Los lagos de una isla de la Antártida están conectados al océano por un sistema subterráneo oculto. Foto: Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica

Un equipo internacional de científicos reveló el funcionamiento oculto del sistema de aguas subterráneas de la Isla Decepción y comprobó que varios de sus lagos de agua dulce están conectados con el océano a través del subsuelo.

El hallazgo, en el que participó el Instituto Geológico y Minero de España del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IGME-CSIC), redefine el conocimiento sobre la hidrología en uno de los entornos más extremos del planeta.

Un equipo internacional de científicos reveló el funcionamiento oculto del sistema de aguas subterráneas de la Isla Decepción. Foto: Pixabay

La investigación se llevó a cabo durante las campañas antárticas de 2024 y 2025 y muestra que el terreno volcánico de la isla (formado por materiales piroclásticos altamente permeables) facilita la infiltración del agua procedente del deshielo y de las precipitaciones. Ese proceso alimenta un sistema acuífero cuya recarga anual equivale al 41% de la precipitación total.

Los hallazgos del estudio sobre la Isla Decepción de la Antártida

Uno de los resultados más llamativos indica que, pese a encontrarse en cráteres aparentemente cerrados, los lagos no están aislados. Los investigadores comprobaron que mantienen una conexión subterránea con el mar y que incluso responden al ciclo de las mareas. Este comportamiento, poco habitual en ambientes polares y volcánicos, sugiere una dinámica hidrológica mucho más compleja de lo que se pensaba.

Los investigadores comprobaron que mantienen una conexión subterránea con el mar y que incluso responden al ciclo de las mareas. Foto: Wikipedia

El estudio describe además la existencia de dos acuíferos interconectados. El primero es superficial y estacional, vinculado a la capa activa del permafrost. El segundo es más profundo y permanente, y permite la circulación del agua hacia el océano. Este sistema explicaría cómo los lagos logran conservar su carácter de agua dulce a pesar de su cercanía al mar.

Como parte del trabajo, los científicos también realizaron la primera caracterización integral del flujo de agua subterránea en la Antártida. Entre otros aspectos, analizaron el gradiente isotópico altitudinal del agua, una herramienta que permite identificar el origen de la nieve y la lluvia según la altura en la que se generan.

La importancia de los estudios sobre la Isla Decepción de la Antártida

La Isla Decepción, que combina actividad volcánica, glaciares y permafrost, es uno de los enclaves más estudiados del continente blanco. Sin embargo, su sistema hidrológico subterráneo permanecía en gran medida desconocido.

Los científicos también realizaron la primera caracterización integral del flujo de agua subterránea en la Antártida. Foto: Wikipedia

Los investigadores sostienen que este avance no solo ayuda a comprender la evolución de sus lagos, sino que también será clave para anticipar cómo estos sistemas podrían verse afectados por el calentamiento global y la degradación del permafrost.

Según los autores, el nuevo modelo hidrogeológico podría aplicarse a otras regiones de la Antártida, donde el comportamiento del agua subterránea sigue siendo poco conocido. Comprender estos procesos, señalan, será fundamental para interpretar la respuesta de los ecosistemas polares frente al cambio climático.