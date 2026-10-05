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Se buscan voluntarios para trabajar solo 14 horas semanales en una chacra de Buenos Aires: ofrecen habitación privada, 3 comidas y 3 días libres

La iniciativa está orientada a personas que quieran conocer de cerca las dinámicas de la producción agroecológica y el cuidado de animales. La única regla fundamental para la convivencia es mantener limpios y ordenados los espacios comunes.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Se buscan voluntarios para trabajar solo 14 horas semanales en una chacra de Buenos Aires.
Se buscan voluntarios para trabajar solo 14 horas semanales en una chacra de Buenos Aires. Foto: Worldpackers
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A poco más de una hora de la Ciudad de Buenos Aires, una propuesta de voluntariado rural invita a viajeros argentinos y extranjeros a sumergirse en la vida cotidiana de una chacra agroecológica. Se trata de La Rosario, un establecimiento ubicado en Cañuelas que ofrece una experiencia de intercambio cultural y trabajo comunitario a través de la plataforma Worldpackers.

La iniciativa está orientada a personas que quieran conocer de cerca las dinámicas de la producción agroecológica y el cuidado de animales, colaborando algunas horas por semana a cambio de alojamiento, comidas y tiempo libre para recorrer la zona o visitar la Capital Federal.

En qué consiste el voluntariado en la chacra de Cañuelas

La Rosario combina actividades productivas y de autoconsumo en un entorno rural marcado por el contacto permanente con la naturaleza. Allí conviven cabras lecheras, tres vacas, una gata llamada La Mono y la perra Laskarta, quienes forman parte de la vida diaria del establecimiento.

El voluntariado en la chacra La Rosario, Cañuelas, requiere solamente 14 horas semanales de trabajo.
Voluntariado en chacra La Rosario, Cañuelas, Buenos Aires. Foto: Worldpackers

Las tareas de los voluntarios varían de acuerdo con la época del año. Durante todo el año se colabora con la alimentación de los animales, el ordeñe de las cabras y la limpieza de corrales e infraestructura. Sin embargo, cada estación tiene sus particularidades.

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En los meses más fríos, una parte importante del trabajo consiste en juntar leña para la estufa y realizar tareas de mantenimiento. En primavera y otoño, la atención se concentra en la huerta, la producción de plantines y la preparación de canteros. Entre septiembre y octubre llega uno de los momentos más importantes del calendario rural: el nacimiento de los cabritos, una etapa que requiere una mayor presencia y asistencia por parte de los voluntarios.

Carga horaria: trabajo voluntario de solo 14 horas a la semana

Uno de los aspectos más atractivos de la propuesta es la baja carga horaria. Los voluntarios deben colaborar apenas 14 horas semanales, con una organización flexible que permite adaptar los horarios según las necesidades del lugar y de cada participante.

El voluntariado en la chacra La Rosario, Cañuelas, requiere solamente 14 horas semanales de trabajo.
Voluntariado en chacra La Rosario, Cañuelas, Buenos Aires. Foto: Worldpackers

Esta dinámica busca equilibrar el trabajo con el aprendizaje y el tiempo libre, permitiendo que quienes llegan a la chacra puedan conocer la vida rural sin asumir jornadas extensas. Los anfitriones destacan que existe margen para acomodar los horarios y organizar las actividades de manera consensuada.

Beneficios del voluntariado: habitación privada, 3 comidas incluidas y 3 días libres a la semana

A cambio de las horas de colaboración, los voluntarios reciben una habitación privada delimitada por estanterías y roperos, que garantiza un espacio propio dentro de la vivienda. El baño ubicado en la planta baja es compartido.

La propuesta incluye además desayuno, almuerzo y cena todos los días, junto con el acceso libre a una cocina equipada para preparar comidas de manera independiente. Otro beneficio destacado son los tres días libres por semana, una característica poco frecuente en muchos programas de voluntariado.

El voluntariado en la chacra La Rosario, Cañuelas, requiere solamente 14 horas semanales de trabajo.
Voluntariado en chacra La Rosario, Cañuelas, Buenos Aires. Foto: Worldpackers

Más allá del alojamiento y la manutención, la experiencia ofrece la posibilidad de adquirir conocimientos prácticos sobre agroecología, producción de alimentos, manejo de animales y mantenimiento de infraestructura rural.

Requisitos para postularse al voluntariado en Buenos Aires

La convocatoria está dirigida a personas de entre 21 y 36 años que cuenten con un nivel básico de español. La propuesta admite únicamente voluntarios individuales, por lo que no se aceptan parejas ni dúos.

Además, es obligatorio contar con seguro de viaje vigente. Los vuelos, el transporte interno, los trámites migratorios y la visa no están incluidos dentro del programa. Los postulantes también deben realizar un aporte de 20 dólares semanales ($30.395), destinado a ayudar a cubrir el costo de los materiales utilizados en las actividades y las comidas compartidas durante la estadía.

El voluntariado en la chacra La Rosario, Cañuelas, requiere solamente 14 horas semanales de trabajo.
Voluntariado en chacra La Rosario, Cañuelas, Buenos Aires. Foto: Worldpackers

Los anfitriones señalan que la única regla fundamental para la convivencia es mantener limpios y ordenados los espacios comunes. Una premisa sencilla que resume el espíritu de una experiencia comunitaria basada en la colaboración, el respeto mutuo y la vida en contacto con la naturaleza, en pleno corazón rural de la provincia de Buenos Aires.

Cómo aplicar a la búsqueda a través de la plataforma Worldpackers

  1. Primero, agrega una foto de perfil que muestra bien tu cara y quien eres.
  2. Después, actualiza los idiomas que hablas y el nivel de conocimiento de cada uno. Y si aún no hablas ningún idioma, quedate tranquilo que existen varios tipos de voluntariado en los que no hace falta saber otro idioma, Incluso, en cada oportunidad, conseguirás ver si el anfitrión exige algún idioma específico o no.
  3. Hecho esto, es hora de completar tus habilidades, señalando en cuales eres experto y cuales te gustaria aprender.
  4. A partir de allí vas a escribir más sobre tus experiencias de vida y viaje, es decir, todo lo que te hizo llegar hasta aquí y convertirte en un ser humano único. Al hablar de tus viajes, es bueno que sepas que compartir los viajes que has hecho dentro de tu país también cuenta mucho. Y para quienes no tuvieron muchas experiencias de viaje, vale hablar sobre lo que esperas de las experiencias colaborativas y tus motivaciones para viajar. En las experiencias de vida esta bueno escribir sobre tus habilidades personales y profesionales y cómo pueden ayudar a los anfitriones en el voluntariado. También es genial mencionar otras experiencias de colaboración, como por ejemplo que compartiste casa con otras personas o que has ayudado a tu comunidad.
  5. Para cerrar, agrega fotos de momentos y viajes que te hayan marcado. Recuerda elegir fotos que transmitan quien eres y lo que te gusta hacer.
  6. Si tienes redes sociales, como Instagram o Facebook, hay un espacio en el perfil donde puede agregarlas para que el anfitrión pueda conocerte aún más :)
  7. Qué te parece hacer un video contando un poco mas sobre ti y el por que quieres tener una experiencia de voluntariado? Claro que eso va a llamar bastante la atención del anfitrión! Solo tienes que hacer el video, subirlo a YouTube y añadir el link en tu perfil!
VoluntariadoVoluntariosCañuelas
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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