Museo Histórico Nacional Foto: cultura.gog

Buenos Aires tiene esa magia rara: salís a tomar un café y, sin darte cuenta, terminás frente a un cuadro de Van Gogh, una sala dedicada a la Revolución de Mayo o una instalación contemporánea que te deja pensando todo el día. En el Día Internacional de los Museos, la ciudad se vuelve todavía más irresistible: es la excusa perfecta para redescubrir, en clave porteña, por qué los museos no son “lugares silenciosos”, sino puentes vivos entre generaciones, ideas y memorias.

La fecha no es casual: cada 18 de mayo, el Consejo Internacional de Museos (ICOM) impulsa esta celebración global desde 1977, con una consigna clara: recordarnos que los museos son espacios de intercambio cultural y de construcción de entendimiento entre comunidades. Para 2026, el lema suma una idea urgente y actual: “Museos uniendo un mundo dividido”. Y sí, Buenos Aires sabe de eso: su trama de barrios, migraciones y estilos se entiende mejor cuando uno camina sus museos.

A continuación, elegí cinco museos imperdibles para armar un recorrido con sentido histórico y alto impacto emocional (del siglo XIX al arte latinoamericano del XX y XXI). Incluyo ubicación y horarios para que puedas planificar sin vueltas y con un tip: revisá siempre las webs oficiales en feriados, porque pueden variar.

1) Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA): el clásico que nunca falla

Si hay un lugar que resume la ambición cultural de la Argentina moderna, es el Bellas Artes. Su historia arranca con el decreto de creación del 16 de julio de 1895 y una primera sede que abrió al público en 1896, en el edificio del Bon Marché (hoy Galerías Pacífico): un dato que explica por qué el MNBA nació pensando “en grande”.

Museo Nacional de Bellas Artes. Foto: Télam

Por qué ir en el Día de los Museos: porque su colección te permite hacer un “viaje express” por siglos de pintura y escultura —y, de paso, entender cómo Buenos Aires se fue imaginando a sí misma a través del arte.

Dirección: Av. del Libertador 1473 (Recoleta).

Horarios: Mar a vie 11:00–19:30 (último ingreso); sáb y dom 10:00–19:30.

Entrada: gratuita (con contribución voluntaria).

2) MALBA: Latinoamérica en estado puro (y Buenos Aires como escena)

El MALBA es de esos lugares donde el presente late fuerte. Fue fundado en septiembre de 2001 por la Fundación Eduardo F. Costantini con la misión de coleccionar, preservar y difundir arte latinoamericano del siglo XX en adelante. ¿Resultado? Una colección que se transformó en postal cultural porteña.

MALBA. Foto Instagram @museomalba

Por qué es imperdible: porque te pone frente a obras y relatos que cruzan identidad, modernidad y política en América Latina —y te hace ver el continente con otros ojos.

Dirección: Av. Figueroa Alcorta 3415 (Palermo).

Horarios (según ticketera oficial): Jue a lun 12:00–20:00; mié 11:00–20:00; mar cerrado.

Tip de ahorro: el sistema oficial suele reflejar beneficios y tarifas por día (mirá especialmente los miércoles).

3) Museo Histórico Nacional (MHN): la Argentina en objetos que “hablan”

Hay museos que se recorren con la cabeza; el MHN se recorre con la piel. Ubicado en el área de Parque Lezama, su propuesta es una inmersión en los procesos que construyeron el país: independencia, vida cotidiana, símbolos, tensiones. Es el lugar ideal para conectar el Día de los Museos con una pregunta clave: ¿qué recordamos cuando decimos “historia argentina”?

El mítico poncho de Rosas Foto: Museo Histórico Nacional

Por qué ir: porque su colección transforma fechas escolares en experiencias concretas: documentos, piezas, retratos, relatos. Es historia con escala humana.

Dirección: Defensa 1600 (San Telmo).

Horarios: Mié a dom 11:00–19:00; feriados 11:00–19:00 (ingreso hasta 10 min antes del cierre).

Entrada: libre y gratuita.

4) Museo Moderno (MAMBA): vanguardia, ciudad y una historia “fantasma”

El Moderno es perfecto si te gusta el arte que desafía categorías. Y además tiene una historia increíble: fue creado el 11 de abril de 1956 por iniciativa de Rafael Squirru; en sus primeros años fue nómade y la prensa lo apodó el “Museo fantasma”, un guiño porteño a la idea de un museo que existía antes de tener casa fija.

Museo de Arte Moderno (MAMBA). Foto: museomoderno.org.

Por qué ir: porque te muestra cómo Buenos Aires dialoga con lo experimental: fotografía, diseño, instalaciones, nuevas narrativas. Ideal para salir con ideas nuevas (y con ganas de volver).

Dirección: Av. San Juan 350 (San Telmo).

Horarios: Lun, mié, jue y vie 11:00–19:00; sáb, dom y feriados 11:00–20:00 (mar cerrado salvo feriados).

Dato clave: miércoles con entrada gratuita para público general.

5) Buenos Aires Museo (BAM): el “museo de la ciudad” que explica tu barrio

Antes fue conocido como Museo de la Ciudad; hoy es Buenos Aires Museo (BAM) y funciona como puerta de entrada al Casco Histórico. Su ADN es claro: contar la historia urbana, cultural y cotidiana de Buenos Aires desde su fundación hasta hoy, con espacios como Altos de Elorriaga (Defensa 187) y Sala Querubines (Defensa 223).

Noche de los Museos. Foto: Gobierno de la Ciudad

Por qué ir: porque es el museo que te hace mirar distinto la vereda, la reja antigua, el fileteado, el plano, el barrio. Salís y sentís que la ciudad “habla”.

Dirección / sedes: Defensa 187 (Altos de Elorriaga) y Defensa 223 (Sala Querubines).

Horarios: en su comunicación institucional figura martes cerrado y recorridos guiados en días hábiles; para horarios completos del día, se recomienda consultar su sitio oficial antes de ir.

Entradas: Público general $10.000; residentes con DNI $2.000; miércoles gratis; además, exenciones para varios grupos.

Mini itinerario sugerido

Si querés un recorrido con lógica histórica y geográfica, probá este orden: