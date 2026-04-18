Veterinarios y especialistas explican qué características favorecen una convivencia equilibrada en espacios reducidos. Foto: Imagen generada con Copilot para Canal26.com.

A la hora de sumar una mascota al hogar, uno de los factores que más influye en la experiencia diaria es el temperamento del animal. En especial en contextos urbanos, donde predominan los departamentos y los espacios reducidos, muchas personas priorizan razas de perros tranquilas que se adapten a rutinas relajadas.

Veterinarios y especialistas en comportamiento animal coinciden en que, si bien cada perro tiene su propia personalidad, existen razas que tienden a ser más calmas por naturaleza. Esta característica puede facilitar la convivencia, reducir el estrés y favorecer un vínculo más armonioso con sus dueños.

Perros tranquilos: las 5 razas que mejor se adaptan a departamentos y rutinas

Basset Hound

Entre las opciones más recomendadas aparece el Basset Hound. Con su andar pausado y su carácter paciente, este perro se adapta bien a hogares donde la actividad física no es intensa. Disfruta de paseos tranquilos y largos momentos de descanso.

Un perro que no recibe suficiente ejercicio ni juegos de estimulación mental puede desarrollar comportamientos nerviosos. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Bulldog inglés

En primer lugar, el Bulldog Inglés también figura entre los favoritos para la vida en interiores. Su bajo nivel de energía y su preferencia por ambientes relajados lo convierten en un compañero ideal para quienes pasan mucho tiempo en casa.

Los bulldog inglés son ideales para departamentos por su baja energía, requieren ejercicio moderado y limpieza regular de arrugas. Foto: Unsplash

Cavalier King Charles Spaniel

En el segmento de razas pequeñas, el Cavalier King Charles Spaniel se destaca por su carácter afectuoso y sociable. Es una elección frecuente en familias, ya que suele llevarse bien con niños y otros animales.

Los Cavalier King Charles Spaniel son originarios del Reino Unido, pesan entre 5,5 y 8 kg y miden unos 30-33 cm. Son ideales para vivir en apartamentos, pero requieren paseos diarios. Necesitan cepillado regular y atención a problemas cardíacos hereditarios. Foto: Unsplash.

Shih Tzu

Por su parte, el Shih Tzu combina tamaño compacto con un temperamento equilibrado, lo que lo hace especialmente apto para departamentos o viviendas con poco espacio.

Los Shih Tzu pesan entre 5 y 10 kg, miden de 20 a 30 cm y son excelentes compañeros para apartamentos por su baja necesidad de ejercicio. Viven en promedio de 10 a 16 años. Foto: Freepik.

Gran Danés

Por último, el Gran Danés rompe con el prejuicio de que los perros grandes requieren siempre altos niveles de actividad. A pesar de su tamaño, suele ser dócil, tranquilo y con una fuerte inclinación al reposo.

Los Gran Danés son perros familiares, cariñosos y tranquilos, a menudo llamados "gigantes amables", que requieren adiestramiento temprano y ejercicio moderado. Foto: Unsplash.

Sin embargo, los especialistas advierten que la raza no lo es todo. El comportamiento de un perro también está influenciado por factores como la educación, la socialización temprana, la edad y el entorno en el que se desarrolla.

Incluso las razas más tranquilas pueden presentar problemas de ansiedad si no reciben la estimulación adecuada. Por eso, antes de adoptar, se recomienda evaluar el estilo de vida de cada persona y consultar con profesionales. Elegir correctamente no solo mejora la convivencia, sino que también contribuye al bienestar del animal.

En un contexto donde cada vez más personas buscan mascotas compatibles con la vida urbana, conocer cuáles son las razas de perros más tranquilas puede marcar la diferencia entre una experiencia estresante y una relación armoniosa a largo plazo.