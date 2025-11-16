Frescura, color y bienestar: cinco plantas aromáticas ideales para tener en casa y cómo cuidarlas

Tener plantas aromáticas en casa no solo embellece los espacios y perfuma naturalmente el ambiente, sino que también aporta bienestar y salud. Fáciles de cuidar y llenas de beneficios, te contamos cuáles son las cinco que mejor se adaptan.

¿Cómo cuidar bien de nuestras plantas en verano? Foto: Unsplash.

Las plantas aromáticas son una excelente opción para quienes buscan llenar el hogar de frescura, color y bienestar. Además de perfumar los ambientes de manera natural, muchas tienen propiedades medicinales, culinarias y purificadoras del aire.

Cultivarlas en macetas o en un pequeño rincón verde es sencillo y aportan múltiples beneficios. Por ello se recomienda tenerlas en las casas o departamentos, y estas son las cinco mejores plantas aromáticas que existen.

Las mejores plantas aromáticas para tener en el hogar. Foto: Unsplash.

Menta: frescura y energía natural

La menta es una de las plantas más populares y fáciles de mantener. Su aroma refrescante ayuda a reducir el estrés y mejorar la concentración.

Es ideal para preparar infusiones, postres o bebidas. Colocarla cerca de una ventana con buena luz garantiza su crecimiento.

Albahaca: aroma intenso y repelente natural

La albahaca posee propiedades antibacterianas y antiinflamatorias, además de su reconocido uso en la cocina.

Su perfume actúa como repelente de mosquitos y otros insectos. Se recomienda regarla con frecuencia y mantenerla en lugares soleados.

Romero: energía, memoria y protección

El romero es conocido por su resistencia y sus múltiples beneficios. Mejora la circulación, la memoria y el estado de ánimo gracias a su aroma estimulante.

Es un purificador del aire y puede usarse en comidas o en aceites esenciales. Prefiere lugares con buena luz y poco riego.

Lavanda: relajación y buen descanso

La lavanda es ideal para quienes buscan un ambiente relajante. Su fragancia promueve el sueño reparador, reduce la ansiedad y aleja los insectos.

Al mismo tiempo, sus flores pueden secarse y colocarse en bolsitas aromáticas dentro de armarios o almohadas.

Lavanda. Foto: Unsplash.

Tomillo: aliado natural contra resfríos

El tomillo no solo es un condimento delicioso, sino también un potente antiséptico y expectorante natural.

Es perfecto para fortalecer el sistema respiratorio y aliviar los síntomas del resfrío, por lo que es un gran aliado de la salud. Necesita sol directo y riegos moderados.

Lograr incorporar estas plantas aromáticas al entorno hogareño no solo embellece los espacios, sino que también mejora el bienestar físico y emocional, aportando aromas naturales y saludables durante todo el año.