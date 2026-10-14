comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

En Chile buscan voluntarios para vivir gratis en un refugio de animales a cambio de 6 horas diarias de trabajo: ofrecen 2 comidas y 2 días libres

El proyecto recibe voluntarios durante todo el año, aunque las tareas varían según la estación. Los anfitriones buscan personas que disfruten del contacto con la naturaleza y tengan afinidad con los animales. La iniciativa combina bienestar animal y desarrollo rural.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Los anfitriones buscan personas que disfruten del contacto con la naturaleza y tengan afinidad con los animales. La iniciativa combina bienestar animal y desarrollo rural.
En Chile buscan voluntarios para vivir gratis en un refugio de animales a cambio de 6 horas diarias de trabajo. Foto: Unsplash
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En un contexto donde cada vez más personas buscan experiencias de viaje vinculadas con la naturaleza, la sustentabilidad y el intercambio cultural, un proyecto de voluntariado situado en la Región del Maule, en el centro-sur de Chile, se presenta como una atractiva alternativa para quienes desean alejarse del turismo convencional y sumergirse en la vida rural.

La iniciativa se desarrolla en las cercanías de Linares y Longaví, en el sector cordillerano de San José-Las Amalias, un entorno marcado por paisajes montañosos, extensas áreas verdes y una fuerte tradición agrícola. Allí, una propiedad de 3,6 millones de metros cuadrados funciona como un espacio productivo y de conservación donde conviven huertos de berries, áreas de pastoreo para caballos y vacunos, además de una huerta destinada al autoconsumo.

Cuáles son las tareas diarias y responsabilidades en el refugio de animales en Chile

Las actividades principales incluyen el cuidado y la limpieza de los animales, la cosecha de frutas de temporada y el mantenimiento general de la propiedad. Además, los voluntarios colaboran en tareas de limpieza de espacios comunes, cocina, baños y dormitorios. Entre las responsabilidades habituales se encuentran:

  • Alimentación y cuidado de perros, gatos, caballos y vacunos
  • Apoyo en pequeñas construcciones y trabajos de reparación
  • Conservación y orden de los espacios compartidos
  • Limpieza y mantenimiento de corrales, establos y áreas destinadas a los animales
  • Siembra, riego, cosecha y mantenimiento de la huerta y los cultivos
Los anfitriones buscan personas que disfruten del contacto con la naturaleza y tengan afinidad con los animales. La iniciativa combina bienestar animal y desarrollo rural.
La iniciativa se desarrolla en las cercanías de Linares y Longaví, en el sector cordillerano de San José-Las Amalias. Foto: Worldpackers

Las tareas cambian según la época del año. Durante el verano predominan la cosecha de frutas, el riego y el mantenimiento de la parcela, mientras que en invierno el foco está puesto en el cuidado de los animales y las labores de conservación del predio.

Contenido Recomendado

En Chile buscan voluntarios:ofrecen alojamiento y paseos gratis a cambio de trabajar 5 horas diarias, con 2 días libres

El programa combina construcción sustentable, contacto con la naturaleza y tareas agrícolas, con tiempo libre para recorrer la región.

En Perú buscan voluntarios para vivir en una finca a cambio de 20 horas semanales de trabajo:ofrecen 3 comidas, 2 días libres y excursiones gratis

Según el censo de 2017 tenía 24 629 hab. La Merced en un importante centro comercial agrícola de la selva central.

Qué beneficios se incluyen en la propuesta

A cambio de su colaboración, los voluntarios reciben alojamiento y servicios básicos que les permiten vivir una experiencia de intercambio cultural sin afrontar grandes gastos de estadía. Los beneficios incluyen:

  • Dos días libres por semana
  • Alojamiento en habitaciones compartidas con otros viajeros o integrantes del equipo
  • Desayuno diario sin costo
  • Almuerzo diario sin costo
  • Uso gratuito de lavandería
  • Bicicletas disponibles para recorrer la zona
  • Conexión básica a internet para comunicarse o realizar trabajo remoto
Los anfitriones buscan personas que disfruten del contacto con la naturaleza y tengan afinidad con los animales. La iniciativa combina bienestar animal y desarrollo rural.
Las actividades principales incluyen el cuidado y la limpieza de los animales, la cosecha de frutas de temporada. Foto: Worldpackers

La propuesta busca que los participantes puedan concentrarse en la experiencia de campo, el aprendizaje y la convivencia con otros voluntarios provenientes de distintos lugares.

Cuántas horas de trabajo diario se exigen a los participantes

El programa requiere una dedicación de seis horas diarias de colaboración, distribuidas en distintos bloques horarios según la temporada.

Durante el verano, los turnos suelen organizarse entre las primeras horas de la mañana y la tarde, aprovechando las condiciones climáticas para las tareas agrícolas. En invierno, los horarios se ajustan a las temperaturas y a las necesidades propias del mantenimiento del campo.

Los anfitriones buscan personas que disfruten del contacto con la naturaleza y tengan afinidad con los animales. La iniciativa combina bienestar animal y desarrollo rural.
Los responsables del proyecto recalcan que el compromiso, la responsabilidad y el respeto por los animales. Foto: Worldpackers

Los responsables del proyecto recalcan que el compromiso, la responsabilidad y el respeto por los animales son condiciones fundamentales para participar de la experiencia.

Cómo postularse paso a paso a la convocatoria en la plataforma de viajes

La convocatoria está abierta a personas de entre 21 y 62 años, ya sea que viajen solas, en pareja o junto a otro voluntario. Se solicita un nivel intermedio de español o inglés, además de seguro de viaje vigente y la documentación correspondiente para ingresar legalmente a Chile.

Los gastos de vuelos, traslados internos, visados y seguros no están incluidos en el programa y deben ser cubiertos por cada participante.

Los interesados en participar deben realizar la postulación mediante la plataforma Worldpackers. El procedimiento es el siguiente:

  • Ingresar al sitio web oficial de Worldpackers.
  • Crear una cuenta personal dentro de la plataforma.
  • Completar el perfil con información personal, intereses y experiencia.
  • Buscar la propuesta de voluntariado en el refugio de animales de Linares (Chile).
  • Leer las condiciones, reglas de convivencia y requisitos del anfitrión.
  • Enviar la solicitud de participación junto con una breve presentación personal.
  • Esperar la respuesta del anfitrión para coordinar fechas y detalles de la experiencia.
VoluntariadoVoluntariosChile
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

Notas Más leídas

  1. En Chile buscan voluntarios:ofrecen alojamiento y paseos gratis a cambio de trabajar 5 horas diarias, con 2 días libres

    En Chile buscan voluntarios: ofrecen alojamiento y paseos gratis a cambio de trabajar 5 horas diarias, con 2 días libres

  2. El futuro de los aviones de pasajeros:el nuevo diseño de Airbus con alas más largas y menos consumo de combustible

    El futuro de los aviones de pasajeros: el nuevo diseño de Airbus con alas más largas y menos consumo de combustible

  3. En Perú buscan voluntarios para vivir en una finca a cambio de 20 horas semanales de trabajo:ofrecen 3 comidas, 2 días libres y excursiones gratis

    En Perú buscan voluntarios para vivir en una finca a cambio de 20 horas semanales de trabajo: ofrecen 3 comidas, 2 días libres y excursiones gratis

  4. El Papa León XIV realizó ejercicios de fisioterapia tras la operación por cáncer de pulmón:el parte médico del Vaticano

    El Papa León XIV realizó ejercicios de fisioterapia tras la operación por cáncer de pulmón: el parte médico del Vaticano

  5. Rusia atacó centrales eléctricas de Ucrania y dejó a 600.000 hogares sin luz:la debacle de la guerra actual

    Rusia atacó centrales eléctricas de Ucrania y dejó a 600.000 hogares sin luz: la debacle de la guerra actual
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

De cuánto es la multa diaria que deberá pagar el Gobierno por incumplir la Ley de Financiamiento Universitario

Javier Milei y Diego Santilli

El Consejo de la Magistratura de la Provincia aprobó la incorporación de las Reglas “Papa Francisco” para el plan de estudios de la Escuela Judicial

La advertencia del arzobispo Jorge Lozano sobre la visita del Papa León XIV a Argentina:“Si hay que reprogramar, se reprogramará”

Paro nacional de ATE confirmado:cómo funcionará ANSES, PAMI y el transporte público durante este jueves 15 de octubre

Economía

“No va a haber volatilidad ni tensión”:la promesa del Gobierno para la economía argentina en 2027

Luis Caputo y Fede rico Furiase ministro de Economía y el secretario de Finanzas.

Carrefour lanzó una promoción 2x1 en electrodomésticos:qué productos se pueden comprar para el Día de la Madre

Santiago Caputo advierte por el riesgo de la invasión de autos inteligentes de origen chino

Canasta Básica:una familia tipo necesitó más de $1.630.000 para no ser pobre en septiembre

Internacionales

Levantar la vista, ver las estrellas y perderse en la belleza del cielo:la propuesta de Escocia que genera un auge de turismo

Estrellas, cielo

En Chile buscan voluntarios para vivir gratis en un refugio de animales a cambio de 6 horas diarias de trabajo:ofrecen 2 comidas y 2 días libres

Nayib Bukele, presidente de El Salvador:“Vamos camino a convertirnos en el país más seguro del mundo”

Rusia atacó centrales eléctricas de Ucrania y dejó a 600.000 hogares sin luz:la debacle de la guerra actual