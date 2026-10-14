En Chile buscan voluntarios para vivir gratis en un refugio de animales a cambio de 6 horas diarias de trabajo: ofrecen 2 comidas y 2 días libres

En Chile buscan voluntarios para vivir gratis en un refugio de animales a cambio de 6 horas diarias de trabajo. Foto: Unsplash

En un contexto donde cada vez más personas buscan experiencias de viaje vinculadas con la naturaleza, la sustentabilidad y el intercambio cultural, un proyecto de voluntariado situado en la Región del Maule, en el centro-sur de Chile, se presenta como una atractiva alternativa para quienes desean alejarse del turismo convencional y sumergirse en la vida rural.

La iniciativa se desarrolla en las cercanías de Linares y Longaví, en el sector cordillerano de San José-Las Amalias, un entorno marcado por paisajes montañosos, extensas áreas verdes y una fuerte tradición agrícola. Allí, una propiedad de 3,6 millones de metros cuadrados funciona como un espacio productivo y de conservación donde conviven huertos de berries, áreas de pastoreo para caballos y vacunos, además de una huerta destinada al autoconsumo.

Cuáles son las tareas diarias y responsabilidades en el refugio de animales en Chile

Las actividades principales incluyen el cuidado y la limpieza de los animales, la cosecha de frutas de temporada y el mantenimiento general de la propiedad. Además, los voluntarios colaboran en tareas de limpieza de espacios comunes, cocina, baños y dormitorios. Entre las responsabilidades habituales se encuentran:

Alimentación y cuidado de perros, gatos, caballos y vacunos

Apoyo en pequeñas construcciones y trabajos de reparación

Conservación y orden de los espacios compartidos

Limpieza y mantenimiento de corrales, establos y áreas destinadas a los animales

Siembra, riego, cosecha y mantenimiento de la huerta y los cultivos

La iniciativa se desarrolla en las cercanías de Linares y Longaví, en el sector cordillerano de San José-Las Amalias. Foto: Worldpackers

Las tareas cambian según la época del año. Durante el verano predominan la cosecha de frutas, el riego y el mantenimiento de la parcela, mientras que en invierno el foco está puesto en el cuidado de los animales y las labores de conservación del predio.

Qué beneficios se incluyen en la propuesta

A cambio de su colaboración, los voluntarios reciben alojamiento y servicios básicos que les permiten vivir una experiencia de intercambio cultural sin afrontar grandes gastos de estadía. Los beneficios incluyen:

Dos días libres por semana

Alojamiento en habitaciones compartidas con otros viajeros o integrantes del equipo

Desayuno diario sin costo

Almuerzo diario sin costo

Uso gratuito de lavandería

Bicicletas disponibles para recorrer la zona

Conexión básica a internet para comunicarse o realizar trabajo remoto

Las actividades principales incluyen el cuidado y la limpieza de los animales, la cosecha de frutas de temporada. Foto: Worldpackers

La propuesta busca que los participantes puedan concentrarse en la experiencia de campo, el aprendizaje y la convivencia con otros voluntarios provenientes de distintos lugares.

Cuántas horas de trabajo diario se exigen a los participantes

El programa requiere una dedicación de seis horas diarias de colaboración, distribuidas en distintos bloques horarios según la temporada.

Durante el verano, los turnos suelen organizarse entre las primeras horas de la mañana y la tarde, aprovechando las condiciones climáticas para las tareas agrícolas. En invierno, los horarios se ajustan a las temperaturas y a las necesidades propias del mantenimiento del campo.

Los responsables del proyecto recalcan que el compromiso, la responsabilidad y el respeto por los animales. Foto: Worldpackers

Los responsables del proyecto recalcan que el compromiso, la responsabilidad y el respeto por los animales son condiciones fundamentales para participar de la experiencia.

Cómo postularse paso a paso a la convocatoria en la plataforma de viajes

La convocatoria está abierta a personas de entre 21 y 62 años, ya sea que viajen solas, en pareja o junto a otro voluntario. Se solicita un nivel intermedio de español o inglés, además de seguro de viaje vigente y la documentación correspondiente para ingresar legalmente a Chile.

Los gastos de vuelos, traslados internos, visados y seguros no están incluidos en el programa y deben ser cubiertos por cada participante.

Los interesados en participar deben realizar la postulación mediante la plataforma Worldpackers. El procedimiento es el siguiente: