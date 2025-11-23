Llega a Buenos Aires el Parque de Navidad: entrada libre y gratuita, buzón para Papá Noel y un jardín de luces que deslumbra

Durante cuatro días, grandes y chicos podrán recorrer un parque temático navideño repleto de actividades para todas las edades, shows artísticos, espacios gastronómicos y un espectacular jardín lumínico que promete sorprender. Cuándo abre.

Llega el Parque de Navidad con entrada libre y gratuita. Foto: Ciudad de Buenos Aires.

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para vivir la Navidad 2025 a pleno. Cada vez falta menos para la nueva edición del Paseo y Parque de Navidad, donde grandes y chicos podrán disfrutar de la magia de estas fiestas durante cuatro días consecutivos. ¿Cuándo abre y dónde se celebra?

Buenos Aires inaugura su Parque de Navidad 2025: fecha, lugar y todos los detalles de la propuesta

El Paseo y Parque Navideño de Buenos Aires se podrá disfrutar del 18 al 21 de diciembre en la Plaza Sicilia, en la intersección de Av. Libertador y Sarmiento, en pleno corazón de Palermo, con entrada libre y gratuita.

Parque de la Navidad. Foto: Ciudad de Buenos Aires.

Parque de Navidad 2025: lo que trae la propuesta

Entre las numerosas actividades pensadas para toda la familia, se puede visitar el Jardín Lumínico, una experiencia al aire libre que combina arte y luces. Allí vas a encontrar pasillos iluminados, instalaciones artísticas y sorprendentes intervenciones escénicas que crean un recorrido inmersivo.

Parque de la Navidad. Foto: Ciudad de Buenos Aires.

Cada día, hasta el 21 de diciembre, el parque se llenará de mini shows con formaciones de cámara, coros infantiles y bailarines, ideales para disfrutar del paseo con tranquilidad y sacar fotos únicas. El escenario principal ofrecerá tanto propuestas tradicionales como presentaciones especiales inspiradas en la Navidad.

Otro atractivo del Paseo Navideño es la feria de emprendedores, con stands donde se pueden conseguir regalos artesanales, adornos, accesorios y productos de diseño. Además, el sector gastronómico contará con opciones dulces y saladas, así como bebidas para acompañar la tarde.

Parque de la Navidad. Foto: Ciudad de Buenos Aires.

Los más chicos podrán participar del buzón de cartas a Papá Noel, sacarse fotos temáticas y disfrutar de juegos y entregas de regalos. También habrá pop ups artísticos y musicales que sorprenderán a toda la familia.

Para completar la ambientación navideña, en distintas plazas y parques de la ciudad se podrán ver árboles de Navidad decorados e intervenidos, sumando más magia a estas fiestas.