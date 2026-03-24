¿Por qué los perros se tapan la cara? Foto: Gemini IA

Si tenés perro, probablemente alguna vez lo hayas visto taparse la cara con sus patitas mientras intenta dormir. Este gesto, muy tierno y prácticamente humano derrite cualquier corazón, pero lo cierto es que tiene una explicación veterinaria y puede decir mucho sobre cómo se siente tu mascota.

Los especialistas en comportamiento canino explican que los perros no hablan con palabras, pero sí con el cuerpo. Y este tipo de acciones forman parte de su manera de comunicarse con nosotros y con su entorno. Al igual que los humanos, los perros necesitan interacciones constantes para poder contar cómo se sienten, qué necesitan y hacernos entender cuáles son sus necesidades.

¿Por qué los perros se tapan la cara? Foto: Gemini IA

Una de las razones más simples por las que un perro hace este gesto es física. A veces no es que “se tapa la cara”, sino que intenta rascarse o limpiarse. Puede ser por picazón, suciedad o alguna leve molestia en los ojos o el hocico. Si lo hace muy seguido, conviene prestarle atención por si hay algo que le esté incomodando.

Por otro lado, los veterinarios indican que otro motivo podría ser, simplemente, porque la luz les molesta y necesitan bloquearla para poder descansar mejor y aislarse de los ruidos y los movimientos que hay en el ambiente. Sin embargo, no todo es físico: también puede ser emocional. Algunos perros adoptan este gesto cuando están nerviosos, incómodos o estresados. Es una forma de “esconderse” o bloquear lo que les genera malestar, algo bastante común en animales sensibles a los estímulos del entorno.

¿Por qué los perros se tapan la cara? Foto: Gemini IA

Perros que copian a sus dueños: la razón social de porqué se tapan la cara

El gesto de taparse la cara cuando intentan dormir es mucho más que algo meramente instintivo: también es social. Muchos perros aprenden que hacer ciertos gestos genera reacciones positivas en sus dueños. Entonces, si alguna vez te causó gracia o le diste cariño cuando hizo eso, es posible que lo repita simplemente para llamar tu atención.

Incluso hay investigaciones que respaldan esta idea: estudios realizados en la Universidad de Helsinki demostraron que los perros pueden reconocer emociones en los rostros humanos y reaccionar en función de eso, lo que confirma lo conectados que están con nosotros y cómo adaptan su comportamiento.

En conclusión, cuando un perro se tapa la cara, no hay una única respuesta, pero si es muy importante observarlos para poder entender si se trata de alguna dolencia física o simplemente porque quieren bloquear la luz o algo de cariño. La clave es entender el contexto y conocer todos sus gestos, ya que de esta forma, se cuidará siempre su salud y su bienestar.