Plantas que mejor se adaptan al baño. Foto: Gemini IA.

Los baños dejaron de ser un espacio solamente funcional: se convirtieron en ambientes donde el diseño y lo natural también dicen presente. En ese contexto, las plantas ganan protagonismo: aportan frescura, ayudan a crear un clima relajante y, además, muchas se adaptan muy bien a la humedad.

Aunque es un ambiente que puede parecer complicado por la falta de luz natural o ventilación en algunos casos, con un poco de paciencia y una buena elección de especies es posible sumar color y vida sin grandes esfuerzos.

Qué plantas poner en el baño: opciones resistentes y fáciles de cuidar

Según explicó Cristina Cimadamore, especialista en flores y plantas y dueña del vivero Azahares (@cris.azahares), hay especies que se adaptan muy bien a este tipo de ambientes. “Las mejores plantas para el baño son aquellas que aman la humedad y toleran la luz indirecta o escasa”, señaló.

Las plantas que mejor se adaptan al baño. Foto: ChatGPT.

En ese sentido, recomendó opciones como la sansevieria —también conocida como espada de San Jorge o lengua de suegra—, la drácena o el potus en agua. “Son plantas resistentes y fáciles de mantener, incluso en condiciones poco favorables”, detalló en diálogo con Canal 26.

Plantas en agua: el método ideal para baños sin ventilación

Una de las claves está en elegir plantas resistentes y, sobre todo, en el método de cultivo. En baños con poca luz o ventilación, una opción muy práctica es la hidroponía. “Lo ideal es poner esquejes en agua. No es necesario sacarlos a ventilar y se les puede agregar fertilizante para estimular su crecimiento”, explicó.

Un ejemplo sencillo es colocar un pequeño gajo de potus en un frasco con agua: con el tiempo, desarrollará raíces y seguirá creciendo sin necesidad de tierra.

Plantas en agua: el método ideal para baños sin ventilación. Foto: unsplash

Bambú en agua: una tendencia que crece en decoración

Otra alternativa que suma cada vez más adeptos es el bambú en agua, una planta muy asociada al equilibrio y la decoración minimalista. En la próxima nota, Cimadamore adelantó que explicará cómo hacer crecer un bambú con ingredientes caseros.

Cómo influye la luz y la ventilación del baño

De todas formas, no todos los baños son iguales. La elección de plantas también depende de las condiciones del espacio. Si el ambiente cuenta con buena luz natural y ventilación, se amplía la variedad de especies que se pueden incorporar.

Bambú en agua. Foto: ChatGPT.

En cambio, en baños cerrados, es importante prestar un poco más de atención: “En esos casos, conviene sacar las plantas una vez por semana para que tomen un poco de aire”, recomendó la especialista.

Con cuidados simples y una buena elección, sumar plantas al baño es una forma fácil de transformar el ambiente y llevar un poco de naturaleza a uno de los espacios más íntimos de la casa.