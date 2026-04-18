El reclamo por la posesión argentina de las Malvinas. Foto: Legislatura Río Negro.

A través del programa televisivo The Five, el comentarista estadounidense Greg Gutfeld hizo un comentario respecto de las Islas Malvinas que descolocó a muchos de los presentes: que deberían volver a formar parte de la Argentina.

El comentario surgió en uno de los programas centrales de Fox News, donde dijo que Estados Unidos debería “quitar” las Islas Malvinas del control británico para “devolvérselas a Argentina”.

El comentario sobre las Malvinas del periodista estadounidense Greg Gutfeld. Video: X/@gonzalogorno

“Creo firmemente que deberíamos recuperar las Malvinas”, comentó el propio Gutfeld. Y agregó: “Solo para darle una lección a Inglaterra”.

La justificación del periodista de EE.UU. para querer “devolverle” las Malvinas a la Argentina

A partir de estos comentarios es que se produjo un intercambio con otro panelista en donde le pregunto: “¿Devolvérselas a Argentina?”.

Frente a esta consulta, Gutfeld justificó su razonamiento al criticar la posición del Reino Unido frente al conflicto con Irán.

Todo esto tuvo lugar mientras en el programa se discutía la crisis en el estrecho de Ormuz, el bloqueo estadounidense a puertos de Irán y la falta de un apoyo real por parte de los aliados. A partir de este debate fue que Gutfeld utilizó la situación de las Malvinas como una forma de argumentar contra Reino Unido, Francia y España, países a los que cuestionó por no haber apoyado correctamente a la Administración de Donald Trump.

El dato político tiene un alcance acotado: no se trató de una posición oficial del gobierno estadounidense ni de un giro en la política de Washington respecto de la disputa de soberanía. Hasta el momento, la referencia vigente del Departamento de Estado continúa caracterizando a las Islas Malvinas como un territorio “administrado por el Reino Unido” y “reclamado por la Argentina”.

El reclamo argentino de las Islas Malvinas.

Una crítica a los aliados europeos

La justificación de Gutfeld no estuvo vinculada a un análisis histórico o jurídico del reclamo argentino por Malvinas. Su argumento apareció como parte de una crítica más amplia hacia el Reino Unido y otros países europeos, como Francia y España, a los que cuestionó por no haber respaldado con firmeza a Estados Unidos en la crisis con Irán.

En ese marco, las Islas Malvinas fueron utilizadas como un recurso retórico para expresar su malestar con los aliados tradicionales de Washington. La referencia funcionó más como una provocación política que como una propuesta concreta de política exterior, algo habitual en el estilo del comentarista.

Qué implica realmente esta declaración

Desde el punto de vista institucional, el impacto político del comentario es limitado. No se trata de una posición oficial del gobierno de Estados Unidos, ni de una señal de cambio en la postura histórica de Washington respecto de la disputa de soberanía.

Hasta el momento, la posición formal del Departamento de Estado continúa considerando a las Malvinas como un territorio administrado por el Reino Unido y reclamado por la Argentina, sin tomar partido explícito por ninguna de las partes en términos de soberanía.

Sin embargo, el episodio no es irrelevante. Que una frase de este tenor haya circulado en horario central por Fox News —un canal con fuerte influencia en la agenda política estadounidense— le devolvió visibilidad a una cuestión que rara vez aparece en el debate público de ese país.

Malvinas vuelve al radar mediático de EE.UU.

Durante años, la cuestión Malvinas tuvo una presencia marginal en la discusión política estadounidense, limitada a ámbitos diplomáticos o académicos. La intervención de Gutfeld, aún como una opinión personal y con tono provocador, logró instalar nuevamente el tema ante millones de espectadores.

En redes sociales, el fragmento del programa comenzó a circular rápidamente, generando reacciones tanto en Argentina como en el exterior. Para muchos, el comentario resultó llamativo por lo infrecuente; para otros, fue leído como una simple provocación sin consecuencias prácticas.

Un episodio mediático, no un giro diplomático

Por ahora, el alcance del hecho se mantiene en el plano comunicacional. No hubo aclaraciones oficiales, ni respaldo institucional, ni señales de que la declaración represente un cambio real en la política exterior estadounidense.

Aun así, el episodio deja un dato significativo: la cuestión de las Islas Malvinas volvió a aparecer en uno de los escenarios mediáticos más influyentes del mundo, recordando que el tema sigue despertando interés y controversia, incluso fuera del eje sudamericano.

En ese sentido, lo dicho en The Five no cambia la realidad diplomática, pero sí vuelve a poner en discusión un reclamo histórico que, al menos por un momento, cruzó fronteras y volvió al centro de la escena internacional.