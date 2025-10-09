Fin de semana largo en la Argentina: ¿es feriado el lunes 13 de octubre de 2025?

La confusión surge a raíz de los cambios aplicados al asueto por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural o Día de la Raza, que se conmemora cada 12 de octubre en el país. Enterate la respuesta dentro de la nota.

Lunes 13 de octubre de 2025.

Una reciente modificación en la legislación sobre los feriados nacionales alteró las fechas de descanso. El Gobierno de la Nación dispuso un cambio en la norma que establece los días libres y sus fechas con el objetivo de fomentar el turismo interno en el país.

La confusión surge a raíz de los cambios aplicados al asueto por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que se conmemora cada 12 de octubre. Sin embargo, este lunes 13 de octubre es un día hábil y la actividad laboral será normal en todo el territorio nacional.

El 12 de octubre se celebra el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Foto: Pexels.

Para este 2025, el descanso correspondiente al domingo 12 de octubre se movió para el viernes 10 de octubre por orden del Poder Ejecutivo. La decisión configura un fin de semana largo de tres días.

No obstante, el lunes 13 no forma parte de este período de descanso extendido. El domingo 12 de octubre, fecha original de la conmemoración, ya no posee el carácter de feriado nacional y será una jornada dominical común.

El motivo del “traslado” del feriado del 10 de octubre

La medida se enmarca en un nuevo criterio adoptado por el Gobierno para la gestión de los feriados nacionales. Este enfoque busca optimizar los períodos de descanso de la población y, también, impulsar la actividad turística.

La modificación subsana un vacío que existía en la ley 27.399, que regula el régimen de feriados nacionales y días no laborables. La ley no especificaba el procedimiento a seguir cuando los asuetos clasificados como “trasladables” coincidían con un sábado o un domingo.

La medida se enmarca en un nuevo criterio adoptado por el Gobierno para la gestión de los feriados nacionales. Foto: Pexels.

De esta manera, con el nuevo criterio estas fechas pueden ser reubicadas para garantizar un fin de semana largo efectivo y evitar que el día de descanso se pierda al caer en una jornada no hábil.

Diferencias entre feriado nacional y día no laborable

Un feriado nacional representa una jornada de descanso obligatoria para todos los trabajadores del sector público y privado. Si un empleado presta servicios durante un feriado nacional, el empleador debe abonar un pago doble.

Un día no laborable es de carácter optativo para el empleador. La empresa o el organismo puede decidir si otorga el día libre a su personal o si requiere que se trabaje de manera normal.

En caso de que se trabaje, el empleado percibe su salario simple, sin ningún tipo de recargo adicional. El régimen de pago doble no aplica para los días no laborables.

¿Qué feriados quedan en 2025?

Calendario 2025. Foto: Freepik.

Noviembre

Viernes 21 de noviembre : Día no laborable con fines turísticos.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre por ser un feriado trasladable).

Diciembre