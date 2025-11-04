Dos flores que transforman tu hogar en verano: fáciles de cuidar y llenas de color

Noviembre es el mes ideal para comenzar con la jardinería hogareña. Dos opciones perfectas para quienes buscan belleza, color y bajo mantenimiento en sus espacios verdes.

Plantas, jardín. Foto: Freepik

El calendario indica que noviembre es uno de los mejores meses del año para empezar la preparación del verano y llegar a diciembre con un jardín o balcón repleto de colores, flores y fragancias exquisitas.

Una mayor duración de los días, sumado al aumento de la temperatura y condiciones ideales en la humedad de la tierra, convierten al anteúltimo mes del año en un momento inmejorable para comenzar con la jardinería hogareña.

Dos plantas son perfectas para aquellos que disfrutan de tener un ambiente alegre y no tienen mucho tiempo o experiencia en la floricultura. Además, son de rápido crecimiento y tienen una intensa floración, por lo que sus colores revivirán cualquier rincón en el que se las coloque.

Jardín con flores y plantas. Foto: Unsplash.

Zinnia: ideal para espacios reducidos

La zinnia brilla en balcones, canteros y macetas. Gran parte de su esplendor se lo debe a la magia del verano. Para crecer, necesita recibir luz directa del sol y un poco de agua todos los días. En tan solo unas semanas levantará la vivacidad del ambiente con intensos tonos de rojo, rosa, naranja, blanco o violeta, según se elija.

Sembrarla es una tarea sencilla para cualquier persona, incluso aquellos no muy dados al mundo de jardinería. Solo se necesita alojar las semillas dos centímetros bajo la tierra, y regar con regularidad pero sin “ahogar” la planta, es decir, sin que se formen charcos. En un lapso de días se empezarán a ver los incipientes brotes, y para las primeras semanas de diciembre asomarán las flores.

Portulaca: la flor elegante

Conocida también como “flor de seda”, la portulaca es una suculenta enamorada del sol, que ofrece sus hermosas flores durante todo el verano para cautivar la vista quienes la vean.

La textura de sus hojas parece terciopelo y llama la atención con sus colores fucsia, rojo, naranja y amarillo. El procedimiento para su cuidado es similar: colocar las semillas en una maceta, cantero, o donde se desee, y taparla con 2 centímetros de tierra. La buena noticia es que no requieren tanta agua como la zinnia, por lo que es perfecta si no se puede regarla todos los días.

Tips para cuidar las plantas en verano:

Flores y balcones Foto: Pinterest

Deben recibir buena luz y sol directo.

El agua debe ser distribuida de manera armoniosa y en su justa medida; preferentemente, a la mañana o al atardecer.

El compost o la tierra fértil son buenos aliados para la floración.

Conviene retirar las flores secas para alargar el tiempo de floración.

Las macetas deben drenar bien el agua para que no se estanque.

Con estos consejos, cualquiera puede llenar de color y fragancia su jardín, balcón o terraza, incluso aquellos con poca práctica en el terreno de las flores y plantas