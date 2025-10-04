Islas Malvinas: científicos de la NASA lograron descifraron el fenómeno de las aguas turquesa

Un reciente hallazgo científico logró explicar uno de los fenómenos más fascinantes del Atlántico Sur. Se trata de una impresionante floración de fitoplancton, que destaca la riqueza biológica y la dinámica del océano argentino.

Islas Malvinas. Foto: Cancillería Argentina.

Mediante imágenes satelitales captadas en diciembre de 2024, la NASA destacó la sorprendente biodiversidad del Atlántico Sur y los fenómenos únicos que ocurren en las costas argentinas, especialmente alrededor de las Islas Malvinas.

Gracias a imágenes obtenidas desde el espacio, identificaron la causa de este fenómeno natural, que ahora se considera un indicador positivo respecto de la salud del océano y el impacto del cambio climático.

Esta zona, particularmente en la región de la plataforma patagónica, está experimentando transformaciones fascinantes. A fines del año pasado, los satélites de la agencia estadounidense captaron una impresionante floración de fitoplancton cerca de las Islas, destacando la riqueza biológica y la dinámica del océano argentino.

Los satélites de la NASA, equipados con el Ocean Color Instrument (OCI), registraron el 28 de diciembre una vista espectacular de remolinos verde-azulados que reflejan la abundancia de nutrientes en estas aguas.

Las Islas Malvinas rodeadas de fitoplancton. Foto: Espectrómetro de Imágenes MODIS en el satélite Terra de la NASA

Impulsada por nutrientes transportados por corrientes marinas y polvo en suspensión, la floración de fitoplancton es un fenómeno recurrente en la región. En esta ocasión, los cocolitóforos (microorganismos cubiertos de carbonato de calcio) se hicieron presente y colorearon las aguas con un vibrante azul turquesa.

Además de ser uno de los organismos más pequeños del océano, el fitoplancton es la base de la cadena alimentaria marina, por lo que las regiones en las que prospera suelen albergar una amplia diversidad de vida.

La floración se extiende de este a oeste sobre la plataforma patagónica y se extiende más de 1.000 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.

Qué es el fitoplancton, el organismo que sorprende en las costas de las Islas Malvinas

Se trata de organismos marinos microscópicos similares a las plantas que utilizan la clorofila para aprovechar la luz solar y obtener energía de la misma manera que lo hacen las plantas terrestres. Cuando las condiciones son adecuadas, pueden multiplicarse exponencialmente y extenderse por cientos de kilómetros cuadrados de la superficie del océano.

fitoplancton. Foto: Unsplash

Es entonces cuando la variabilidad de sus colores permite medirlas desde el espacio y proporciona pistas sobre lo que está sucediendo en términos de biología oceánica.

El fitoplancton absorbe dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera y lo convierte en carbohidratos durante la fotosíntesis. Cuando este organismo (o los animales que lo comen) muere, algunos de sus restos se hunden hasta el fondo del océano, transportando el carbono consigo.

Cuando sus poblaciones aumentan, las floraciones pueden extenderse por miles de kilómetros cuadrados, lo que las hace visibles desde el espacio.

El fitoplancton prospera en las frías aguas ricas en nutrientes de la corriente de Malvinas. La floración sigue el curso de la corriente de agua, se extiende hacia el norte alrededor de las Islas y a lo largo de la costa este de América del Sur. Esta corriente, una rama de la Corriente Circumpolar Antártica, es fuerte y fría y está cargada de nutrientes.

Cabe recordar que el calentamiento global forzado por el hombre, pero también el conflicto de soberanía sobre el Archipiélago de las Malvinas, plantean desafíos considerables sobre el impacto de las pesquerías realizadas por flotas de países distantes sobre la biodiversidad.