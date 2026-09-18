Marta Sánchez, de 60 años, sobre su desayuno: “Tomo 2 cafés con leche, 1 jugo, una tostada de centeno con pavo, y otra con manteca y mermelada”

A los 60 años, Marta Sánchez mantiene intacta su vitalidad gracias a una estricta disciplina integral de autocuidado. Foto: Instagram @martisimasanchez

A los 60 años, Marta Sánchez demuestra que la vitalidad no es una simple casualidad, sino el fruto directo de la disciplina. Mantenerse firme en su carrera exige un gran compromiso con el autocuidado.

Para la artista, el secreto radica en equilibrar la alimentación, el ejercicio regular y una excelente actitud. Su carácter hiperactivo la impulsa a lograr que cada día sea muy productivo; de lo contrario, se acuesta frustrada.

Por qué el descanso y su rutina de belleza son tan importantes para Marta Sánchez

El descanso es un pilar fundamental para su bienestar diario. Marta necesita dormir un mínimo de ocho horas para tener energía plena durante toda la jornada, e incluso disfruta del lujo de descansar diez o doce horas cuando su agenda se lo permite.

Además de dormir bien, no le preocupa cumplir años, pero sí es extremadamente constante con el cuidado de su piel. Aconseja protegerse del sol, limpiar el rostro e hidratarlo con disciplina. Sin importar su nivel de cansancio, jamás omite su ritual nocturno innegociable: doble limpieza con aceites y cremas desmaquillantes, vitamina C, sérum reparador, crema hidratante y su infaltable contorno de ojos.

Cardio, pesas y ballet fit son las disciplinas físicas elegidas por Sánchez para mantener su cuerpo fuerte y en constante movimiento. Foto: Instagram @martisimasanchez

El impacto de la alimentación, la actividad física y una actitud positiva en su cotidianidad

Para cuidar su cuerpo, el ejercicio físico es vital. Su rutina de entrenamiento incluye rutinas de cardio, pesas y clases de ballet fit.

En cuanto a su alimentación, mantiene una dieta equilibrada y muy variada, pero siempre con mucha mesura. Evita los grandes excesos (como comer pizza), detesta por completo el pepino y prefiere que sus cenas sean muy ligeras, ya que las comidas pesadas por la noche le dan pereza y empeoran su descanso.

No obstante, el momento más sagrado de su día ocurre justo al despertar. Nadie puede molestarla durante su desayuno, el cual prepara de manera sumamente completa para arrancar con fuerza. Como ella misma detalla sin tapujos: toma dos cafés con leche, un jugo, una tostada de centeno con pavo, y otra con manteca y mermelada.

Con una alimentación sumamente equilibrada, la cantante prefiere evitar los grandes excesos y elige cenas muy ligeras para no perjudicar su descanso. Foto: Instagram @martisimasanchez

Qué otros elementos suma a su rutina para sentirse plena

Además de todos sus hábitos básicos de cuidado, la exitosa cantante incorpora diversos suplementos a su esquema diario para potenciar su bienestar. Destaca el consumo de vitamina C, colágeno y vitamina D siempre que lo necesita.

También guarda un secreto nocturno que ella misma define como magia: tomar unas cucharadas de miel combinadas con unos granos de sal justo antes de meterse a la cama.

Finalmente, todo este enorme esfuerzo físico se sostiene gracias a su inquebrantable actitud. Para ella, la belleza real implica sentirse bien consigo misma, arreglarse con ilusión por las mañanas y ponerse guapa para sí misma. Pasar de las opiniones ajenas y rodearse de amigas con buena energía es lo que le permite vivir esta etapa con total y absoluta plenitud.