Avenida Corrientes Foto: Turismo Buenos Aires

Luces de marquesina, librerías nocturnas y veredas que parecen escenario: la Avenida Corrientes es mucho más que una salida de sábado. Es un mapa emocional de la Ciudad, construido con capas de modernización urbana, tango, cine, teatro independiente y grandes salas que hicieron escuela. Lo que hoy llamamos “Broadway argentina”, el tramo que late alrededor del Obelisco y se estira con teatros a ambos lados, es el resultado de más de un siglo de transformación cultural y de una decisión clave: ensanchar Corrientes para convertirla en avenida.

Dónde queda la “Broadway argentina”

Cuando alguien habla de la “Broadway porteña”, suele referirse al corredor teatral de Avenida Corrientes en el microcentro, con epicentro en la zona del Obelisco y sus alrededores, donde se concentran salas históricas y el movimiento nocturno típico de funciones, pizzerías y caminata lenta. La etiqueta no es casual: Corrientes consolidó un “circuito” que mezcla producción comercial, teatro popular e instituciones culturales con décadas de tradición.

Avenida Corrientes Foto: buenosairespanorama

Corrientes antes de ser avenida: del mito urbano al pulso cultural

Corrientes no siempre fue la meca teatral que conocemos. La avenida se fue “inventando” con el tiempo: cafés, bares y primeras salas empujaron su identidad cultural hacia fines del siglo XIX y principios del XX, en paralelo al crecimiento del entretenimiento porteño. En esa construcción aparecen nombres que hoy suenan a patrimonio: teatros como el Ópera (mencionado como parte del corredor histórico) y espacios que alimentaron el imaginario popular.

Avenida Corrientes por la década del '70 Foto: AG

Un dato clave para entender el ADN escénico: allí se vinculó tempranamente el teatro con lo popular, y se recuerda “Juan Moreira” (1886) como hito de la escena nacional en el relato histórico sobre Corrientes y sus salas fundacionales. Esa mezcla es la que, con los años, termina pareciendo “natural” en Corrientes.

El ensanche que cambió todo (1931–1936): cuando la ciudad decidió “hacer lugar” para el espectáculo

Si hay un antes y un después en la historia de la Broadway porteña, es el ensanche iniciado en 1931 y completado en 1936, que transformó una traza más angosta en una avenida amplia, luminosa y con escala metropolitana. Ese cambio no fue solo estético: facilitó la instalación de nuevas salas, comercios y vida nocturna, y terminó de convertir a Corrientes en un imán cultural.

En la misma etapa, el cruce Corrientes–9 de Julio se volvió un símbolo moderno con la aparición del Obelisco, inaugurado el 23 de mayo de 1936, pensado como ícono urbano y parte de un plan de modernización del centro. La figura de Alberto Prebisch queda asociada para siempre a esa Buenos Aires que aceleraba: monumento, teatros y una estética de ciudad “en movimiento”.

Teatros-ícono: la cartelera como patrimonio

Gran Rex (1937): modernidad en formato sala

El Cine-Teatro Gran Rex fue proyectado en 1936 por Alberto Prebisch y construido en simultáneo con el cierre del ensanche en ese tramo, convirtiéndose desde su inauguración en 1937 en un hito urbano de la modernidad. No es solo una sala: es una declaración de época, con soluciones espaciales y técnicas que lo ubicaron como pieza mayor de la arquitectura moderna argentina (y con reconocimiento patrimonial oficial).

Teatro General San Martín (1960): la institución que volvió “pública” la noche de Corrientes

Inaugurado en 1960, el Teatro General San Martín se consolidó como uno de los espacios culturales más importantes de la Ciudad, con múltiples salas, cine, exposiciones y cuerpos artísticos. Además de su peso simbólico, es parte del Complejo Teatral de Buenos Aires y recibe grandes volúmenes de público anual, reforzando esa idea de Corrientes como corredor de cultura “para todos”.

Teatro San Martín Foto: Turismo Buenos Aires

Lola Membrives: una historia que arranca en 1914

El Lola Membrives es un caso perfecto de “capas históricas”. Su historia se remonta a 1914 (cuando abrió como Smart Palace) y atraviesa cambios de nombre y gestión hasta convertirse en uno de los teatros más emblemáticos de Corrientes, con una cartelera que fue mutando de comedia a musicales y grandes producciones. Su recorrido es, también, un resumen de cómo se profesionalizó el espectáculo porteño durante el siglo XX.

Teatro Broadway: del cine-teatro a postal de avenida

El Teatro Broadway (nacido como Cine-Teatro Broadway) se ubica en un punto estratégico del corredor y figura como sala emblemática, con una historia ligada a la era del cine y la consolidación del entretenimiento masivo. En su propia reseña institucional se destaca su origen (proyectado a fines de los años 20) y su inserción en la mítica Corrientes de marquesinas.

Debajo de las luces: el subte como “motor secreto”

La cultura también necesita logística. Una de las razones por las que Corrientes se volvió “salida segura” fue la conectividad: debajo de la avenida corre la Línea B, inaugurada en 1930, que ayudó a consolidar el flujo nocturno y el acceso rápido al circuito de salas. Si el teatro es el corazón, el subte fue (y es) parte del sistema circulatorio.

Nueva Estación Uruguay Foto: x

La postal completa: pizza, caminata y ritual urbano

Corrientes no se vive solo con entrada en mano. La avenida construyó un ritual: función + caminata + porción. En notas turísticas recientes se remarca la tradición de pizzerías históricas (como Güerrín, fundada en 1932) y la idea de la “calle que nunca duerme”, con tramos que suelen volverse más caminables de noche para disfrutar el clima cultural del centro.