Si tu rosal no da flores, este truco puede devolverle la vida:

Pocos lo saben: el método de poda que transforma rosales viejos en plantas llenas de flores. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

Con la llegada del otoño, muchos jardines presentan rosales envejecidos, con tallos leñosos y escasa floración. Sin embargo, lejos de ser un problema sin solución, existe una técnica específica que permite recuperar su vitalidad: la poda de rejuvenecimiento.

Este procedimiento, aunque es un poco drástico, resulta fundamental para devolverle fuerza a ejemplares antiguos y prepararlos para una nueva etapa de crecimiento.

Pocos lo saben: el método de poda que transforma rosales viejos en plantas llenas de flores. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

¿Por qué es importante la poda de rejuvenecimiento en rosales?

A diferencia de la poda de mantenimiento, que suele realizarse en invierno, la poda de rejuvenecimiento está pensada exclusivamente para rosales muy viejos. Se trata de plantas que, con el paso del tiempo, desarrollan tallos gruesos, marrones y lignificados, y cuya brotación se produce solo en las partes más altas.

En estos casos, intervenir durante el otoño es clave. Si se espera a los meses más fríos, la combinación de cortes profundos y heladas puede debilitar seriamente la planta, dificultando su recuperación. Por eso, abril se presenta como el momento ideal para realizar esta tarea.

Paso a paso: cómo podar un rosal antiguo correctamente

El proceso requiere decisión, ya que implica reducir considerablemente el tamaño de la planta. El objetivo es estimular el crecimiento desde la base y mejorar la circulación de la savia.

La poda de rosales busca mejorar la floración, airear la planta y eliminar ramas secas o enfermas. Foto: Freepik

Altura de corte : se recomienda podar el rosal a unos 40 o 45 centímetros del suelo.

Corte drástico : aunque no se observen yemas visibles, es necesario eliminar gran parte de la madera vieja.

Estimulación de brotes nuevos: esta intervención favorece la aparición de tallos jóvenes, más verdes y vigorosos.

Herramientas necesarias para una poda efectiva

Para lograr un buen resultado, es fundamental utilizar herramientas adecuadas:

Tijera de podar tradicional

Serrucho para ramas gruesas

Tijera de fuerza (tipo descornador)

Además, es clave que estén bien afiladas para realizar cortes limpios y precisos.

Usa tijeras de podar afiladas y desinfectadas con alcohol para evitar enfermedades. Foto: Freepik.

Cómo hacer el corte para evitar enfermedades en el rosal

Uno de los aspectos más importantes es la forma del corte. Siempre debe realizarse en diagonal o bisel. Esto permite que el agua escurra y evita que se acumule humedad, lo que podría provocar la pudrición de la madera.

También se recomienda:

Evitar dejar restos de madera astillada.

No dejar “tocones”, ya que no cicatrizan correctamente.

Asegurar un corte limpio que facilite la regeneración del tejido.

Cuidados posteriores: el secreto para un rosal saludable

Luego de la poda, es fundamental proteger la planta. La aplicación de un fungicida actúa como sellador natural, ayudando a cerrar las heridas y evitando la entrada de hongos o patógenos.

Este paso es clave para asegurar que el rosal pueda recuperarse sin inconvenientes y desarrollar nuevos brotes en la próxima temporada.

El rosal (género Rosa) es un arbusto perenne, mayoritariamente espinoso y de la familia de las rosáceas, famoso por sus flores aromáticas (rosas). Foto: Foto generada con IA

Aunque puede parecer una intervención extrema, la poda de rejuvenecimiento es una herramienta eficaz para revitalizar rosales antiguos. Al eliminar la madera envejecida, se promueve un crecimiento más saludable, con mayor floración y mejor estructura.

Con los cuidados adecuados y en el momento correcto, es posible transformar un rosal deteriorado en una planta fuerte, renovada y lista para lucirse en el jardín.