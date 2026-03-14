Por qué los perros se acuestan al sol Foto: Freepik

Todos los miembros de la familia han visto alguna vez cómo su perro busca un rincón soleado de la casa para recostarse allí tranquilamente y relajarse al sol. Y si bien es un comportamiento muy simpático y hasta tierno, esta escena suele generar curiosidad: ¿lo hacen instintivamente para absorber vitamina D o simplemente los calma? La veterinaria tiene la respuesta.

Al igual que los humanos, los perros buscan hacer algunas actividades o mantener algunas costumbres para aumentar su bienestar y tomar sol suele ser una de sus actividades favoritas. De hecho, expertos en comportamiento canino de Filosofía Animal (@filosofia.animal en Instagram) explican la raíz de buscar el sol: se llama “conducta de confort” y se explica en una serie de comportamientos cotidianos que ayudan a los animales a regular su estado físico y emocional.

Por qué los perros se acuestan al sol Foto: Freepik

“Estas actividades simples permiten que el perro se relaje, reduzca tensiones y experimente sensaciones agradables”, indicaron desde Filosofía Animal. Muchos perros disfrutan de entrar en contacto con la luz solar o incluso de interactuar con elementos de su entorno: se trata de una exploración del mundo, pero no de la misma forma en la que los humanos lo hacen.

Tomar sol o revolcarse en el pasto: conductas simples que ayudan al bienestar de tu perro

Contrario a lo que muchas personas creen, los perros no toman sol para producir vitamina D. A diferencia de los humanos, los caninos no sintetizan esta vitamina a través de la exposición solar, sino que la obtienen principalmente a través de la alimentación.

Entonces ¿por qué disfrutan tanto estar al sol? Los especialistas señalan que el calor suave puede relajar los músculos, mejorar la circulación y generar una sensación corporal placentera, lo que convierte ese momento en una experiencia de bienestar.

Por qué los perros se acuestan al sol Foto: Freepik

En este mismo sentido, los veterinarios remarcan que estas conductas de confort no se limitan solo a tomar sol. De hecho, forman parte de un amplio repertorio de acciones que los perros realizan de manera natural para sentirse bien. Entre ellas se encuentran:

Revolcarse en el pasto para explorar sensaciones corporales.

Descansar en contacto con plantas o superficies naturales.

Dejar que el viento les pegue en la cara.

Estar en contacto con su humano favorito en momentos de relax.

Por qué los perros se acuestan al sol Foto: Freepik

Estas acciones, que pueden parecer simples o incluso curiosas para los humanos, son formas en las que los perros buscan estímulos agradables y regulan su estado corporal. De hecho, cada perro desarrolla sus propios pequeños rituales de bienestar que no deben ser interrumpidos por sus dueños: algunos prefieren el sol de la mañana, otros disfrutan revolcarse en el césped o simplemente descansar en un lugar donde circule el aire.

Los especialistas coinciden en que el bienestar animal no se trata sólo de evitar problemas o enfermedades, sino también de aprender a reconocer aquellas pequeñas experiencias cotidianas que ayudan a que el animal se sienta cómodo, relajado y seguro en su entorno.