Plantas con flores que dan vida y color a cualquier espacio. Foto: ChatGPT.

A la hora de darle vida a cualquier espacio, las plantas aportan una esencia única, especialmente cuando florecen. Incluso viviendo en un departamento, no hay excusas: los balcones pueden convertirse en pequeños oasis para cultivar especies que cautivan por su belleza, siempre que se elijan las variedades adecuadas.

¿Quién no sueña con un balcón lleno de vida, color y flores? Lograrlo no es nada complicado si se siguen algunos consejos clave y se presta atención a factores fundamentales como la luz, el viento y el tipo de macetas, que pueden marcar la diferencia entre un espacio apagado y un verdadero rincón natural.

Para eso, Cristina Cimadamore, especialista en flores y plantas y dueña del vivero Azahares (@cris.azahares), comparte una serie de recomendaciones clave para elegir las especies correctas según cada balcón.

Plantas con flores que dan vida y color a cualquier espacio. Foto: Gemini IA.

“Para poner flores en un balcón hay que ver la orientación del balcón porque no es lo mismo una orientación sur que una orientación norte”, explica, y destaca que este punto es central, ya que define cuánta luz solar recibe el espacio a lo largo del día. Además, advierte que también influyen el viento y las condiciones del entorno.

Cómo elegir plantas según el balcón

A la hora de armar un balcón con flores, no solo se trata de elegir las especies más lindas, sino aquellas que realmente puedan desarrollarse bien en ese ambiente. En este sentido, hay plantas que requieren sol pleno, otras que prefieren la sombra y algunas que logran adaptarse a condiciones intermedias. También existen opciones más resistentes, ideales para quienes buscan bajo mantenimiento sin resignar color y vida.

Lavandas (Lavandula)

Las lavandas son una excelente opción para balcones con mucho sol, ya que necesitan buena exposición y espacio para crecer. “Las lavandas necesitan mucha tierra, en una maceta grande y con sol pleno andan muy bien”, señala Cimadamore. Por eso, son ideales para orientaciones donde el sol es protagonista durante gran parte del día, aportando además aroma y un toque distintivo.

Las lavandas son una excelente opción para balcones con mucho sol. Foto: GROK

Clivias (Clivia miniata) y hortensias (Hydrangea)

Para balcones con sombra o poca luz directa, las clivias y las hortensias se presentan como grandes aliadas. En el caso de la clivia (Clivia miniata), se trata de una especie muy valorada por su floración y su capacidad de adaptarse a ambientes con poca exposición solar. Según la especialista, estas plantas logran desarrollarse bien en espacios más protegidos, manteniendo su color y vitalidad.

Para balcones con sombra o poca luz directa, las clivias y las hortensias se presentan como grandes aliadas. Foto: Freepik.

Filodendros (Philodendron)

En los balcones con condiciones intermedias —es decir, aquellos que combinan momentos de sol y de sombra—, los filodendros son una opción versátil. “Si tiene un poco de sol y un poco de sombra, van los filodendros”, explica. Son plantas que se adaptan bien a distintos entornos y que, además, suman verde y volumen al espacio.

Los filodendros son una opción versátil.

Malvones (Pelargonium) y geranios (Geranium)

Para quienes buscan plantas resistentes, con flores y de fácil cuidado, los malvones y geranios son una apuesta segura. En este caso, el malvón corresponde al género Pelargonium, mientras que el geranio pertenece al género Geranium, dos especies muy utilizadas en balcones por su resistencia y floración prolongada. “Son plantas que resisten bien”, destaca Cimadamore, lo que las convierte en una de las opciones más elegidas.

Geranio, la planta de exterior ideal para el verano Foto: Grok

El riego y otros cuidados clave

Más allá de la elección de las plantas, el riego es otro de los factores fundamentales para que el balcón prospere. “En los balcones se riega una vez por día en verano y cada tres o cuatro días en invierno”, recomienda la especialista. Mantener esta rutina, junto con una correcta elección de macetas y ubicación, permite que las plantas crezcan sanas y que el balcón se transforme, con el tiempo, en ese oasis verde y lleno de flores que muchos imaginan.

Cómo cuidar tu malvón Foto: Freepik

Cómo saber cuál es la orientación de mi balcón

La orientación del balcón determina cuánta luz solar recibe a lo largo del día y eso influye directamente en el crecimiento y la floración de las plantas. En líneas generales, los balcones con orientación norte reciben más sol durante el día (en el hemisferio sur), por lo que son ideales para especies que necesitan luz directa. En cambio, los orientados al sur tienen menor exposición solar y predominan la sombra o la luz indirecta, por lo que conviene optar por plantas que toleren esas condiciones.

Por su parte, los balcones orientados al este reciben sol suave por la mañana, mientras que los que miran al oeste tienen una luz más intensa por la tarde, que puede resultar más exigente para algunas especies. Por eso, no todas las plantas funcionan en cualquier espacio: elegir en función de la luz disponible es clave para que crezcan sanas y florezcan.

En la próxima nota, la especialista va a compartir una selección de 7 plantas fáciles de cuidar, ideales para quienes sienten que siempre se les mueren y buscan opciones más resistentes para empezar.