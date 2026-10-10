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Se buscan voluntarios para trabajar solo 4 horas diarias y aprender sobre bioconstrucción en Brasil: ofrecen alojamiento, 3 comidas y excursiones gratis

El voluntariado se desarrolla en las cercanías de Paraty, uno de los destinos más atractivos de la costa brasileña. La propuesta invita a los participantes a integrarse a un proyecto en constante crecimiento orientado a la creación de una ecoaldea y un centro de retiros.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Río de Janeiro, Brasil.
Se buscan voluntarios para trabajar solo 4 horas diarias y aprender sobre bioconstrucción en Brasil. Foto: Unsplash
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Para quienes desean combinar aprendizaje, contacto con la naturaleza y viajes, una propuesta de voluntariado en Brasil abre las puertas a una experiencia diferente: colaborar en la construcción de una ecoaldea mientras se aprenden técnicas de bioconstrucción y trabajo artesanal con madera junto a un artista y diseñador especializado en este material.

El proyecto se desarrolla en las cercanías de Paraty, uno de los destinos más atractivos de la costa brasileña, y forma parte del sueño de una familia que busca crear un espacio dedicado al arte, el bienestar, la cultura y la vida sostenible.

De qué trata el voluntariado de bioconstrucción y arte en madera en Brasil

La propuesta invita a los participantes a integrarse a un proyecto en constante crecimiento orientado a la creación de una ecoaldea y un centro de retiros. Los voluntarios trabajan junto a los anfitriones en distintas iniciativas vinculadas a la construcción sostenible, el desarrollo de proyectos artísticos y el mantenimiento de espacios.

Voluntariado sobre bioconstrucción en Río de Janeiro.
La propuesta de voluntariado en Brasil abre las puertas a una experiencia diferente. Foto: Worldpackers

La experiencia está especialmente pensada para quienes desean adquirir conocimientos prácticos, desarrollar habilidades manuales y participar de una dinámica colaborativa en contacto directo con la naturaleza.

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La propuesta está orientada a quienes desean vivir una experiencia inmersa en la naturaleza, compartiendo un estilo de vida basado en la sustentabilidad y el desarrollo personal.

Además de las tareas constructivas, el intercambio ofrece la posibilidad de aprender y practicar disciplinas creativas vinculadas al arte, el diseño en madera y la pintura.

Requisitos de postulación: rango de edad e idiomas necesarios

La convocatoria está dirigida a personas de entre 25 y 50 años. En cuanto al idioma, no se exige un nivel avanzado.

Los candidatos deben contar con conocimientos básicos de portugués o inglés, suficientes para comunicarse durante las tareas diarias y la convivencia con los anfitriones. El programa acepta tanto a viajeros individuales como a parejas y dúos de voluntarios.

Principales tareas del voluntario: de la bioconstrucción a la jardinería y pintura

Las actividades pueden variar según las necesidades del proyecto y el momento del año. Los organizadores destacan que buscan personas flexibles y con disposición para colaborar en diferentes áreas.

Entre las principales tareas se encuentran:

  • Bioconstrucción y construcción de estructuras
  • Jardinería y cultivo de huertas
  • Limpieza y organización de áreas comunes
  • Participación en actividades artísticas como pintura, dibujo y escultura
  • Pintura y decoración de espacios
  • Reformas y mantenimiento del predio
  • Reparaciones generales
Voluntariado sobre bioconstrucción en Río de Janeiro.
Las actividades pueden variar según las necesidades del proyecto y el momento del año. Foto: Worldpackers

La diversidad de tareas convierte a la experiencia en una oportunidad ideal para quienes desean adquirir conocimientos prácticos relacionados con la creatividad, la sustentabilidad y el trabajo artesanal.

Beneficios del intercambio: hospedaje, alimentación y aprendizaje práctico

A cambio de su colaboración, los voluntarios reciben una serie de beneficios que cubren gran parte de los gastos básicos durante la estadía. La organización ofrece:

  • Hospedaje en habitación privada, habitación compartida o zona de camping
  • Desayuno diario
  • Almuerzo diario
  • Cena diaria
  • Uso gratuito de lavandería
  • Excursiones y caminatas sin costo
  • Traslado de llegada al proyecto
  • Acceso a internet básica
  • Un día libre por semana

Ubicación del proyecto: la experiencia de vivir en una ecoaldea en Paraty

La iniciativa se encuentra en una zona rodeada de naturaleza, a unos 10 kilómetros de Paraty, en el estado de Río de Janeiro.

Según sus organizadores, el entorno está pensado para favorecer la reconexión con ritmos de vida más tranquilos, lejos del movimiento urbano. La selva y los paisajes naturales forman parte de la experiencia cotidiana de quienes participan del proyecto.

Voluntariado sobre bioconstrucción en Río de Janeiro.
La iniciativa se encuentra en una zona rodeada de naturaleza, a unos 10 kilómetros de Paraty. Foto: Worldpackers

La comunidad mantiene una filosofía basada en la sustentabilidad y el bienestar. La alimentación es completamente vegana y se priorizan los productos artesanales y las elaboraciones caseras por sobre los alimentos industrializados.

Carga horaria y turnos: cuántas horas semanales exige la vacante

El intercambio requiere una colaboración de aproximadamente 24 horas semanales, distribuidas en cuatro horas de trabajo por día.

Los horarios suelen realizarse durante la mañana, aunque pueden acordarse según las necesidades del proyecto y la disponibilidad de los participantes.

Además, cada voluntario dispone de un día libre por semana, lo que permite conocer la región, realizar excursiones o simplemente descansar.

Paso a paso para enviar tu solicitud y lograr la preaprobación del anfitrión

Para aumentar las posibilidades de ser aceptado en una vacante de este tipo, se recomienda seguir algunos pasos clave durante el proceso de postulación en Worldpackers:

  1. Completar el perfil personal con información detallada sobre experiencia, intereses y habilidades.
  2. Destacar conocimientos relacionados con construcción, jardinería, arte, mantenimiento o vida comunitaria, aunque no sean profesionales.
  3. Explicar claramente las motivaciones para participar en un proyecto sustentable.
  4. Leer atentamente las reglas de convivencia y asegurarse de que el estilo de vida de la ecoaldea coincida con las expectativas personales.
  5. Enviar una solicitud personalizada demostrando interés genuino por el proyecto.
  6. Mantener una comunicación cordial y rápida con los anfitriones.
  7. Esperar la preaprobación y coordinar fechas, disponibilidad y detalles logísticos antes de confirmar el viaje.

Es importante tener en cuenta que los gastos de vuelos, seguro de viaje, transporte interno y eventuales requisitos migratorios no están incluidos en el programa y deben ser cubiertos por cada participante.

Para viajeros argentinos interesados en el turismo sustentable, la bioconstrucción y vida en comunidad, esta propuesta en Paraty ofrece mucho más que alojamiento: representa una oportunidad para adquirir nuevos conocimientos, compartir experiencias interculturales y formar parte de un proyecto ecológico en pleno desarrollo.

VoluntariosVoluntariadoBrasil
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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