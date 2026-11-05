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Sin suplementos ni fórmulas mágicas: cuáles son los 7 hábitos para vivir más años, según un reconocido neurólogo

Un especialista explicó qué conductas cotidianas influyen en la longevidad y porqué es importante priorizarlas.

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Cuáles son los siete hábitos saludables según Conrado Estol
Cuáles son los siete hábitos saludables según Conrado Estol Foto: Freepik
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¿Existe una fórmula perfecta para vivir más años y cuidar la salud? La vida acelerada de la ciudad, las comidas ultra procesadas y el sedentarismo son tan solo algunos de los riesgos que hay a la hora de contraer enfermedades y por eso, los médicos insisten en cambiar algunos hábitos para mantenerse saludable.

Por este motivo, el médico neurólogo Conrado Estol, insistió en que una vida sana es mucho más que buscar soluciones rápidas. Antes de incorporar suplementos o buscar alternativas, el especialista sostiene que hay que concentrarse en aquello que demostró ser más efectivo para proteger el organismo.

Cómo hacer para mantenrese saludable Foto: Freepik

“Primero tenemos que hacer los deberes de lo que sabemos que más funciona”, explicó Estol en comunicación con Infobae, al referirse a la importancia de construir una rutina saludable. En ese sentido, enumeró siete pilares fundamentales y planteó una pregunta que invita a revisar las conductas diarias: “¿Controlás tu estrés?”.

Los siete hábitos que recomienda Conrado Estol para vivir más años

Para el neurólogo, la longevidad comienza con decisiones que se sostienen a lo largo del tiempo. No se trata solamente de alimentarse bien o hacer actividad física, sino de prestar atención a distintos aspectos de la vida cotidiana.

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Estos son los siete hábitos que destacó:

  • Controlar el estrés: se trata de uno de los factores que pueden afectar el bienestar físico y mental.
  • Dormir bien: el especialista remarcó que “hay que dormir el tiempo suficiente con la profundidad y calidad suficiente”. No alcanza con descansar una determinada cantidad de horas: también importa la calidad del sueño.
  • Cuidar los vínculos sociales: aunque pueda parecer un consejo poco relacionado con la ciencia, Estol fue contundente: “Vínculos suena poco científico, pero nada más científico que lo social”.
  • No fumar: evitar el cigarrillo es otro de los pilares fundamentales para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y respiratorias.
  • Consumir el mínimo de alcohol: el neurólogo también incluyó la reducción del consumo de bebidas alcohólicas entre las conductas necesarias para cuidar el organismo.
  • Hacer ejercicio: mantener el cuerpo activo es una de las herramientas fundamentales para proteger la salud cardiovascular y conservar la capacidad física.
  • Cuidar la nutrición: una alimentación equilibrada completa la lista de recomendaciones del especialista y permite aportar al organismo los nutrientes que necesita.
  • Presión arterial y colesterol: los controles que acompañan una vida saludable
El ejercicio es crucial para mantenerse saludable Foto: Freepik

Hipertensión y colesterol: dos enemigos silenciosos para una vida larga y saludable

Además de cumplir con estos siete hábitos, Estol puso el acento en la importancia de controlar dos indicadores fundamentales para la salud cardiovascular: la presión arterial y el colesterol.

La hipertensión puede desarrollarse sin síntomas evidentes y aumentar el riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares. Por su parte, los niveles elevados de colesterol LDL pueden favorecer la formación de placas en las arterias y dificultar la circulación sanguínea. Por eso, el especialista propone priorizar primero las conductas que tienen mayor impacto sobre la salud y no depositar todas las expectativas en los suplementos.

“Vos hacés todo eso y vamos con los suplementos”, planteó Estol al explicar el orden de prioridades: primero cumplir con los hábitos saludables y después evaluar si existe alguna necesidad específica de suplementación.

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