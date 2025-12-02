Jazmín y citronela, la intolerable unión para ahuyentar a los mosquitos de tu jardín: recomendaciones y beneficios

Estas dos plantas funcionan como repelentes naturales de dichos insectos gracias a su dulce e intenso aroma, además de perfumar cada hogar. Enterate cómo potenciar su efecto y de qué manera usarla.

Planta de jazmín. Foto: Unsplash.

La primavera es la época del año perfecta en la cual florecen las plantas. Sin embargo, también es la época preferida de los mosquitos. Para alejarlos de tu patio y buscar tranquilidad, existen dos especies ideales: el jazmín y la citronela.

El jazmín, biológicamente llamado Jasminum officinale, emite un dulce e intenso aroma que, además de perfumar los ambientes, también funciona como repelente natural para los mosquitos y otros insectos voladores del jardín de cada casa.

Por su parte, la citronela (Cymbopogon nardus), es mundialmente usada en aceites y velas repelentes gracias a su alto contenido de citronelal y geraniol, dos compuestos naturales e intolerables para los mosquitos.

Planta de citronela. Foto: Ecología Verde.

Los aspectos a tener en cuenta para potenciar la unión del jazmín y la citronela

Distancia ideal : dejá unos 30 a 40 cm de separación entre ambas para que crezcan sin competir por espacio ni nutrientes.

Luz y temperatura : tanto el jazmín como la citronela necesitan buena exposición al sol y ambientes cálidos para desarrollarse correctamente.

Ubicación: colocá ambas plantas en macetas o en el jardín, preferiblemente cerca de puertas, ventanas o balcones.

Otros beneficios de la unión entre el jazmín y la citronela

Atrae polinizadores beneficiosos como abejas y mariposas.

Embellece terrazas y jardines con su colorido y frescura.

Perfuma los ambientes de manera duradera.

¿Cómo usar la citronela?

Aceite de citronela. Foto: Laboratorio SYS.

En caso de usar su aceite esencial, es recomendable diluirlo y no aplicarlo directamente sobre la piel. Se aconseja mezclarlo con un aceite de coco o almendra para evitar posibles irritaciones cutáneas.

También, puede colocarse el aceite en hornos o difusores, para que el aroma se esparza en el ambiente interior. En cuanto al exterior, puede plantarse de forma directa en el jardín o macetas para luego colocarla en terrazas o ventanas.

Las precauciones sobre la citronela