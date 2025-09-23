Mascotear 2025: cuándo es, dónde y qué hacer en el festival pet friendly más grande de Buenos Aires

Se trata de la feria más esperada por los amantes de los animales. Se desarrollará con miles de actividades en pleno corazón de Palermo.

Festival Mascotear Foto: buenos aires ciudad

El amor por las mascotas crece con tan solo ver esas colitas rebosantes de alegría y maullidos llenos de amor. Por eso, este año vuelve uno de los eventos más esperados para quienes son amantes de sus compañeros de cuatro patas: la Feria Mascotear 2025.

Se trata del festival pet friendly más grande de la Ciudad de Buenos Aires, que tendrá lugar el sábado 4 y domingo 5 de octubre en Figueroa Alcorta y Dorrego, en pleno corazón de Palermo. Con entrada libre y gratuita -aunque con cupos limitados por día- este evento tendrá lugar desde las 11 de la mañana y promete ser un verdadero plan de fin de semana en familia.

Festival Mascotear Foto: buenos aires ciudad

Allí, se podrá compartir con perros, gatos y otros humanos. Solamente basta con registrarse online para asegurarse un lugar el día que la familia desee asistir, para poder disfrutar de todas las actividades que propone este festival pet friendly.

Este evento fue pensado para que tanto las mascotas como sus dueños la pasen increíble. Habrá actividades de todo tipo: desde vacunación antirrábica gratuita y charlas sobre comportamiento y cuidados, hasta zonas de juegos, concursos de agilidad, y premios para los más activos. Además, será una gran oportunidad para aprender más sobre alimentación natural y premium, con degustaciones, información sobre la dieta BARF y opciones libres de aditivos.

Festival Mascotear Foto: buenos aires ciudad

Jornadas de adopción y concientización animal, siempre presente

Uno de los ejes más importantes de la Feria Mascotear será la adopción responsable, la difusión de ONGS y la colaboración con los refugios. Allí, se realizarán jornadas de adopción para ayudar a perros y gatos a encontrar su nuevo hogar. También habrá un sector dedicado a la sustentabilidad, con propuestas para reciclar bolsas de alimento y convertirlas en objetos útiles.

Por otro lado, los gatos también tendrán su lugar destacado: un espacio exclusivo con adopciones felinas, un acogedor cat café y muchas propuestas gatunas pensadas para quienes aman a los michis.

Festival Mascotear Foto: buenos aires ciudad

Y mientras las mascotas se divierten, los humanos podrán relajarse en un sector pensado para poder pasar la tarde despreocupados, entre lonas y sombras, disfrutando de la gran oferta gastronómica que viene de la mano de foodtrucks gourmet, con opciones veggies y sin TACC.

La Feria Mascotear invita a fortalecer el vínculo entre los humanos y sus mascotas en un espacio de encuentro, conciencia y bienestar animal, que estará abierto al público durante el mes de octubre.