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Se buscan voluntarios para vivir gratis a pocas cuadras del mar en Necochea: piden solo 25 horas semanales de trabajo y ofrecen 2 días libres

La combinación entre la vida de campo y la cercanía al océano convierte a esta experiencia en una alternativa atractiva para quienes buscan escapar de la rutina urbana sin alejarse de los principales atractivos turísticos de la costa bonaerense.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Voluntariado en una granja agroecológica cerca del mar de Necochea.
Una granja agroecológica cerca del mar de Necochea busca voluntarios a cambio de 25 horas semanales de trabajo. Foto: Worldpackers
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Cada vez más personas buscan alternativas de viaje que combinen aprendizaje, contacto directo y sustentabilidad con el entorno natural. En ese contexto, una oferta de voluntariado publicada en la plataforma Worldpackers invita a vivir una experiencia diferente en una granja agroecológica, ubicada muy cerca del mar de Necochea.

La propuesta está dirigida a viajeros solos, parejas y dúos de voluntarios que deseen involucrarse en la vida cotidiana de un proyecto rural basado en el trabajo colaborativo, la producción sustentable y la vida comunitaria. Según describen sus anfitriones, el objetivo es que cada participante pueda aportar algo positivo al proyecto y, al mismo tiempo, llevarse nuevos aprendizajes, conocimientos y experiencias.

Vivir gratis en una granja agroecológica de Necochea: cuáles son las tareas y cuántas horas de trabajo piden

La experiencia requiere una colaboración de 25 horas semanales, equivalentes a unas cinco horas por día de trabajo. No existe un horario rígido, ya que la organización funciona de manera cooperativa y las tareas se distribuyen según las necesidades diarias del establecimiento. Entre las principales actividades que realizan los voluntarios se encuentran:

  • Alimentar gallinas, recolectar huevos y mantener limpio el gallinero
  • Ayudar en trabajos de reciclaje, pintura, poda y mejoras generales de las instalaciones
  • Colaborar en tareas de apicultura y mantenimiento del colmenar
  • Cortar el césped y realizar trabajos de jardinería
  • Limpiar cocinas, baños y espacios comunitarios
  • Participar en la elaboración de comidas y panificados
  • Recolectar hojas, ramas y leña
  • Regar cultivos y retirar malezas
  • Sembrar, cosechar y colaborar en las tareas agrícolas
Voluntariado en una granja agroecológica cerca del mar de Necochea.
La organización funciona de manera cooperativa y las tareas se distribuyen según las necesidades diarias del establecimiento. Foto: Worldpackers

Desde la organización explican que el campo se encuentra en permanente proceso de crecimiento y renovación, por lo que buscan personas con iniciativa, buena predisposición e independencia para participar activamente de los distintos proyectos.

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La propuesta está orientada a quienes desean vivir una experiencia inmersa en la naturaleza, compartiendo un estilo de vida basado en la sustentabilidad y el desarrollo personal.

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Lista de beneficios: días libres, comidas y uso de bicicletas

A cambio de la colaboración semanal, los participantes reciben diferentes beneficios que facilitan la estadía y permiten disfrutar plenamente de la experiencia. Entre ellos se destacan:

  • 2 días libres por semana
  • Alojamiento en modalidad camping, con espacio para instalar una carpa
  • Desayuno, almuerzo y cena incluidos todos los días
  • Espacio de trabajo dedicado para quienes necesiten continuar con actividades laborales o académicas durante su estadía
  • Internet de alta velocidad, ideal para trabajadores remotos
  • Uso libre de bicicletas para recorrer los alrededores.
Voluntariado en una granja agroecológica cerca del mar de Necochea.
Los participantes reciben beneficios que facilitan la estadía y permiten disfrutar plenamente de la experiencia. Foto: Worldpackers

La combinación entre la vida de campo y la cercanía al océano convierte a esta experiencia en una alternativa atractiva para quienes buscan escapar de la rutina urbana sin alejarse de los principales atractivos turísticos de la costa bonaerense.

Cómo fue la experiencia de otras personas que ya se sumaron al voluntariado

Quienes participan de este tipo de programas suelen valorar especialmente el aprendizaje de prácticas agroecológicas, el intercambio cultural y la posibilidad de formar parte de una comunidad con intereses afines.

Voluntariado en una granja agroecológica cerca del mar de Necochea.
La experiencia permite adquirir conocimientos sobre cuidado de animales de granja y apicultura. Foto: Worldpackers

La experiencia también permite adquirir conocimientos sobre cuidado de animales de granja y apicultura, huertas orgánicas y producción de alimentos, además de compartir el día a día con personas provenientes de distintos lugares del país y del exterior.

Según destacan los anfitriones, el espíritu del proyecto está basado en la colaboración, el respeto por el entorno natural y el aprendizaje mutuo, por lo que buscan generar un ambiente donde el intercambio humano tenga tanto valor como las tareas realizadas.

Requisitos y cómo postularse a la oferta a través de Worldpackers

La convocatoria acepta postulaciones de personas que viajen solas, parejas o grupos de dos voluntarios. No se especifican conocimientos técnicos obligatorios, aunque se valoran la disposición, iniciativa y responsabilidad para participar de las actividades cotidianas del establecimiento.

Voluntariado en una granja agroecológica cerca del mar de Necochea.
Los voluntarios deben tener en cuenta que la experiencia contempla una contribución de $30.000 por día. Foto: Worldpackers

Los voluntarios deben tener en cuenta que la experiencia contempla una contribución de $30.000 por día, destinada a cubrir gastos compartidos como alimentación, electricidad, gas, internet, materiales utilizados durante las actividades y aportes para el sostenimiento del proyecto.

Por otra parte, no están incluidos los gastos de:

  • Pasajes aéreos
  • Seguro de viaje
  • Transporte interno
  • Trámites de visa, en caso de corresponder

Las personas interesadas pueden postularse directamente a través de la plataforma Worldpackers, donde encontrarán la descripción completa de la experiencia, los requisitos actualizados y los pasos necesarios para enviar su solicitud.

De ser seleccionados, podrán formar parte de una propuesta que combina trabajo colaborativo, producción agroecológica y la posibilidad de vivir durante un tiempo entre el campo y el mar en los alrededores de Necochea.

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Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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