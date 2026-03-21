¿Por qué tu perro te despierta a la noche?:

¿Por qué los perros despiertan a sus dueños por la noche? Foto: Freepik

Los perros suelen dormir cerca de 14 horas al día y, durante la noche, generalmente descansan a la par de sus dueños. Sin embargo, puede suceder que despierten a la madrugada a su “hermano favorito” sin razón aparente.

Y aunque parezca un capricho, este comportamiento puede esconder necesidades físicas, emocionales o incluso señales de incomodidad o estrés, que muchas veces se interpretan mal. Comprender lo que un perro intenta comunicarnos es crucial para fortalecer la convivencia y detectar posibles problemas de salud.

¿Por qué los perros despiertan a sus dueños por la noche? Foto: Freepik

Un estudio doctoral realizado en la School of Veterinary Studies de la Murdoch University indicó que el comportamiento nocturno de los perros es distinto al de los humanos, ya que suelen entrar con mayor frecuencia en periodos de vigilia ante sonidos o cambios en el ambiente.

Esta estructura de sueño, heredada de sus ancestros lobos, hace que los perros se despierten más veces que las personas durante la noche. Sin embargo, la adaptación a la rutina humana los volvió más domésticos y, por ende, el vínculo con sus dueños hace que, ante cualquier incomodidad, necesiten contención y seguridad.

Motivos más comunes por los que tu perro te despierta en la madrugada

Si un perro despierta a su dueño, no siempre se trata de un comportamiento instintivo: muchas veces está intentando comunicarse para cubrir necesidades concretas. Puede estar pidiendo compañía y seguridad, especialmente si está en un entorno nuevo o duerme separado de sus dueños. Otros motivos frecuentes son:

Necesidades físicas reales

Los perros pueden despertarse si tienen ganas de orinar o defecar, especialmente si bebieron agua o comieron tarde. También pueden despertarse por hambre o sed, especialmente en perros con horarios de comida desorganizados o con alta actividad física.

¿Por qué los perros despiertan a sus dueños por la noche? Foto: Freepik

Malestar o dolor

Cambios repentinos en el patrón de sueño pueden indicar problemas médicos, como infecciones urinarias, problemas digestivos, dolor articular o enfermedades más serias. Si el comportamiento es nuevo o persistente, conviene consultar a un veterinario.

Energía acumulada o aburrimiento

Un perro que no hace suficiente ejercicio físico o estimulación mental durante el día puede despertarse con energía acumulada y buscar interacción o juego durante la noche.

Ansiedad o necesidad de compañía

Algunos perros sufren ansiedad por separación incluso de noche. Esto puede manifestarse con gemidos, ladridos o despertando al dueño repetidamente para obtener atención o cercanía.

Los perros a veces necesitan compañía incluso durante la noche. Foto: Freepik.

Respuesta a estímulos ambientales

Su oído superdesarrollado puede hacer que se despierten por ruidos que nosotros no percibimos, como movimientos, sonidos exteriores o vibraciones leves.

Es importante reconocer que, si los despertares ocurren siempre a la misma hora, podría haberse convertido en un hábito aprendido por refuerzo.

Tips de veterinarios para mejorar el descanso de tu perro

Ejercicio físico suficiente: largos paseos o juegos durante el día ayudan a liberar energía y favorecen el descanso nocturno.

Estimulación mental: juegos de olfato o rompecabezas cansan al perro también a nivel cognitivo.

Alimentación: evitá darle agua o comida justo antes de dormir en exceso; un pequeño snack saludable cerca de la hora de acostarse es ideal si come temprano.

Espacio de descanso cómodo: un lugar propio, tranquilo y acolchado ayuda a regular mejor sus ciclos de sueño.

Perros; mascotas; animales. Foto: Unsplash.

Si la conducta del perro no mejora con estos consejos, es recomendable consultar nuevamente al veterinario para descartar otras dolencias o problemas de estrés. Su bienestar depende también de un buen descanso, por lo que entender su comportamiento nocturno es clave para brindarle una mejor calidad de vida.