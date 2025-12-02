Jazmín y citronela, la intolerable unión para ahuyentar a los mosquitos de tu jardín: recomendaciones y beneficios
Estas dos plantas funcionan como repelentes naturales de dichos insectos gracias a su dulce e intenso aroma, además de perfumar cada hogar. Enterate cómo potenciar su efecto y de qué manera usarla.
La primavera es la época del año perfecta en la cual florecen las plantas. Sin embargo, también es la época preferida de los mosquitos. Para alejarlos de tu patio y buscar tranquilidad, existen dos especies ideales: el jazmín y la citronela.
El jazmín, biológicamente llamado Jasminum officinale, emite un dulce e intenso aroma que, además de perfumar los ambientes, también funciona como repelente natural para los mosquitos y otros insectos voladores del jardín de cada casa.
Por su parte, la citronela (Cymbopogon nardus), es mundialmente usada en aceites y velas repelentes gracias a su alto contenido de citronelal y geraniol, dos compuestos naturales e intolerables para los mosquitos.
Los aspectos a tener en cuenta para potenciar la unión del jazmín y la citronela
- Distancia ideal: dejá unos 30 a 40 cm de separación entre ambas para que crezcan sin competir por espacio ni nutrientes.
- Luz y temperatura: tanto el jazmín como la citronela necesitan buena exposición al sol y ambientes cálidos para desarrollarse correctamente.
- Ubicación: colocá ambas plantas en macetas o en el jardín, preferiblemente cerca de puertas, ventanas o balcones.
Otros beneficios de la unión entre el jazmín y la citronela
- Atrae polinizadores beneficiosos como abejas y mariposas.
- Embellece terrazas y jardines con su colorido y frescura.
- Perfuma los ambientes de manera duradera.
¿Cómo usar la citronela?
En caso de usar su aceite esencial, es recomendable diluirlo y no aplicarlo directamente sobre la piel. Se aconseja mezclarlo con un aceite de coco o almendra para evitar posibles irritaciones cutáneas.
También, puede colocarse el aceite en hornos o difusores, para que el aroma se esparza en el ambiente interior. En cuanto al exterior, puede plantarse de forma directa en el jardín o macetas para luego colocarla en terrazas o ventanas.
Las precauciones sobre la citronela
- Evitar el contacto con los ojos: ya sea el aceite u otras presentaciones como vela o aerosol, puede causar irritación en la vista y las mucosas por lo que se debe usar teniendo precaución de no afectar estas áreas sensibles. En caso de contacto accidental, lavar de manera inmediata.
- No aplicar directamente sobre la piel: es preferible diluir el aceite esencial en otro aceite como el de coco o almendras o bien en una crema hidratante para evitar irritaciones en la piel.
- Ventilar los ambientes si se usa en el interior: es importante mantener una ventana abierta siempre que se coloquen velas o sahumerios ya que la inhalación prolongada de su humo puede causar irritación respiratoria en algunas personas.