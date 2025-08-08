Profundo dolor: los 3 signos del zodiaco que sufrirán una traición antes de que termine la temporada de Leo

La astrología indicó los signos que atravesarán un mal momento en las próximas semanas, con la ruptura de una relación que consideraba valiosa.

Mujer, salud, triste, cansancio. Foto Pexels

La temporada de Leo 2025 está vigente hasta el próximo 22 de agosto, un periodo que tendrá mucho movimiento para algunas personas, no siempre de manera positiva. La astrología indicó que tres signos del zodiaco pueden sufrir dolorosas traiciones, por lo que deben estar atentos a lo que ocurra a su alrededor.

Se trata de un momento en que pueden darse cuenta de que no siempre hay buenas intenciones en las personas que lo rodean, que pueden tratarse de motivos personales como profesionales.

Persona triste, horóscopo. Foto: Freepik

Escorpio, Tauro y Acuario deben tener la guardia más alta que nunca. Mantener los ojos abiertos, reforzar la intuición y no confiar a ciegas será la mejor estrategia para evitar heridas emocionales o pérdidas innecesarias.

Los tres signos que serán traicionados antes de que termine la temporada de Leo 2025

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio se destaca por su intuición a lo largo de su vida, aunque durante esta temporada de Leo recibirá un complicado revés, ya que sufrirá una traición que no percibió. La energía leonina puede generar envidia, algo que derivará en malos deseos tras que estas personas consigan el éxito anhelado por otros, ya sea en el ámbito profesional como en el personal. Por distintos motivos, una persona que creía de confianza se moverá con maldad, por lo que le causará un gran dolor. La recomendación es cuidarse de aquellos de los que desconfía, así como acercarse a su núcleo íntimo en busca de apoyo y contención.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Tauro, impulsado por la estabilidad que tanto anhela, suele armar proyectos con paciencia. Sin embargo, sus estructuras pueden verse afectadas durante este periodo, ya que una traición aparecerá para causarle un dolor que no esperaba. Más allá de que también pueden darse momentos de visibilidad deseada, esto derivará en la atención de personas que no le desean el bien. Será fundamental que este signo revise acuerdos y promesas para no llevarse un mal momento que le producirá un malestar a su bienestar.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Este periodo será más que particular para Acuario, ya que Leo es su opuesto dentro del zodiaco. Las tensiones a su alrededor aumentarán, así como también le mostrará que algunas relaciones no son buenas, aunque de la peor manera: una traición lo llevará a una tristeza profunda. Ya sea por distintas maneras de ver las cosas o directamente un interés oscuro por parte de otra persona, una relación que consideraba valiosa se romperá. Acuario deberá recordar que la transparencia no siempre es correspondida y que, a veces, proteger información es una valiosa manera de cuidarse.