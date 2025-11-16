Frescura, color y bienestar: cinco plantas aromáticas ideales para tener en casa y cómo cuidarlas
Las plantas aromáticas son una excelente opción para quienes buscan llenar el hogar de frescura, color y bienestar. Además de perfumar los ambientes de manera natural, muchas tienen propiedades medicinales, culinarias y purificadoras del aire.
Cultivarlas en macetas o en un pequeño rincón verde es sencillo y aportan múltiples beneficios. Por ello se recomienda tenerlas en las casas o departamentos, y estas son las cinco mejores plantas aromáticas que existen.
Menta: frescura y energía natural
La menta es una de las plantas más populares y fáciles de mantener. Su aroma refrescante ayuda a reducir el estrés y mejorar la concentración.
Es ideal para preparar infusiones, postres o bebidas. Colocarla cerca de una ventana con buena luz garantiza su crecimiento.
Albahaca: aroma intenso y repelente natural
La albahaca posee propiedades antibacterianas y antiinflamatorias, además de su reconocido uso en la cocina.
Su perfume actúa como repelente de mosquitos y otros insectos. Se recomienda regarla con frecuencia y mantenerla en lugares soleados.
Romero: energía, memoria y protección
El romero es conocido por su resistencia y sus múltiples beneficios. Mejora la circulación, la memoria y el estado de ánimo gracias a su aroma estimulante.
Es un purificador del aire y puede usarse en comidas o en aceites esenciales. Prefiere lugares con buena luz y poco riego.
Lavanda: relajación y buen descanso
La lavanda es ideal para quienes buscan un ambiente relajante. Su fragancia promueve el sueño reparador, reduce la ansiedad y aleja los insectos.
Al mismo tiempo, sus flores pueden secarse y colocarse en bolsitas aromáticas dentro de armarios o almohadas.
Tomillo: aliado natural contra resfríos
El tomillo no solo es un condimento delicioso, sino también un potente antiséptico y expectorante natural.
Es perfecto para fortalecer el sistema respiratorio y aliviar los síntomas del resfrío, por lo que es un gran aliado de la salud. Necesita sol directo y riegos moderados.
Lograr incorporar estas plantas aromáticas al entorno hogareño no solo embellece los espacios, sino que también mejora el bienestar físico y emocional, aportando aromas naturales y saludables durante todo el año.