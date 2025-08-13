“Muerden a los niños”: un adiestrador reveló cuáles son las tres razas de perro que jamás tendría en su casa

Mediante un video en TikTok, un profesional en el cuidado de animales explicó que no todas las razas son aptas para mantener en un hogar.

Las razas que pueden ser peligrosas Foto: Unsplash

En la elección de una mascota, muchos factores entran en juego: el espacio disponible, el tiempo que se le puede dedicar, la experiencia con animales y, sobre todo, el comportamiento de la raza. Aunque todos los perros pueden ser compañeros leales y amorosos si se los cría con responsabilidad, hay razas que, por su temperamento o nivel de energía, requieren cuidados especiales y no son aptas para cualquier hogar.

En este contexto, un adiestrador profesional con años de experiencia en el manejo de conductas caninas sorprendió al revelar cuáles son las tres razas que él nunca tendría en su casa. Su decisión está basada en características específicas que, según él, pueden representar un riesgo —especialmente si hay niños pequeños— o demandar una atención que no todos están dispuestos o capacitados para brindar.

Un pastor belga (Malinois) durante un entrenamiento militar Foto: Wikipedia

Will Atherton, adiestrador canino con más de 900.000 seguidores en TikTok, compartió en su perfil un vídeo explicando su experiencia profesional al respecto.

Una por una, las tres razas de perro más peligrosas

En primer lugar, el experto menciona un pastor belga malinois. Esta raza es habitual en cuerpos policiales y fuerzas armadas, pero necesitan un nivel alto de estimulación física mental: “Muerden a los niños, les hacen daño, no tienen ‘botón de apagado’ y quieren estar en movimiento todo el tiempo”, explica Atherton.

A continuación, el adiestrador habla del pastor caucásico, una raza cuyo origen servía para proteger rebaños en zonas rurales. “No tienen la paciencia o la capacidad de alejarse de los niños que los frustran”, apunta el especialista canino.

El Pastor caucásico Foto: Wikipedia

Finalmente, este formador no menciona una raza concreta, dado que cita todas las razas de perros guardianes de ganado que tienen un enorme tamaño. En este caso, se refiere a perros como el mastín del Pirineo o el komondor: “Estos perros pueden necesitar vivir al aire libre y lejos de situaciones que los pongan en tensión, como los juegos impredecibles de los niños pequeños”.