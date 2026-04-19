El potus, una planta ideal para el hogar. Foto: Imagen generada por IA- Canal 26

Se sabe que las plantas para el hogar pueden ser una excelente forma de decorar la casa, proporcionar un toque natural dentro de ella y contribuir a mejorar el aire en las casas. Por todo ello, dejan de ser solo un toque decorativo para convertirse en aliadas del bienestar del hogar.

Pero muchas personas creen que cuidarlas es complicado. Para desmitificar esa idea, los expertos de Habitanica recomiendan especies resistentes, versátiles y fáciles de mantener, ideales para quienes recién comienzan o sienten que no tienen “mano verde”.

Epipremnum: el clásico potus y sus fascinantes variedades para el hogar

El género Epipremnum es uno de los más populares en interiores, y no es casualidad. Conocido comúnmente como potus, se destaca por su resistencia y capacidad de adaptación a distintas condiciones de luz y riego.

El potus es una de las plantas más fáciles de cuidar. Foto: Gemini IA.

Aunque suele recomendarse el potus tradicional, lo cierto es que existen múltiples variedades que ofrecen formas y colores diferentes. Además, estas plantas pueden cambiar su estructura si se les coloca un tutor, desarrollando hojas más grandes y llamativas. Esta versatilidad las convierte en una opción ideal para decorar cualquier ambiente sin demasiadas exigencias.

Potus Jade, Cola de Dragón y Cebu Blue: opciones sencillas y vistosas

También dentro del universo del Epipremnum hay variedades que combinan estética y facilidad de cuidado. El Potus Jade es el más conocido, con hojas verdes intensas y gran resistencia.

Por otro lado, el Epipremnum pinnatum, apodado “cola de dragón”, desarrolla hojas recortadas en su etapa adulta, aportando un toque exótico. En tanto, el Cebu Blue se distingue por su tonalidad azulada, muy valorada en decoración.

Estas opciones son ideales para quienes buscan plantas vistosas sin complicarse con cuidados complejos.

Syngoniums: las plantas ideales que se adaptan a la luz media

Los Syngonium son otra excelente alternativa para interiores. Se adaptan muy bien a la luz media, lo que los hace perfectos para departamentos o ambientes sin sol directo.

En cuanto a cuidados, requieren riegos abundantes pero espaciados, permitiendo que el sustrato se seque entre cada aplicación. No necesitan suelos ricos ni fertilización constante, lo que simplifica su mantenimiento. Incluso pueden crecer en agua o en espacios húmedos como baños.

Saber elegir una planta duradera es clave para el hogar. Foto: Freepik.

Eso sí, las variedades con tonos rosados o más coloridos suelen necesitar mayor iluminación para conservar su intensidad.

Consejos de expertos: la ventaja de elegir plantas con hojas gruesas

Una recomendación clave para principiantes es optar por plantas con hojas gruesas. Según los especialistas, estas especies suelen ser más resistentes al descuido, especialmente en lo que respecta al riego.

A diferencia de las hojas finas o aterciopeladas, que requieren condiciones más específicas, las hojas carnosas toleran mejor la falta de agua y los cambios ambientales. Esto reduce el margen de error y facilita el aprendizaje en el cuidado de plantas.

En definitiva, elegir especies adecuadas marca la diferencia. Con opciones como el potus o los syngoniums, cualquier persona puede empezar a disfrutar de los beneficios de tener plantas en casa sin complicaciones.