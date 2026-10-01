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Un chef de 77 años con 3 estrellas Michelin: “Me irrita que haya gente con 50 y tantos años pensando en prejubilarse cuando aún tiene mucho que aportar a la sociedad”

Pedro Subijana, chef de 77 años con tres estrellas Michelin, reflexiona sobre el relevo generacional, arremete contra la jubilación anticipada, y comparte la rutina de alimentación y ejercicios con la que logró perder 30 kilos.

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Pedro Subijana a sus 77 años en la cocina de Akelarre, demostrando que la pasión y la curiosidad por la gastronomía no tienen fecha de caducidad.
Pedro Subijana a sus 77 años en la cocina de Akelarre, demostrando que la pasión y la curiosidad por la gastronomía no tienen fecha de caducidad. Foto: Instagram @pedro.subijana
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A sus 77 años, el reconocido chef con tres estrellas Michelin Pedro Subijana demuestra que la pasión y la curiosidad no tienen fecha de caducidad. Al frente de su distinguido restaurante Akelarre en San Sebastián, el famoso cocinero continúa acudiendo cada día a sus fogones con la misma inquietud con la que empezó hace seis décadas.

Con la presentación de un documental sobre su vida y una visión constructiva de la sociedad, el chef vasco reflexiona sobre el trabajo, la salud y la importancia de mantenerse activos.

Qué dijo el chef Pedro Subijana sobre la prejubilación y lo que todavía se puede aportar después de los 50 años

Para Pedro Subijana, cumplir años no es motivo para dar un paso al costado. Durante una reciente entrevista con La Vanguardia, el cocinero fue tajante al criticar la jubilación anticipada: “Me irrita que haya gente con 50 y tantos años pensando en prejubilarse cuando aún tiene mucho que aportar a la sociedad”.

Aunque reconoce que pudo retirarse hace tiempo, Subijana prefiere mantenerse en activo como consejero, gestor y guía de su equipo.

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Pedro Subijana
El chef Pedro Subijana con Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas. Foto: Instagram @pedro.subijana

Su visión trasciende el plano individual y se enfoca en el valor del legado. El cocinero comprende que lo construido durante seis décadas no le pertenece exclusivamente, por lo que ha impulsado un relevo generacional natural con sus tres hijos, especialmente con Oiana, quien hoy lidera el Hotel Akelarre.

Lejos de sentir nostalgia, le ilusiona que las nuevas generaciones lleven el proyecto aún más lejos. Para el vasco, el reto radica en mantener vivos principios como la honestidad, el espíritu de colaboración y la formación de aprendices dentro del oficio.

Un repaso por la increíble trayectoria de Subijana

La carrera de Pedro Subijana es inseparable de la evolución de la alta cocina española. Acumula seis décadas entre fogones y medio siglo al frente del restaurante Akelarre, consagrado como un auténtico referente con tres estrellas Michelin.

A mediados de los setenta, junto a una brillante generación de cocineros guipuzcoanos, lideró la transformación gastronómica que dio origen a la Nueva Cocina Vasca bajo una premisa constante: “¿por qué no de otra manera?”.

En su recorrido destaca su apuesta por la “coopetición” (colaborar compitiendo), un concepto orientado a unir fuerzas entre colegas para hacer crecer la profesión en lugar de competir de forma destructiva.

Su impactante vida profesional y personal queda retratada en el documental “Subijana, más allá de un bigote”, dirigido por Jorge Fernández Mayoral y Jesús Javier Ruiz Aquerreta. La obra, estrenada en el marco del Culinary Zinema del Festival de San Sebastián, rinde homenaje a un estilo de vida guiado por la insatisfacción permanente y la superación diaria.

Pedro Subijana
Al chef le ilusiona que las nuevas generaciones lleven el proyecto aún más lejos Foto: Instagram @pedro.subijana

Cómo es la rutina de Pedro Subijana: su alimentación, ejercicios y tiempo de ocio

A pesar de las exigencias del entorno hostelero, Pedro Subijana ha mantenido siempre hábitos de vida estructurados. En su establecimiento se almuerza rigurosamente a las doce y media del mediodía: un plato parco de apenas media hora para afrontar el servicio en óptimas condiciones. Esta rigurosa rutina le ha servido para gestionar su salud tras someterse a cirugías por dos stents en el corazón y un cáncer de próstata.

Durante los últimos cuatro años, el chef ha logrado perder 30 kilos combinando ejercicio regular con una reducción drástica de las raciones.

Aunque admite ser un apasionado de los dulces por la influencia de su padre pastelero, equilibra sus debilidades gastronómicas con un riguroso seguimiento médico.

Además, encuentra tiempo de ocio para desconectar junto a su cuadrilla de siempre, disfrutando de momentos especiales como su participación como jurado en el concurso de quesos de Ordizia, labor que realiza desde hace más de 40 años.

Este artículo fue elaborado por un periodista de Canal26.com con la asistencia de la IA.

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