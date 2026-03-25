Gorriones, aves. Foto: Noticias Ambientales

Investigadores de la Ciudad de México encontraron colillas de cigarros entre los objetos con los que armaron sus nidos los gorriones.

¿Por qué los gorriones recolectan colillas de cigarrillo y cuáles son los beneficios para sus pichones?

Lejos ser simplemente basura urbana reciclada, los estudios demostraron que estas aves las recolectaban de forma selectiva por la nicotina, un compuesto que puede ahuyentar ácaros y garrapatas. Esto sugirió un comportamiento de automedicación para beneficiar a sus crías.

Gorriones Foto: Unsplash.

El gorrión y sus principales características

Los gorriones tienen una característica muy llamativa y es su visión monocular, es decir, que sus dos ojos funcionan de forma independiente. Esto les permite hacer foco en puntos opuestos para protegerse de los depredadores y amenazas.

Además de este beneficio ocular, también tienen una gran disposición de comunicación y cantos sin reiteraciones, esto significa que los machos pueden llegar a entonar melodías por más de 30 minutos y no repetirlas para atraer a las hembras.

Gorriones Foto: Unsplash.

Otra característica de estos pájaros es que forman parejas monógamas y, durante la larga temporada de cría, el macho sigue a la hembra hasta lograr que responda con enojo. Después de evitarlo, comienza a tolerar su presencia, construyen un nido y tienen cría. Ponen 4 o 5 huevos en cada puesta y los protegen con agresividad.