Naranja, naranjo, árbol. Foto: Freepik.

Durante la primavera, los trucos y hacks de jardinería se vuelven aliados clave para lograr que las plantas florezcan, los árboles se fortalezcan y los frutales den más frutos. Los fanáticos de la botánica no dudan en probar estos métodos caseros, que muchas veces demuestran ser efectivos para mejorar el crecimiento y el bienestar de las especies.

En especial, la temporada primavera-verano es ideal para el desarrollo de los cítricos, como los naranjos. Es por eso que muchos amantes de la jardinería recurren a un truco poco conocido, pero que puede marcar la diferencia inmediatamente: poner papel aluminio en el tronco y las ramas del árbol.

Naranjo Foto: GROK IA

Aunque a simple vista parezca extraño, este método tiene beneficios concretos. ¿Por qué funciona? El papel aluminio actúa como una barrera protectora que ahuyenta plagas, refleja la luz solar y ayuda a mantener a raya ciertos insectos que pueden afectar la salud del árbol. De esta manera, favorece un crecimiento más saludable y una mejor producción de frutos.

Quienes lo han probado aseguran que es una forma sencilla, económica y natural de cuidar los cítricos en casa. Sin necesidad de productos químicos, este truco es ideal para quienes buscan alternativas ecológicas para su jardín.

Cuáles son los beneficios de envolver el naranjo con papel aluminio

Protege contra plagas: el aluminio dificulta el acceso de insectos y hormigas al tronco y las ramas.

Mejora la maduración de los frutos: como la luz se refleja en el papel, los frutos reciben más luz solar y maduran de forma pareja.

Es económico y fácil de aplicar: solo necesitás un poco de papel aluminio y unos minutos para envolver el tronco.

El proceso para envolver el árbol en papel aluminio es muy simple: solamente basta con cortar tiras de papel y envolver el tronco del naranjo hasta unos 30 metros de altura para que la luz se refleje. Deberás asegurarte que quede bien sujeto, pero sin apretar demasiado la corteza del árbol.

Naranjo Foto: GROK IA

Cuáles son sus contras