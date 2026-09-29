El cambio en las uñas que puede alertar sobre un problema de salud: qué significa y cuándo es importante consultar al médico

Observar los cambios en las uñas puede salvarte la vida Foto: Pinterest

El cuerpo nos brinda constantemente señales sobre las variaciones en nuestra salud que, muchas veces, pasan inadvertidas. Una de ellas se encuentra en las uñas y, más precisamente, en una pequeña zona con forma de media luna que aparece en su base. Se llama lúnula y suele verse con mayor claridad en los pulgares.

Y aunque su presencia, tamaño o visibilidad puede variar naturalmente entre las personas, existe una modificación que llama la atención a los investigadores y a los médicos: cuando la lúnula adquiere una tonalidad rojiza, quiere decir que algo no anda del todo bien en nuestro cuerpo. De hecho, una revisión científica recopiló casos en los que este cambio apareció asociado con distintas enfermedades, aunque los especialistas remarcan que no se trata de una prueba diagnóstica por sí sola.

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Lúnulas rojas: qué problemas de salud pueden estar asociados

La lúnula es la parte visible de la matriz de la uña, el tejido ubicado en su base donde se producen las células que posteriormente forman la uña. Su apariencia habitual es blanquecina, mientras que el resto de la uña suele verse rosado debido a los vasos sanguíneos que se encuentran debajo.

En este sentido, una revisión publicada en The American Journal of the Medical Sciences analizó casos registrados durante décadas y encontró asociaciones entre las lúnulas rojas y diferentes enfermedades cardiovasculares, hepáticas, hematológicas, dermatológicas y reumatológicas. Entre las afecciones mencionadas aparecen la insuficiencia cardíaca, la cirrosis, la artritis reumatoide, el lupus y la alopecia areata.

Sin embargo, este fenómeno no es nuevo, ya que las primeras descripciones detalladas fue realizada en el año 1954 por Richard Terry, quien observó lúnulas rojas en pacientes con distintas enfermedades sistémicas.

Observar los cambios en las uñas puede salvarte la vida Foto: Pinterest

Sin embargo, encontrar esta característica en las uñas no significa automáticamente que exista una enfermedad. La asociación no aparece en todas las personas que padecen esas patologías y también puede presentarse una lúnula rojiza sin que exista una enfermedad sistémica detrás.

Los especialistas prestan especial atención cuando el cambio aparece en varias uñas de manera similar, sobre todo si es bilateral y simétrico. En cambio, una alteración localizada en un solo dedo puede tener otras explicaciones, como una infección, un traumatismo, una hemorragia o una lesión localizada.

Las uñas pueden guardar otras señales y conviene prestarles atención

Las lúnulas no son la única parte de las uñas que puede experimentar modificaciones relacionadas con la salud. Debido a que crecen lentamente desde la matriz hacia la punta del dedo, pueden conservar marcas de determinados acontecimientos ocurridos meses atrás.

Un ejemplo son las líneas de Beau, unos surcos horizontales que pueden aparecer cuando el crecimiento de la uña se interrumpe temporalmente. Como la uña continúa avanzando después desde la matriz, la marca puede desplazarse hacia la punta durante meses.

Uñas, manos

También existen otros cambios que conviene controlar. Mayo Clinic recomienda consultar con un profesional de la salud ante modificaciones persistentes en el color, la forma o el grosor de las uñas, así como frente a surcos, separación de la uña de la piel, sangrado, inflamación, dolor o falta de crecimiento.

Por eso, observar las uñas puede ser útil, pero no debe convertirse en una herramienta para realizar autodiagnósticos. Una lúnula más grande, pequeña o poco visible puede formar parte de la anatomía normal. En cambio, un cambio nuevo y persistente en su coloración, especialmente si aparece en varias uñas, merece ser comentado con un médico para determinar si requiere una evaluación más profunda.