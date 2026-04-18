La Playa de los Caracoles. Foto: Faro Noticias

Aunque la Costa Atlántica es una de las zonas más visitadas de Argentina durante cada verano, hay un destino escondido donde los turistas no llegan y el ruido del mar es el único sonido.

Se trata de La Playa de los Caracoles, un verdadero paraíso que se encuentra al sur de San Clemente del Tuyú. El rincón virgen de la Costa Atlántica no es muy conocido y se encuentra en el enorme playón formado entre el barrio Talas Sur y Playa Grande.

La Playa de los Caracoles. Foto: Faro Noticias

Este rincón, visitado por unas pocas familias que buscan tranquilidad, silencio y contacto directo con la naturaleza, ofrece una postal singular: caracoles de múltiples formas y tamaños cubren la arena. Al atardecer, el paseo se vuelve ideal para recorrer el lugar y detenerse a observarlos con calma.

El fenómeno se explica por la acción de las mareas, que arrastran y depositan una gran cantidad de conchas, dando lugar a un paisaje llamativo y poco habitual, muy distinto a la imagen de playas lisas y uniformes que predomina en la Costa Atlántica.

Cómo es La Playa de los Caracoles

La playa se destaca por su gran extensión, lo que la convierte en un refugio ideal para quienes buscan alejarse de las aglomeraciones y descansar del ruido, el amontonamiento y el estrés propios de las grandes ciudades. Allí es posible tomar sol, caminar, darse un baño en el mar y practicar distintos deportes playeros, en un entorno mucho más relajado.

Si bien muchos chicos se entretienen juntando caracoles y eligiendo algunos para llevarse de recuerdo, los especialistas aconsejan dejarlos en su lugar, ya que cumplen un rol fundamental e irremplazable dentro del ecosistema marino.

Además, la zona es muy valorada por los aficionados a la pesca. Desde la costa se pueden obtener especies como bagres, corvinas y burriquetas, entre otras. Los conocedores recomiendan lanzar la línea desde la playa y ubicarla entre la primera y la segunda rompiente, donde suele concentrarse la mayor actividad.

Qué hacer en La Playa de los Caracoles

Este rincón prácticamente virgen del sur de San Clemente no solo seduce por su tranquilidad y su paisaje natural, sino que también ofrece diversas alternativas para disfrutar del día. Una de las propuestas más elegidas es visitar el vivero Cosme Argerich, un espacio que cuenta con fogones, parrillas, mesas y bancos, ideal para pasar la jornada al aire libre.

El vivero se extiende sobre 14 hectáreas de frondosa arboleda frente al mar, donde se organizan salidas grupales a caballo con guías que permiten conocer en profundidad la zona boscosa. Además, es un lugar perfecto para recorrer en bicicleta a través de sus senderos o para realizar caminatas tranquilas, sin apuro.

La Playa de los Caracoles. Foto: Faro Noticias

Desde la calle 77 -límite sur del vivero Argerich- hasta el inicio de la Playa de los Caracoles, se suceden amplias playas que cuentan, cada 200 metros, con puestos gastronómicos. Allí es posible comprar comida al paso y conseguir agua caliente para el mate, un plus que completa la experiencia de descanso y naturaleza.

La Playa de los Caracoles es, además, un punto de encuentro para los amantes de la fotografía, ya que ofrece un colorido poco habitual en la costa atlántica. Al atardecer, muchos visitantes se acercan para capturar imágenes que luego se transforman en verdaderas postales. Las mareas dibujan formas naturales sobre la arena, que se combinan con caracoles, algas y pequeños canales de agua que se forman cuando el mar retrocede.