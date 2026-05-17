El hombre que convirtió el folklore en denuncia Foto: Wikipedia

Cuando José Larralde canta, no “interpreta”: denuncia, consuela y deja constancia. Su obra es, para muchos, una especie de archivo emocional de la Argentina profunda: la del peón, el alambrador, el que madruga sin aplausos. Nacido el 22 de octubre de 1937 en Huanguelén, al sudoeste bonaerense, Larralde creció entre oficios y silencios, y convirtió ese mundo en poesía con guitarra.

Su nombre completo es José Teodoro Larralde Saad y su historia familiar ya anticipa un país mestizo: raíces vascas por el lado paterno y ascendencia árabe por el materno, en un hogar marcado por la pobreza y el trabajo. Ese origen no es un dato decorativo: atraviesa su estética, porque en Larralde la identidad no es “postal”, es experiencia. Empezó a escribir versos desde muy chico y aprendió a tocar “a su manera”, fuera de academias, con la intuición del fogón.

La milonga campera: el idioma perfecto para decir lo que otros callan

Para entender su impacto hay que mirar el género que eligió. La milonga es un lenguaje rioplatense nacido en la cultura gauchesca, con raíces afro y criollas, y suele tocarse en compás binario con el pulso guitarrero que sostiene el decir. Dentro de ese universo, la milonga campera (o surera) aparece como forma original: más rural, más áspera, más narrativa. No es casual que la palabra “milonga” se vincule etimológicamente con “palabra” o “palabrerío”, algo que le calza perfecto a la tradición de la payada: cantar contando.

Herencia para mi hijo gaucho de José Larralde

Y ahí Larralde se vuelve imprescindible: su canto usa esa estructura para construir relatos sociales sin maquillaje, desde el lugar del trabajador rural y los “postergados”, como subrayan los perfiles culturales que lo describen como un cantor de injusticias y desigualdades.

El encuentro con Cafrune y el golpe de escena: Cosquín 1967

En toda biografía del folklore hay momentos bisagra. Para Larralde, uno de ellos tiene nombre y apellido: Jorge Cafrune. Diversas crónicas recuerdan que Cafrune lo escuchó y quedó impactado por su prosa, al punto de impulsar temas suyos y abrirle puertas. La otra bisagra fue Cosquín: el escenario donde el folklore se mide sin filtros, con ese termómetro brutal que es el aplauso popular.

José Larralde Foto: Wikipedia

Cosquín no es “un festival más”: se realiza desde 1961 en la Plaza Próspero Molina y se convirtió en la gran vidriera de la música popular argentina. Incluso su historia está atravesada por tensiones políticas: el sitio oficial del festival recuerda que en 1967 hubo intentos de suspensión durante el gobierno de Onganía, y aun así la edición se llevó a cabo. En ese clima, la irrupción de un cantor áspero, directo y poco “festivalero” tenía un peso especial.

Discografía y coherencia: cantar como se vive

Larralde grabó su primer álbum “Canta José Larralde” en 1967, y desde ahí su carrera discográfica trazó un camino singular, con fuerte identidad surera. Años después, una nota de La Nación destacó esa coherencia artística y repasó la etapa de sus discos en RCA, entre 1967 y 1986, como una columna vertebral de su obra.

Dentro de ese universo aparece una pieza que funciona como manifiesto: “Herencia pa’ un hijo gaucho”, publicada en registros de fines de los 60 y comienzos de los 70, concebida como poesía extensa en disco y ligada a la transmisión de valores y códigos de vida del mundo criollo. No es “folklore de souvenir”: es un texto que interpela, que educa sin sermonear, y que incomoda cuando habla de dignidad, trabajo y libertad.

El salto al cine: “Santos Vega” y la leyenda del payador

En 1971, Larralde fue protagonista de la película “Santos Vega”, dirigida por Carlos Borcosque (hijo), con Ana María Picchio y Walter Vidarte en el elenco. La historia retoma la figura del payador mítico y la enlaza con esa tradición de “decir cantando” que conecta payada, milonga y literatura criolla.

Premios, influencia y el fenómeno Iorio: cuando el folklore llega por otro camino

Aunque nunca pareció cómodo con la maquinaria del espectáculo, su obra fue reconocida: recibió el Premio Konex de Platino (1995) como cantante masculino destacado de la década. También se mencionan premios ACE en los 90 como parte de sus distinciones.

La historia de un ícono del folklore Foto: Wikipedia

Y hay un dato clave para entender su vigencia: nuevas generaciones llegaron a Larralde por rutas inesperadas. El Ministerio de Cultura registró, por ejemplo, el puente con el público joven a partir de versiones y referencias en el rock pesado, con Ricardo Iorio como figura que empujó esa curiosidad. Ese cruce explica por qué, en plena era del scroll, su voz sigue funcionando: porque no suena antigua, suena verdadera.