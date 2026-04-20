¿Cuáles son las enfermedades más comunes que afectan a los perros durante el invierno? Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Con la llegada del frío, nuestros perritos comienzan a estar más expuestos a distintas enfermedades, especialmente aquellas que afectan el sistema respiratorio. Las bajas temperaturas, sumadas a ambientes poco ventilados y cambios marcados de clima, pueden favorecer la aparición de cuadros virales que, aunque muchas veces son leves, también pueden derivar en complicaciones si no se detectan a tiempo.

En este contexto, Canal26.com habló con el médico veterinario Dr. Diego Ferrera (MP 15228), director del Consultorio Veterinario Paunero, y explicó cuáles son las enfermedades más frecuentes en esta época, qué síntomas deben alertar a los tutores y qué medidas simples se pueden tomar para cuidar la salud de nuestras mascotas.

¿Cuáles son las enfermedades más comunes que afectan a los perros durante el invierno?

Durante la temporada de invierno, los perros suelen estar más expuestos a enfermedades respiratorias y virales, especialmente por el frío y también la mayor permanencia en espacios cerrados o en contacto con otros animales. Entre las más frecuentes se encuentran la tos de las perreras y el moquillo, dos patologías que, si bien comparten vías de contagio similares, tienen niveles de gravedad distintos y requieren atención veterinaria.

En ese sentido, Ferrera explicó que “en invierno, las enfermedades más comunes en los perros son respiratorias y de origen viral, como la tos de las perreras —provocada por parainfluenza y la bacteria Bordetella, muy contagiosa pero generalmente leve— y el moquillo, causado por el virus del distemper, que puede afectar a perros de cualquier edad y tiene un pronóstico más grave, incluso con complicaciones neurológicas; ambas se previenen con vacunación”.

¿Cuándo es necesario llevar al perro al veterinario y no esperar a que se recupere solo? Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

¿Qué síntomas deben alertar a los dueños de que su perro puede estar enfermo por el frío?

Según explicó el médico veterinario, existen varios síntomas que pueden alertar a los tutores de que su perro está enfermo: “Entre los principales se encuentran la presencia de lagañas en los ojos, especialmente si son verdosas, y la secreción nasal espesa de color amarillo o verde”.

“ “También es frecuente la aparición de tos —que puede ser seca o productiva, con mucosidad— y estornudos. A estos signos respiratorios se suman el decaimiento, la falta de apetito y la fiebre. Ante cualquiera de estos síntomas, es importante prestar atención y consultar con un veterinario para evitar posibles complicaciones”

¿Hay razas más vulnerables a las enfermedades? ¿Cuáles son las más reconocidas?

Si bien el Dr. remarcó que no hay razas específicamente más vulnerables, ya que estas enfermedades pueden afectar a cualquier perro, sí hay animales más expuestos que otros.

“Son los no vacunados o aquellos con el sistema inmunológico debilitado. En caso de enfermarse, las razas braquicefálicas, como los bulldog, suelen presentar más complicaciones respiratorias por su hocico chato, aunque cualquier perro sin el calendario de vacunación al día puede verse afectado”, informó.

En caso de enfermarse, las razas braquicefálicas, como los bulldog, suelen presentar más complicaciones respiratorias. Foto: Unsplash

¿Hay medidas simples que se puedan tomar en casa para prevenir estas enfermedades?

“Para prevenir enfermedades en los perros durante el invierno, hay medidas simples que se pueden aplicar en casa: mantener los ambientes limpios y ventilados, evitar que las mascotas permanezcan a la intemperie o duerman en exteriores como terrazas o patios, y asegurarse de que descansen sobre una colchoneta o manta, sin estar en contacto directo con el piso frío”, informó sobre aquellas medidas que se pueden tomar en casa.

“En general, no recomiendo el uso de abrigos dentro de la casa, ya que pueden generar problemas de piel. Además, es importante evitar bañarlos con agua fría y mantener los cuidados habituales para proteger su salud”, agregó el veterinario.

¿Cuándo es necesario llevar al perro al veterinario y no esperar a que se recupere solo?

Es muy importante prestarle atención a cualquier cambio en el comportamiento o en el estado de salud de los perros, ya que muchas enfermedades pueden avanzar rápidamente si no se detectan a tiempo.

“Es necesario llevar al perro al veterinario cuando se lo nota decaído o diferente a su comportamiento habitual, por ejemplo, si no recibe como siempre, no come, no toma agua o se muestra distinto. También ante la presencia de síntomas como lagañas en los ojos, secreción nasal, tos o estornudos”, explicó Ferrera.

“Además, si el calendario de vacunación no está al día o las vacunas están vencidas, es importante no esperar y hacer la consulta, ya que cualquiera de estos signos es motivo suficiente para acudir al veterinario”, añadió el médico veterinario.