón Poderoso”, es el principal avión furtivo desarrollado por China y representa uno de los proyectos más ambiciosos de la industria militar del país.

Diseñado por Chengdu Aircraft Corporation, empresa dependiente de la estatal Aviation Industry Corporation of China, el caza fue declarado operativo en 2018 y entró en producción masiva dos años después.

Según proyecciones internacionales, China podría alcanzar los 1.000 cazas J-20 operativos antes de 2030. Foto: Instagram / nastherian.

La aeronave está concebida para competir directamente con el Lockheed Martin F-22 Raptor estadounidense y forma parte de la estrategia china para modernizar sus fuerzas armadas y ganar presencia militar en Asia-Pacífico.

Entre sus principales características se destacan la tecnología furtiva para evitar radares enemigos, motores de alto rendimiento desarrollados localmente y la incorporación de sistemas avanzados de inteligencia artificial, radares de última generación y capacidades de combate en red.

Además, China ya presentó una versión biplaza del J-20 y trabaja en futuras mejoras vinculadas a automatización, conectividad 5G y simulaciones digitales avanzadas.

Automatización total: el fin de los operarios en la industria de defensa china

La llamada “fábrica oscura” de Chengdu representa uno de los ejemplos más avanzados de automatización industrial aplicados a la defensa militar.

La nueva “fábrica oscura” en Chengdu funciona casi sin intervención humana gracias a sistemas robotizados y automatización total. Foto: Foto generada con IA

Según explicó Song Ge, jefe del centro de fabricación digital, la planta pasó de depender de dos o tres trabajadores por turno a operar casi completamente mediante sistemas automatizados.

Actualmente, vehículos autónomos trasladan componentes dentro de la fábrica, mientras máquinas de precisión fabrican piezas complejas sin intervención humana. A esto se suman robots inteligentes y sistemas de escaneo automatizado que inspeccionan las estructuras y generan reportes técnicos en tiempo real.

Gracias a este sistema, la planta puede trabajar durante más de 21 horas diarias a máxima capacidad y reducir considerablemente los costos operativos y energéticos, ya que prácticamente no necesita iluminación permanente.

Uno de los mayores desafíos iniciales había sido la incompatibilidad entre los distintos equipos tecnológicos utilizados en la fábrica. Sin embargo, Song Ge aseguró que todos los sistemas ahora utilizan un mismo protocolo digital. “Se pueden controlar de forma remota y se comunican entre sí”, explicó el directivo.

El resultado fue un incremento cercano al 150% en la eficiencia de producción y una reducción superior al 80% de la mano de obra, dejando a los operarios humanos únicamente las tareas finales de ensamblaje.

Eficiencia extrema: ¿cuántos cazas J-20 puede fabricar China para 2030?

El crecimiento de la producción del J-20 genera preocupación en Occidente, especialmente por la velocidad con la que China expande su capacidad militar aérea.

De acuerdo con estimaciones del Royal United Services Institute, el país asiático tendría alrededor de 300 cazas J-20 activos en 2025. Sin embargo, las proyecciones indican que la cifra podría alcanzar las 1.000 unidades para 2030.

Vehículos autónomos, inteligencia artificial y escáneres inteligentes permiten fabricar piezas del caza F-20 de alta precisión durante más de 21 horas diarias.

Ese volumen permitiría a China rivalizar directamente con la presencia regional de los Lockheed Martin F-35 Lightning II desplegados por Estados Unidos y sus aliados en Asia.

La competencia tecnológica entre ambas potencias también se trasladó al desarrollo de aeronaves de sexta generación. Mientras China ya habría iniciado pruebas con los modelos J-36 y J-50 desde 2024, Estados Unidos avanzó con un contrato firmado con Boeing para desarrollar el futuro caza F-47.

En ese contexto, la automatización total de la producción militar aparece como una herramienta estratégica para acelerar el rearme tecnológico y sostener la carrera armamentística del siglo XXI.