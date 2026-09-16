Buscan voluntarios para cumplir con solo 28 horas semanales de trabajo: ofrecen hospedaje gratis y 2 días libres en una ciudad costera de Chile

Buscan voluntarios para cumplir con solo 28 horas semanales de trabajo en una ciudad costera de Chile. Foto: Unsplash

Una nueva propuesta de voluntariado internacional abrió la convocatoria para quienes buscan combinar viajes, intercambio cultural y experiencia laboral en el exterior. La iniciativa permite instalarse temporalmente en Chile y colaborar en un hostel de la ciudad de Valparaíso a cambio de hospedaje gratuito, conexión a internet y una serie de beneficios orientados a viajeros y trabajadores remotos.

De qué trata la propuesta de voluntariado en Valparaíso

La convocatoria se desarrolla en un hostel ubicado en Valparaíso, uno de los destinos turísticos y culturales más reconocidos de Chile. El programa propone un intercambio de trabajo por alojamiento, permitiendo a los participantes vivir temporalmente en la ciudad mientras colaboran en el funcionamiento cotidiano del establecimiento.

Las tareas incluyen labores de limpieza en habitaciones y espacios comunes, asistencia en el turno nocturno, armado de camas y apoyo en recepción durante los procesos de check-in y check-out de los huéspedes.

La convocatoria se desarrolla en un hostel de Valparaíso, uno de los destinos turísticos más famosos de Chile. Foto: Unsplash

Además, el alojamiento fomenta la participación activa de los voluntarios en la organización de actividades recreativas y de integración. Entre las iniciativas que pueden impulsarse figuran caminatas, ciclos de cine, encuentros deportivos, talleres creativos, jornadas de pintura y propuestas musicales destinadas a enriquecer la experiencia de los viajeros.

Requisitos de edad e idioma para aplicar a la convocatoria en Chile

La búsqueda está orientada a personas de entre 22 y 44 años que deseen sumarse a una experiencia de intercambio cultural en el exterior.

Entre los requisitos mínimos también se solicita contar con conocimientos básicos de español o inglés, suficientes para desempeñarse en las tareas diarias del hostel y mantener una comunicación elemental con huéspedes y responsables del establecimiento.

La búsqueda está orientada a personas de entre 22 y 44 años que deseen sumarse a una experiencia cultural. Foto: Unsplash

La propuesta acepta postulaciones individuales, en pareja o en dúos de amigos que quieran compartir la experiencia de voluntariado.

Carga horaria laboral y días libres semanales

Uno de los aspectos más atractivos de la convocatoria es la carga horaria reducida en comparación con otros programas de voluntariado internacional.

Los participantes deberán cumplir 28 horas semanales de colaboración, lo que representa menos de seis horas de trabajo por día. A cambio, dispondrán de dos jornadas libres por semana para recorrer la ciudad, conocer sus alrededores y aprovechar la oferta turística de la región.

La duración mínima de la experiencia es de dos semanas, aunque existe la posibilidad de extender la estadía hasta un máximo de 12 semanas, sujeto a disponibilidad y acuerdo con los anfitriones.

Los participantes deberán cumplir 28 horas semanales de colaboración, menos de seis horas de trabajo por día. Foto: Unsplash

Qué beneficios están incluidos dentro de la estadía en el hostel

Los voluntarios seleccionados accederán a una habitación privada dentro del establecimiento, además de conexión a internet de alta velocidad, una ventaja especialmente valorada por quienes desarrollan actividades de forma remota. El programa también incluye:

Dos días libres por semana

Tours gratuitos por Valparaíso

Clases de idiomas

Servicio de traslado al momento de la llegada

Asistencia continua durante toda la experiencia

Protección y respaldo a través del sistema de apoyo al viajero de la plataforma

La combinación de alojamiento cubierto y beneficios adicionales permite reducir significativamente los costos de viaje mientras se disfruta de una experiencia internacional en uno de los principales destinos costeros de Sudamérica.

La combinación de alojamiento cubierto y beneficios adicionales permite reducir los costos de viaje. Foto: Unsplash

Cabe señalar que los pasajes aéreos, seguros de viaje, transporte interno, trámites migratorios y gestiones de visado deberán ser afrontados por cada participante.

Cómo postularse al voluntariado a través de Worldpackers

Las postulaciones se realizan mediante la plataforma Worldpackers, especializada en programas de intercambio y voluntariado alrededor del mundo.

Para aplicar, los interesados deben crear un perfil en el sitio, completar su información personal, acreditar las habilidades solicitadas y enviar su candidatura a la vacante disponible en Valparaíso. Una vez evaluada la postulación, los anfitriones seleccionarán a los candidatos que mejor se adapten a las necesidades del hostel.

La convocatoria representa una alternativa para quienes buscan vivir una experiencia internacional de bajo costo, mejorar sus habilidades lingüísticas y conocer Chile desde una perspectiva más cercana a la cultura local.